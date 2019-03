Hilfsbereitschaft führte zu Festnahme.

Bild: Freeimages / Christian Kitazume



Es gibt immer wieder diese speziellen Fälle bezüglich Cannabisbesitz während Polizeieinsätzen, die ohne große Nachforschungen zur Schlagzeile führen. Öfters sind dabei die Kurzschlussreaktionen der verängstigten Konsumenten des grünen Naturrauschmittels verantwortlich, oder aber offensichtliche Denkschwäche führt die Beamten auf die richtige Fährte. Nun hat sich im brandenburgischen Neuruppin einmal wieder ein Fall zugetragen, der jedoch die Problematik des tagtäglichen Kifferlebens auf den Punkt zu bringen scheint. Weil ein besorgter Mitbürger die Nummer 110 in sein Telefon aufgrund von berechtigten Befürchtungen einer bestehenden Lebensgefahr tippte, wurde er anschließend Opfer der Ermittlungen, die seine Festnahme zur Folge hatten. Der Notruf bei der Polizei brachte einen Besitzer von Cannabis in die Bredouille.



Wie Nachrichtendienste vermelden, hatte ein 31-jähriger Mann in der Nacht zum 21.03.2019 einen 18-jährigen Menschen am Boden liegen sehen und daraufhin aus Sorge um dessen Gesundheitszustand die Polizei gerufen. Laut Polizeiangaben habe es sich hierbei aber nur um einen Volljährigen gehandelt, der dort lag, da er nur „müde“ gewesen sei. Der hilfsbereite Anrufer hingegen wäre eine polizeibekannte Person, die natürlich auch noch ausgerechnet nach Cannabis gerochen haben soll. Nach der direkten Nachfrage der Beamten bezüglich der wohlbekannten Geruchsverbreitung habe der 31-Jährige daraufhin sofort versucht die Flucht zu ergreifen, was die Polizei in Sicherheit wiegen ließ, hier einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgedeckt zu haben. Eine kurz darauf stattfindende Ergreifung des mitfühlenden Menschen mit Helfersyndrom brachte dann noch weitere Indizien für dessen Schuld. Da sich der Mann gegen die angedachte Drogenkontrolle laut den Beamten zur Wehr setzen wollte, fesselte man den mittlerweile höchst verdächtigen Menschen, um ein Exempel an ihm zu statuieren. Bei der folgend durchgeführten Durchsuchung seiner Habseligkeiten kamen dann selbstverständlich auch die bereits vermuteten Naturprodukte in Form von einer Geringen Menge Cannabis zum Vorschein. Auch soll der aus reiner Hilfsbereitschaft die Polizei anrufende Mann einige Röhrchen mit weißem Pulver bei sich geführt haben. Doch damit nicht genug – nachdem man den mitdenkenden Mitbürger auch noch auf die Herkunft seines Fahrrades ansprach, soll sich dieser in Widersprüchlichkeiten verfangen haben, was letztendlich zu einer Beschlagnahmung seines nicht motorisierten Zweirades führte. Aufgrund dieser Aneinanderreihung von möglichen Tatbeständen wurde der mit seltener Hilfsbereitschaft gesegnete 31-Jährige von den auf der richtigen Spur geleiteten Hütern des Gesetzes selbstverständlich festgenommen.



Ob der in der Nacht auf dem Boden bei unter null Grad Celsius schlafende 18-Jährige unter sofort zu vermutenden Symptomen eines gewöhnlichen Alkoholvollrausches litt, übermittelten weder die brandenburgischen Staatsbediensteten noch die darüber fürsorglich informierenden Medien.



Hurra Deutschland – Hilfsbereitschaft, nein danke!