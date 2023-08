Alles gute, Martha Stewart. Die amerikanische Fernsehpersönlichkeit wird heute 82 Jahre alt. Wir wünschen alles gute.

Martha Stewart, die weltweit bekannte amerikanische Fernsehpersönlichkeit, Autorin und Unternehmerin, hat sich in den letzten Jahren eine unerwartete Verbindung zu einem aufstrebenden Industriezweig aufgebaut – der Cannabisindustrie. Bekannt für ihre Kochkünste, Dekorationsideen und Unternehmertum hat sie es geschafft, ihr Imperium auf eine neue und kontroverse Ebene zu erweitern.

In den meisten Teilen der Welt war Cannabis lange Zeit mit negativen Vorurteilen und gesetzlichen Einschränkungen verbunden. Doch mit zunehmender Legalisierung in verschiedenen Ländern, insbesondere in einigen US-Bundesstaaten, ist die Akzeptanz von Cannabis als medizinisches Mittel und Freizeitdroge gestiegen.

Martha Stewart hat diese Veränderung erkannt und frühzeitig die Chance ergriffen, in diese aufstrebende Branche einzusteigen. Im Jahr 2019 kündigte sie ihre Partnerschaft mit dem kanadischen Cannabisunternehmen Canopy Growth Corporation an. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller und Verkäufer von Cannabisprodukten.

Die Kooperation von Martha Stewart mit Canopy Growth fokussiert sich hauptsächlich auf CBD-Produkte (Cannabidiol). Im Gegensatz zu THC, der psychoaktiven Komponente von Cannabis, hat CBD keine berauschende Wirkung. Es wird oft zur Linderung von Schmerzen, Stress und Angstzuständen eingesetzt und hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen.

Martha Stewart bringt ihre jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Kochen und Lebensmittel in die Entwicklung von CBD-Lebensmitteln und -Getränken ein. Von Backmischungen bis hin zu Gourmet-Snacks, Stewart hat eine Reihe von CBD-Produkten entwickelt, die sowohl geschmacklich als auch ästhetisch ansprechend sind.

Ihre Entscheidung, in die Cannabisindustrie einzusteigen, war jedoch nicht ohne Kritik. Einige Befürworter der Legalisierung loben sie dafür, dass sie dazu beiträgt, das Stigma rund um Cannabis zu verringern und die Vorteile von CBD hervorzuheben. Andere sehen diese Verbindung jedoch als kommerzielle Ausnutzung einer sich noch entwickelnden Branche. Diese haben Bedenken hinsichtlich der Kommerzialisierung von Cannabis.

Trotz der Kontroversen hat Martha Stewart es geschafft, ihre Marke zu erweitern und sich als Pionierin in der Cannabisindustrie zu etablieren. Ihre Bemühungen könnten auch dazu beitragen, das Verständnis und die Akzeptanz von Cannabisprodukten in der breiten Öffentlichkeit zu fördern.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Cannabisindustrie weiterentwickeln wird. Ebenfalls bleibt abzuwarten wie Martha Stewarts Engagement in diesem Bereich ihre Karriere und ihr Vermächtnis beeinflussen wird. Eine Sache ist jedoch sicher: Martha Stewart wird weiterhin mit ihrem Unternehmergeist und ihrer Bereitschaft inspirieren.

Ein Beitrag von Simon Hanf

