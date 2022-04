Berliner Zeitung: Drogenverbote sind rassistisch

Auch als irrational bezeichnete eine Historikerin die Verbote in einem interview.

Die Berliner Zeitung zeigt sich progressiv: Nach einem kürzlich erschienenen Interview mit der Historikerin Helena Barop titelte die Zeitung, dass die Drogenverbote irrational und rassistisch seien. Barop kritisiert die Verbote als „historisch gewachsene Konstruktion […], die nicht in erster Linie auf rationalen Argumenten beruht.“ Ängste und Ressentiments dominieren die Debatte.



Barop ist Expertin in dem Thema: Sie hat sich in ihrer Doktorarbeit mit dem Thema Prohibitionspolitik beschäftigt – genauer gesagt, sie hat zehn Jahre lang nichts anderes gemacht, als zu dem Thema zu forschen und ist sogar um die Welt gereist um Materialien aufzutreiben. Anfangs noch der festen Überzeugung, dass Drogen gefährlich sind, hat sie sich nach und nach selbst eines besseren belehren können. Dabei hat sie eine Menge über die Wahrnehmung von Drogen in der Öffentlichkeit gelernt. Es sei ihr so vorgekommen, dass Drogenpolitik einfach selten hinterfragt werden, ganz nach dem Motto: „Weil Drogen verboten sind, müssen sie gefährlich sein.“ Das spiegelt auch die Auffassung der ehemaligen Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler wieder, für die Cannabis verboten war, „weil Cannabis eine illegale Droge is, Punkt“.



Im Interview mit der Berliner Zeitung sieht Barop in den letzten 200 Jahren unterschiedliche Ängste, die immer wieder auftauchen – für sie beginnt die Problematisierung im Grunde immer mit Rassismus. Etwa im 19 Jahrhundert wurde etwa Nordamerika mit den psychoaktiven Substanzen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen konfrontiert – die amerikanische Gesellschaft lehnte den Konsum oft auch fremdenfeindlichen Gründen ab. Verschiedene Gruppen wurden oft – durch rassistische Vorurteil oder gar dich das fabrizierte schaffen eine Verbindung durch die Regierung. So wurde Cannabis etwa Anfang des 20. Jahrhunderts oft lateinamerikanischen Einwanderern nachgesagt, die ihre Konsumverhalten mit in die USA brachten. Dieser Konsum als Grund für die Aggressivität und die kriminellen Tendenzen dieser – ein rassistisches und nachgewiesenermaßen falsches Bild. Ähnlich, so Barop, verhält es sich mit Opium, dessen Verbot sich nur gegen chinesische Einwanderer richtete.



Kokain, eine Erfindung aus deutschen Laboren, wurde seit der Erfindung in den 1850er Jahren immer mehr mit anderen marginalisierten Gruppen assoziiert, allen voran die Schwarze Bevölkerung. So sagte etwa die New York Times 1914 Schwarzen Bürgern nach, sie hätten beim Konsum von Kokain unglaubliche Kräfte und wären nur schwer zu erschießen. Acht Jahre danach wurde Kokain verboten. Wie arbiträr die Drogenpolitik ist, zeigt auch die erste Internationale Opiumkommission von 1909, auf der festgehalten wurde, dass rein die Absicht eine Droge zu nehmen über ihren Status als „gut“ oder „böse“ entschied – und nicht der Inhalt. Medizinische Zwecke sind fortan gut, Rausch- und Freizeitdrogen im generellen schlecht. Opium, Kokain und Heroin werden schlecht; Morphium (gewonnen aus Opium) wird gut. Hier betont Barop besonders eines: Sucht und Drogenkonsum werden in der Gesellschaft seitdem als „moralische Schwäche und persönliches Versagen“ gesehen – nicht etwa als Krankheit. Daher komme die Kriminalisierung dieser Drogen, die noch heute gilt.





