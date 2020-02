Hanf könnte eine Lösung gegen das Bienensterben darstellen

Bild: Archiv



Zwei Drittel unserer Pflanzen sind darauf angewiesen, dass Bienen ihre Pollen verteilen und damit eine großflächige Befruchtung weiblicher Exemplare einleiten. Leider geht es der Population der Bienen weltweit aktuell nicht besonders gut und berechtigte Befürchtungen über deren Zukunft führen zu großer Sorge. Gründe für die Dezimierung des Bienenvolkes sind in der Klimaerhitzung, der Zerstörung ihres Lebensraums und im Einsatz von Pestiziden zu finden, die ihre Population in den vergangenen Jahren um 41 Prozent reduzierte. Jetzt zeigt eine neue Studie der Cornell Universität des Staates New York, dass Hanf eine Lösung gegen das fatale Bienensterben darstellen könnte. Bienen fliegen auf Cannabis sativa, obwohl weder ein Nektar noch bunte Blüten die kleinen Insekten anlocken.



Ausgerechnet männliche Pflanzen der Gattung Cannabis sativa sollen ein gefundenes Fressen für 16 verschiedene Bienenarten sein, wie nun in der Februarausgabe Volume 49 von Environmental Entomology erwähnt wurde. Sicher, warum sich die Bienen besonders für die männlichen Exemplare interessieren, ist man sich zwar noch nicht, doch konnte festgestellt werden, dass große Pflanzen im zentralen Interesse der nützlichen Insekten stehen. Je größer ein Gewächs, desto mehr Bienen wollen an den Pollen gelangen. Nicht nur, weil männliche Hanfpflanzen weit weniger THC besitzen, sondern auch weil es Bienen am entsprechenden Rezeptor fehlt, beeinflusst der Kontakt mit der Graspflanze nicht die Wahrnehmung der fliegenden Honigmacher. Da Hanfpflanzen weder stark gedüngt werden müssen und auch nicht sonderlich viel Wasser verbrauchen, sieht man jetzt eine Chance, dass mit dem vielseitig einsetzbaren Gewächs eine Hilfe für die Bienenvölker gefunden wurde, die dem Aussterben entgegenwirken könnte. So fassen die Autoren der veröffentlichten Studie zusammen, dass Hanf aufgrund seiner zeitlich einzigartigen Blütenphänologie das Potenzial besitzt, einer vielfältigen Bienengemeinschaft, während einer Zeit der Blumenknappheit, eine wichtige Nährstoffressource bieten zu können. Somit könne die Pflanze stark dazu beitragen, die agrarökonomischen Bestäubungsdienste für andere Kulturen in der Landschaft aufrechtzuerhalten.



Diese Nachricht sollte auch im erzkonservativen Bayern für Aufsehen und Begeisterung sorgen, da dort schließlich das „Volksbegehren Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ zu dem erfolgreichsten Volksbegehren im modernen Freistaat zählte und dort auch weitreichende Folgen für die Umweltpolitik der Staatsregierung nach sich zog. Vielleicht wacht man ja nun etwas auf und sieht ein, dass frei wachsendes Cannabis sativa gut für die gesamte Welt ist – für Natur, Mensch und Biene.

