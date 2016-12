Anfrage der Linkspartei von der Regierung beantwortet.

Da in 2017 der Weg für einen unbeschwerten Zugang zu Marihuana für Kranke seitens der Bundesregierung weiter frei gemacht werden soll, gab es eine offizielle Parlamentsanfrage, die nach dem Stand der Patientenzahlen fragte. Eine klare Antwort gab die Bundesregierung daraufhin heraus: Über eintausend Cannabispatienten in Deutschland haben ein theoretisches Anrecht auf medizinische Versorgung mit Hanfblüten. 1004 Personen, um genau zu sein, wovon sogar zwei Menschen die Ausnahmegenehmigung in der Ausnahmegenehmigung besitzen, selbst Cannabis anbauen zu dürfen. Allein in 2016 wären 452 Genehmigungen erteilt worden, was einen Anstieg dieser hilfebedürftigen Personengruppe von circa 45 % Prozent ausmacht.

Frank Tempel, Mitgründer von Leap-Deutschland und ehemaliger Kriminalbeamter, stellte die Parlamentsanfrage und forderte nach der Beantwortung alle bürokratischen Hürden im Sinne der Patienten endlich abzuschaffen. Je weniger kompliziert die Hürden wären, desto vorteilhafter wäre es für die betroffenen Patienten. Eine zukünftige Überprüfung von Erkrankten seitens der medizinischen Dienste der Krankenkassen ginge daher in die Richtung der bestehenden Forderungen, bedeute dies einen Wegfall der Ausnahmegenehmigungen, die bisher nur durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte(BfArM) verteilt wurden. Sichergestellt gehöre dabei dann nur, dass die Kostenübernahme stattfände, sobald der Arzt die Behandlungsnotwendigkeit diagnostiziert.

Eine komplett straffreie 70-Gramm-Lösung für die Produktion, den Besitz und den Konsum von Marihuana – wie gerade in Georgien vom Verfassungsgericht aufgrund des dort herrschenden humanitären Verständnisses durchgesetzt – würde dagegen wohl nicht nur den bisherigen eintausendundzwei bedürftigen deutschen Cannabispatienten mit einer Ausnahmegenehmigung sofort ganz schnell weiter helfen.

Unkomplizierter als legal geht es kaum.