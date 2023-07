Polizei, Hanffeld, Cops, Bullen, kriminell, illegal, Bauer, Feld, Anbau, Bild: Su

Polizist verfolgt einen kleinen Kiffer. Ein kleines Tütchen Cannabis reicht aus für ein Strafverfahren. Es ist klar lächerlich und traurig.

Am Mittwoch (19.07), geriet gegen 17 Uhr auf einer Streifenfahrt eines Motorradpolizisten ein kleiner Kiffer in den Fokus. Ein 23-jähriger Mann, der auf dem Europadamm in der Neusser Innenstadt war, wurde von dem Beamten kontrolliert. Der Mann saß auf einer Tischtennisplatte des Obertorspielplatzes. Der Polizeibeamte entschied sich, den Mann zu kontrollieren, dieser rückte freiwillig ein Tütchen mit Cannabis raus. Dies berichtet news.de. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren und sein junges Leben ist schwer belastet.

Ein Polizist, der nichts zu tun hatte, entschied sich, einen kleinen Kiffer von der Straße zu holen. Ein junger Mann, der nur kiffen wollte, hat nun ein Strafverfahren am Hals. Der kleine Kiffer wird mit voller Härte der Exekutive verfolgt. Es bleibt zu hoffen, dass die Gerichte die Sinnlosigkeit dieses Verfahrens erkennen und dieses auch einstellen. Es ist absolut lächerlich, einem Menschen wegen eines kleinen Tütchens ein Strafverfahren an den Hals zu legen.

Ein Beitrag von Simon Hanf

