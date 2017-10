Haftstrafe für Rollstuhlfahrer wegen Cannabis

Mönchengladbacher Schöffengericht hat kein Herz für kiffenden Behinderten

„Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand“, sagt der Volksmund. Wie sich das anfühlt, auf Gedeih und Verderb Gott ausgeliefert zu sein, hat nun ein 29-jähriger Rollstuhlfahrer erfahren, der sich gestern vor dem Mönchengladbacher Schöffengericht verantworten musste – wegen gemeinschaftlichen Drogenerwerbs in fünf Fällen, des Überlassens von Drogen an Minderjährige und des Konsums von Cannabis in zehn Fällen.

An sich lösen derartige Tatvorwürfe keinen Sturm im Wasserglas aus, doch in diesem Fall blies ein rauer Wind im Gerichtssaal. Das zufällige Zusammenspiel von Staatsanwaltschaft, Richter und Schöffen wuchs sich zu einem typischen Herbststurm aus, der auch in Gerichtssälen zu beobachten ist, wenn zunehmende Dunkelheit und Kälte die Seelen der „Halbgötter in Schwarz“ trüben und die Herzen versteinern.

Dieses gottgegebene Wetterphänomen wurde nun einem 29-jährigen Rollifahrer zum Verhängnis, der vor Gericht um Gnade flehte und beteuerte, dass er den größten Fehler seines Lebens begangen habe und diesen niemals wiederholen würde.

Der Fehler war, dass er sich laut Anklageschrift eines inzwischen 17-Jährigen bedient habe, der ihm Ende 2015 und 2016 Cannabis besorgt hätte. Aber nicht nur das: Darüber hinaus habe er in seiner Wohnung mit seinem Hausdealer und dessen Freunden gekifft. Die „Rheinische Post“ weiß sogar zu berichten, dass der Rollifahrer regelrechte „Kiffer-Partys“ veranstaltete.

Kennengelernt haben sich der Senior- und Juniorkiffer im Krankenhaus, gab der Angeklagte zu Protokoll. Später habe ihn der Schüler, der in einer Wohngruppe seine Kindheit verlebte, zu Hause besucht. Auch hat er dem Jungen Geld für den Erwerb von Cannabis gegeben und nichts dagegen gehabt, dass der damals 15-jährige Nachwuchsdealer seine Freunde aus der Wohngruppe zum gemeinsamen Chillen einlud. „Ich wollte Kontakte zu Menschen. Ich war sehr einsam und war sehr froh, dass ich jemanden zum Reden hatte“, sagte der 29-Jährige.

Auch der Jugendliche machte im Zeugenstand kein Geheimnis aus der Freundschaft, zumal sein Verfahren längst eingestellt ist. Bereits in der polizeilichen Vernehmung hatte der Junge seine Btm-Straftaten eingeräumt, den Rollifahrer fünfmal Cannabis besorgt zu haben. Statt sich herauszureden, bestätigte er die Aussage des Erziehers der Wohngruppe, der es als seine pädagogische Pflicht ansah, seinen Zögling bei der Polizei zu denunzieren.

Das Mönchengladbacher Schöffengericht schöpfte den Strafrahmen aus, obwohl es sich um minder schwere Fälle handelte, und verurteilte den Rollstuhlfahrer zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung und 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Und das ist auch gut so, denn das, was der schwerbehinderte Mann angestellt hat, gehört sich nicht und ist höchst sittenwidrig. Einem Erwachsenen ist es nicht gestattet, Drogen an Minderjährige weiterzugeben. Da gibt es nichts zu diskutieren oder gar zu relativieren – auch wenn der Gesetzgeber verantwortungsvollen Eltern erlaubt, den Nachwuchs ab dem 14. Geburtstag schon mal an die Volksdrogen Bier und Wein zu gewöhnen.