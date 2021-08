Berliner Dealer beim Verkauf von Cannabis erwischt

Cannabis-Dealer in Kreuzberg beißt Polizisten bei Festnahme



In Berlin/Kreuzberg wurde am Montagnachmittag ein 22-Jähriger mutmaßlicher Dealer von der Polizei beim Verkauf von Cannabis beobachtet und kurz darauf festgenommen. In der Falckensteinstraße wurde er erwischt, wie er einem 26-Jährigen Cannabis verkauft haben soll. Bei seiner Festnahme wehrte der Mann sich, da er zu einem Polizeigewahrsam transportiert werden sollte, um ihn dort dann zu identifizieren. Doch beim Einsteigen in den Polizeitransporter versteifte der 22-Jährige, stemmte sein Bein gegen die Tür und schlug um sich herum, bis er einem Beamten letztendlich in den Arm biss. Die Polizei beruhigte ihn und brachte ihn zur Gefangenensammelstelle, die er nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte.

