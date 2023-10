Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

91 Pflanzen in Weimar gefunden. Der gute alte Geruch rief mal wieder die Ordnungshüter aufs Feld.

Die Beamten wurden eigentlich zu einem Streit gerufen. Dort angekommen, fiel den Polizisten starker Cannabisgeruch auf. Dies berichtete die Thüringer Allgemeine. Bei den Cannabispflanzen handelt es sich um frisch geerntete Pflanzen. In dem Gehöft in Buttelstedt (Kreis Weimarer Land) wurden dann insgesamt 91 Cannabispflanzen beschlagnahmt. Ebenfalls wurden bei dem 38-jährigen Mann 1,5 Kilogramm Marihunana gefunden. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der besagte Streit wurde aber auch dem Nachbarn zum Verhängnis. Bei dem Nachbarn, mit dem es eine tätliche Auseinandersetzung gab, wurden ebenfalls 500 Gramm Cannabis gefunden. Nur wird gegen beide Männer wegen illegalem Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt. Die aktuelle Legalisierung sieht nur 25 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf vor.

