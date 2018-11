Cannabis-Verbot schafft Arbeit – auch für Kinder

Wiener Polizei gehen bei der Jagd nach Straßendealern immer öfter Kinder ins Netz

Eine Glosse von Sadhu van Hemp

Im Grunde gebührt den Prohibitionisten großer Dank, denn ihr Engagement im Kampf gegen fair gehandelte Hanfprodukte ist die Basis für den florierenden Schwarzmarkt, der vielen fleißigen Cannabis-Fachverkäufern einen sicheren Arbeitsplatz garantiert. Ohne das Cannabis-Verbot wären unzählige arbeitswillige Arbeitskräfte arbeitslos und müssten sich einreihen ins Heer der Nutzlosen, die Vater Staat bis zur nicht vorgesehenen Anschlussverwendung im Jobcenter parkt. Das illegale Cannabis-Gewerbe ist für diese armen Seelen die einmalige Chance, sich von ganz unten nach ganz oben hochzuarbeiten und dabei sogar noch etwas Gutes zu tun.

Kein Wunder also, dass immer mehr Kinder nur noch einen Traumberuf haben: Cannabis-Dealer. Vorbei sind die Zeiten, als der Nachwuchs noch Feuerwehrmann, Polizist und Hartz-IV-Empfänger werden wollte. Die wahren Helden unserer Zeit stehen bei Wind und Wetter in dunklen Ecken und beglücken die von Hast und Eile getriebenen Menschen mit einem Tütchen Gras. Und früh übt sich, wer ein Meister-Dealer werden will. Statt sich mit Zeitungsaustragen oder dem Putzen von Papas SUV ein bisschen Taschengeld hinzuzuverdienen, jobben die cleveren Minderjährigen von heute auf der Straße, wo sie erwachsenen Männern und Frauen ihre Dienste als fliegender Kräuterhändler anbieten.

Und das Geschäft der Kinderhanfdealer brummt. Besonders in Österreich sind sie kaum mehr wegzudenken, die vielen, vielen Kinderchen, die die Erwachsenen auf offener Straße anbetteln und zum Kauf von Cannabis nötigen. Die Polizei versucht zwar alles, um der Plage der dealenden Kinder Herr zu werden, doch es ist wie ein Kampf gegen die Hydra – jenem vielköpfigen schlangenähnlichen Ungeheuer, dem mit jedem abgeschlagenen Kopf zwei neue nachwachsen.

Erst letzten Montag konnten die Gendarmen am Wiener Praterstern einen 14-jährigen Buben in Handschellen legen, der einem Volljährigen Suchtgift verkaufte. Bei dem Jugendlichen wurden sechs Tütchen hochwirksames Cannabis sichergestellt. Am Samstagabend schlugen die Drogenfahnder an gleicher Stelle erneut zu, als ein 13-jähriger Steppke einem 24-jährigen Erwachsenen ein Tütchen Gras verkaufen wollte. Und just in diesem Moment könnte die Polizei wahrscheinlich wieder einen Dealerkindskopp abschlagen, um zwei neue nachwachsen zu lassen.

Die Polizeimeldungen sind natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Überall in Österreich, auf Schulhöfen, in Kinderkrippen und auf Bahnhofstoiletten sind sie subversiv aktiv, die dealenden Grünschnäbel. Wer in der Alpenrepublik etwas zu quarzen kaufen will, der geht nicht wie in den Niederlanden in den Coffeeshop, sondern zu Kindern, die die Cannabis-Versorgung der erwachsenen österreicherischen Bevölkerung sicherstellen. Und das Schöne dabei ist, dass diese mitteleuropäische Form der Kinderarbeit politisch gewollt ist, denn sonst wäre das Cannabis-Verbot aus Jugendschutzgründen längst verboten.