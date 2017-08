Bürgermeisterin „bevorzugt“ Cannabis

Monika Herrmann verleumdet das Berliner Bier-Festival als „längste legale Drogenmeile“ der Stadt

Eine tagesaktuelle Glosse von Sadhu van Hemp

Die Berliner Boulevardpresse ist empört: „Grünen-Bürgermeisterin keilt“ und „hetzt gegen Biermeile“. Und klar doch, liebe Saufbrüder und Trinkschwestern: Das geht natürlich gar nicht! Schließlich sind passionierte Biertrinker keine kriminellen Haschgiftfixer. Und so kam es zum Aufschrei der Tendenzjournalisten aus dem Hause Springer, die sich stellvertretend für die Bierjunkies künstlich aufregten und die Bürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg einmal mehr unter Beschuss nahmen. Und das völlig zu Recht, denn wer den Schnapsdrosseln und Schluckspechten das „Fest des legalen Rausches“ vermiesen will, hat ihn verdient – den Zorn der Bierseligen.

Das Berliner Bier-Festival ist ein Weltsaufkulturerbe wie das Münchner Oktoberfest. Seit 1997 dürfen sich die Genießer der hohen Braukunst im „längsten Biergarten der Welt“ die Kante geben – und das mitten auf der Straße und vor aller Kinderaugen. Immer am ersten Augustwochenende heißt es „O zapft is!“. Bis gestern torkelten zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor an der Karl-Marx-Allee rund 850.000 Besucher von Zapfhahn zu Zapfhahn, um auszutesten, welche der 2.400 Biersorten aus 87 Ländern die meisten Gehirnzellen abtötet. Umrahmt wurde das dreitägige Massenbesäufnis von Volks- und Schlagermusik, die von 19 Bühnen plärrte und die Bierfreunde aus aller Welt schunkeln ließ.

Doch diese friedlich gelebte deutsche Saufkultur missfällt der Bezirkbürgermeisterin, die in bürgerlichen und rechten Kreisen den Kultstatus des bösen Gutmenschen hat und dringend des Amtes enthoben werden müsste. Am Donnerstag teilte die Hassfigur der Rechten auf ihrer Facebookseite mit, dass sie dem Bierwahn nichts abgewinnen kann und am „Internationalen Tag des Bieres“ ganz und gar nicht in Trinklaune sein wird. Zur Weißglut brachte die Grünen-Politikerin ihre Feinde allerdings mit der Begründung: „Und während Cannabis weiterhin illegalisiert ist, eröffnet morgen die längste legale Drogenmeile Berlins ihre Pforten.“ Auf Anfrage der Springer-Schmierfinken präzisierte Herrmann ihre Abneigung gegen die Biermeile: „Ein ganzes Fest suggeriert eine Harmlosigkeit, die Alkohol nicht hat, was ich falsch finde.“

„Viel Gerede, nichts dahinter“, keilt der CDU-Fraktionsvorsitzende des Bezirks Timur Husein (36) zurück. Bei den Grünen und Linken werde Bier ideologisch in die rechte Ecke geschoben: „Bier ist pfui, weil rechts. Cannabis ist gut, weil links“, hetzt Husein in dem Irrglauben, dass nur linksgrün versiffte Gutmenschen Cannabis konsumieren und Bier verschmähen.

Doch diese Lüge hat kurze, sehr kurze Beine: Dem zuständigen Gesundheitsstadtrat Knut Mildner-Spindler war es nämlich vorbehalten, am Freitagabend das Fass zur Eröffnung des Festes anzustechen und den ersten Schluck zu nehmen: „Bier ist ein gesundes Getränk, isotonisch“, sagte der 59-jährige Linken-Politiker. „Aber man muss es in Maßen (sic) trinken.“