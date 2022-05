Fachgeschäfte verkaufen kein Cannabis ohne Ausweis

Bild: Archiv

Kalifornien: Cannabis Fachgeschäfte verkaufen kein Cannabis ohne Vorlage eines Ausweis. Es wurde bei jeder Person in einer Studie der Ausweis zum Kauf von Cannabis verlangt.

In Kalifornien wurde Cannabis legalisiert. Jede Person ab 21 kann Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften kaufen. Eine Forschergruppe wollte überprüfen, ob es möglich ist für Minderjährige Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften zu kaufen.

Es wurden 50 erwachsene Versuchsteilnehmer die sehr jung aussahen in 50 Fachgeschäfte geschickt.

Jedes dieser Fachgeschäfte verlangte die Vorlage eines Ausweises. Keiner der Versuchsteilnehmer konnte somit das Cannabis in den lizenzierten Fachgeschäften kaufen, ohne das eigene Alter mit einem Ausweis zu verifizieren.

Die Sicherheitsstandards in den lizenzierten Fachgeschäften sind sehr hoch und die Betreiber achten streng darauf, wer Cannabis bei ihnen erwerben möchte. Dies bedeutet das auch die funktionierende Altersverifikation sehr für die Abgabe in lizenzierten Fachgeschäften spricht. Bei dem Dealer gibt es diese Garantie nicht.

Allerdings geben die Forscher an, dass überprüft werden muss wie es bei einem gefälschtem Ausweis aussehen würde. Ebenfalls muss überprüft werden ob es illegale Fachgeschäfte ohne Lizenzen gibt. Dies Fachgeschäfte könnten die Regelungen nicht so ernst nehmen und dem Image der anderen Fachgeschäfte schaden.

Die Abgabe von Cannabis in lizenzierten Fachgeschäften ist somit eine sichere Option um den Verkauf an Erwachsene zu regulieren. Die gleichen Sicherheitsstandards müssen auch in deutschen Fachgeschäften gelten. Eine Abgabe an Minderjährige muss verhindert werden und die Fachgeschäfte sorgen dafür. Somit kann auch in Deutschland dann das Vertrauen in die lizenzierten Fachgeschäfte gelegt werden.

Ein Beitrag von Simon Hanf

