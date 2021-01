CDU-Landtagsabgeordneter fordert Legalisierung von Cannabis

Brüning plädiert für die Legalisierung von Cannabis

Foto: Archiv

News von Derya Türkmen

Julian Brüning, Abgeordneter des Landtages Brandenburg, fordert die Legalisierung von Cannabis in Deutschland. Er ist für einen staatlich kontrollierten Anbau sowie auch für eine kontrollierte Abgabe in Coffeeshops. Als Vorbild gibt er die Holländer an. „Dieses Thema wird im Bundestagswahlkampf sicher eine Rolle spielen, daher möchte ich frühzeitig in der Union eine Debatte dazu anregen“, sagte Brüning gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

