Mortlers Verharmlosungsstrategie

Feuer auf Marlene Mortler

Beitrag von Hans Cousto

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, ist Mitglied der CSU, also jener Partei, die zusammen mit der CDU sich in den letzten Jahren am stärksten gegen eine Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken stark gemacht hat. Marlene Mortler kämpft an vorderster Front gegen eine Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken und unterstellt dabei den Befürwortern einer Legalisierung eine „Verharmlosung von Cannabis“. So kann man viele Zeitungsüberschriften finden, die genau dieses Leitmotiv der Drogenbeauftragten kolportieren, wie zum Beispiel: „Lobby macht Druck: Mortler warnt vor Verharmlosung von Cannabis“ oder „Drogenbeauftragte Marlene Mortler – Schluss mit der Verharmlosung von Cannabis“ oder „Drogenbeauftragte warnt vor Verharmlosung von Cannabis“. Dabei bleibt sie den Beweis schuldig, wann und wo welche Lobbyorganisationen den Konsum von Cannabis verharmlost haben. Es bleibt stets bei allgemeinen Verlautbarungen: Es müsse „endlich Schluss sein mit der Lifestyle-getriebenen Legalisierungsdebatte“, mit der die Gefahren des Kiffens „permanent heruntergespielt“ würden, forderte die Regierungsbeauftragte. „Mir ist wichtig, dass wir der interessengetriebenen Verharmlosung von Cannabis in der nächsten Wahlperiode endlich die Fakten entgegensetzen“, sagte die CSU-Politikerin. Dafür werde man in den kommenden Jahren „einen Millionenbetrag in die Hand nehmen müssen“.

Bis dato (20. September 2018) ist der Drogen- und Suchtbericht für das Jahr 2018 noch nicht erschienen – der Job als Drogenbeauftragte ist ja nur eine „Halbtagsstelle“, da sich die Drogenbeauftragte ja auch viel mit Landwirtschaft beschäftigt. So ist die letzte Referenz diesbezüglich der Drogen- und Suchtbericht 2017, der im Juli 2017 erschien. Darin heißt es: In der Nationalen Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik aus dem Jahr 2012 werden die Grundlagen der übergreifenden nationalen Ausrichtung der Drogen- und Suchtpolitik beschrieben. „Die Strategie von 2012 ist auch heute noch unser Kompass für die Drogen- und Suchtpolitik. Mittlerweile ist es auch international gelungen, den breiten Ansatz aus Prävention, Schadensminderung, Behandlung und Strafverfolgung zum Maßstab zu machen.“ Ja, Marlene Mortler, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, betont immer wieder die Vorzüge der sogenannten vier Säulen der Drogenpolitik: Prävention, Schadensminderung, Behandlung und Strafverfolgung.

Obwohl für die Strafverfolgung weit mehr Geld ausgegeben wird als für die anderen drei Säulen (Prävention, Schadensminderung, Behandlung) zusammen, ist im Drogen- und Suchtbericht der Strafverfolgung kein eigenes Kapitel gewidmet, ja man sucht in dem Bericht vergeblich nach Daten bezüglich der Entwicklung bei der Strafverfolgung. Hierzu muss man an anderen Orten recherchieren. Und da kann man feststellen, dass hierzu Millionenbeträge in die Hand genommen werden. Dies zeigt sich nicht nur an der in den letzten Jahren stetig steigenden Zahl der Fälle, die in der polizeilichen Kriminalstatistik in Bezug auf Betäubungsmitteldelikte ausgewiesen werden, sondern auch an der Intensität, wie in diesem Bereich gefahndet wird.

Vor etwa einem Jahrzehnt bekam Ursula von der Leyen den Spitznamen Zensursula, als sie als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sich für mehr Überwachung des Internets und für Netzsperren stark machte. Dabei betonte sie immer wieder die große Gefahr, die von Kinderpornographie für die Gesellschaft ausgehe. In den Massenmedien wurde dieses Thema sehr prominent kolportiert. Dabei wurde auch das Thema Terrorbekämpfung immer wieder als weiteren Grund für eine verschärfte Kontrolle des Internets hervorgehoben. Die Praxis zeigte jedoch, dass für das Vorhaben von Ursula von der Leyen ganz andere Gründe im Vordergrund standen, die man jedoch aus der Debatte heraus hielt und der Bevölkerung nicht in adäquater Weise vermittelte. Aus den Übersichten zur Telekommunikationsüberwachung (Maßnahmen nach § 100a StPO) des Bundesjustizministeriums geht hervor, dass der Anteil an Überwachungsmaßnahmen in Sachen Kinderpornographie stets zwischen 0,09 und 0,22 Prozent aller Überwachungsanordnungen lag. Der Anteil an Überwachungsanordnungen in Sachen Drogenfahndung lag in den letzten Jahren stets zwischen 47,0 und 49,3 Prozent. Bei der Überwachung der Telekommunikation steht somit eindeutig die Drogenfahndung im Vordergrund, weit vor allen anderen Delikten wie Mord, Terror, Freiheitsberaubung, Erpressung oder Kinderpornographie.

