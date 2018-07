Fast 300 Pflanzen auf dem Dachboden einer 71-jährigen Niederländerin.

Nicht nur Deutschlands Straßen sind mit illegal stattfindenden Cannabistransporten verstopft, auch in jeder zweiten Wohnung scheint ein Kiffer sich nicht sehr um die geltende Gesetzeslage zu scheren. Aus diesem Grund könnte auch schon fast in jeder vierten Behausung eine etwas größere Zuchtanlage zur Produktion von Marihuana stehen, die zwecks der Versorgung des florierenden Schwarzmarktes ihren Platz im privaten oder gemieteten Eigenheim erhielt. Ähnlich müssen sich zwei ältere Herrschaften ihren Lebensabend vorgestellt haben, die nun aber natürlich doch wieder von der Staatsmacht an ihrem finanziell vielversprechenden Vorhaben gehindert wurden. So wurde in Niederlangen ein Rentnerpaar beim Anbau von Cannabis erwischt, das fast 300 verbotenen Hanfpflanzen Unterschlupf auf dem ausgebauten Dachboden bot.

Am Mittwoch verließ die Polizei aus Niederlangen in Niedersachsen verlauten, dass man eine 71-jährige Frau aus den Niederlanden zusammen mit ihrem 76-jährigen Ehemann in ihrem Haus dabei erwischt habe, wie sie in großem Umfang und auf professionelle Weise in die illegale Cannabisproduktion verwickelt gewesen seien. Unter dem Dach des gemeinsam bewohnten Hauses befanden sich fast 300 erntereife Hanfgewächse sowie gewisse Mengen getrocknetes Marihuana, das anscheinend einzig durch die Energiezufuhr einer illegal abgezweigten Stromleitung hergestellt worden war. Die Pflanzen sowie alle Pflanzenteile wurden selbstverständlich sichergestellt und das Ehepaar im Rentenalter daraufhin kurzzeitig festgenommen – jedoch nach der Vernehmung erst einmal wieder freigelassen. Den Rückbau der Cannabisplantage übernahm laut Polizeimeldung das Technische Hilfswerk Papenburg, das sicherlich schon häufiger mit derartigen Aufgaben betreut worden ist und daher im Umgang mit Aufzuchtanlagen auch keine Scheu mehr besitzen dürfte. Die Ermittlungen der Emsländer Polizei dauern dafür natürlich – dem Gewicht des spektakulären Kriminalfalles entsprechend – noch etwas länger an.