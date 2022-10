Fachkongress „CannaB.“ am 6. und 7. Dezember in Freiburg

Erste Veranstaltung nach Veröffentlichung des Eckpunktepapiers zur Legalisierung

von Cannabis in Deutschland

Nach Bekanntgabe erster Inhalte des Eckpunktepapiers des

Bundesgesundheitsministeriums werden die Vorbereitungen für die kontrollierte

Legalisierung von Cannabis in Deutschland jetzt konkret. Als erster Veranstalter in

Deutschland wird die Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM)

dieses aktuelle Thema aufgreifen und noch in diesem Jahr einen Fachkongress dazu

veranstalten.

Mit der „CannaB.“ findet am 6. und 7. Dezember in der Messe Freiburg der

Auftakt für ein neues Veranstaltungsformat statt, das den gesamten Prozess der

Legalisierung begleiten wird. Die CannaB. bietet zum einen eine Plattform für Fachleute und

Unternehmen aus Landwirtschaft, Pharmazie, Handel und Wirtschaft, für die die geplante

Legalisierung ein vielfältiges und enormes Potenzial bietet. Zum anderen wird Justiz,

Behörden und Institutionen die Möglichkeit geboten, sich aktuell zu informieren, auf die

entstehenden Herausforderungen vorzubereiten und von den Erfahrungen anderer Länder

zu profitieren.



Jetzt Tickets sichern unter www.Canna-B.de. Exklusiver Rabattcode: 10-DY6FVU69