Eine Telekommunikationsüberwachung ist ein starker Eingriff in die Privatsphäre der Betroffenen Personen sowie aller Personen, die mit ihnen kommunizieren via Telefon oder E-Mail. Zu diesem Thema findet man kein Wort im Drogen- und Suchtbericht der Drogenbeauftragten. Anscheinend sind für Marlene Mortler solche Eingriffe in die Privatsphäre von Personen so harmlos, dass sie es nicht für nötig erachtet, diese zu erwähnen. Ein Thema nicht benennen, kann auch als Verharmlosung verstanden werden.

Als der Bundestag letztes Jahr den Einsatz von Staatstrojanern in Strafverfahren erlaubt hat, haben Juristen und Journalisten gewarnt, dass das zum massenhaften Einsatz „bei ganz normaler Alltagskriminalität“ führen würde. Das wurde seitens der Regierung und von vielen Parlamentariern immer wieder bestritten, das Ermittlungsinstrument sei nur für „schwere und schwerste Straftaten“ und „in wenigen Einzelfällen“ gedacht. Doch jetzt bekamen die Kritiker des Gesetzes betreffend die Staatstrojaner recht – vom Bundeskriminalamt (BKA) dank der Nachfrage via Informationsfreiheitsgesetz von Andre Meister (netzpolitik.org).

Vor fünf Jahren hat das BKA den berüchtigten Staatstrojaner FinFischer gekauft. Zu diesem Zeitpunkt durfte die Polizeibehörde das Instrument zur Verhinderung von internationalem Terrorismus einsetzen, aber nicht zur Strafverfolgung. Damit wollten sich BKA und Landeskriminalämter nicht zufrieden geben, sie forderten eine Gesetzesänderung, um Staatstrojaner bei ganz normaler Polizeiarbeit einzusetzen.

Unterstützung erhielten die Polizeibehörden von der Innenminsisterkonferenz, die ebenfalls Staatstrojaner zur Strafverfolgung erlauben wollte. Um dieser politischen Forderung mehr Gewicht zu verleihen, beschlossen die Innenminister von Bund und Ländern eine Liste an Fällen zu erstellen, in denen die Polizei ohne Staatstrojaner Ermittlungsdefizite hatte. Das BKA ließ sich von den Polizeibehörden aus Bund und Ländern alle Ermittlungsverfahren melden, die einen polizeifachlichen Bedarf an der Überwachung und Auswertung verschlüsselter Telekommunikationsinhalte belegen sollen. In den Jahren 2012 und 2013 kamen 292 Verfahren im Bereich der sogenannten „Schwerkriminalität“ zusammen. 53 Prozent der gemeldeten Fälle ließen sich dem Bereich „Rauschgiftkriminalität“ zuordnen.

Gemäß § 100b StPO (Online-Durchsuchung) darf auch ohne Wissen des Betroffenen mit technischen Mitteln in ein von dem Betroffenen genutztes informationstechnisches System eingegriffen und dürfen Daten daraus erhoben werden (Online-Durchsuchung), wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer eine in Absatz 2 bezeichnete besonders schwere Straftat begangen oder in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht hat. In Absatz 2 werden die besonders schweren Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 aufgelistet. Dazu zählen gemäß Nr. 4a auch der unerlaubte Anbau und Handel, die unerlaubte Herstellung, die unerlaubte Einfuhr, Ausfuhr, Abgabe sowie die unerlaubte Beschaffung von Betäubungsmitteln. Wann eine Straftat als besonders schwer einzustufen ist, wird im Gesetz nicht definiert. Gemäß Gesetz muss jeder, der im Verdacht steht, Drogen für seinen privaten Konsum zu erwerben, damit rechnen, dass ein Staatstrojaner auf seinem Smartphone oder Laptop von Amtes wegen installiert wird. Solch gravierende Eingriffe in die Privatsphäre für Straftaten, die keine Drittpersonen schädigen, sind für die Drogenbeauftragte keiner Erwähnung wert. Ihr Schweigen hierzu kommt einer Verharmlosung dieser Gegebenheiten gleich.