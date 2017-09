Polizist wegen Cannabis-Schmuggel zu 21 Jahren Haft verurteilt

Norwegischer Super-Cop soll beim Import von 14 Tonnen Cannabis geholfen haben

Es gibt nicht viele davon, aber es gibt sie: Polizisten, die nichts sehen und hören. Der norwegische Polizist Eirik Jensen war so einer, der die Augen verschloss und somit den Schmuggel von 13,9 Tonnen Haschisch ermöglichte. Sein Wegsehen und Schweigen ließ sich der Polizeibeamte mit Geschenken und mehr als 71.000 Euro vergüten.

Neun Jahre lang soll der nette Polizist seinen Dienstauftrag etwas eigenwillig interpretiert haben – und das zum Nachteil seines Dienstherren. Bis zu seiner Verhaftung vor drei Jahren galt der Staatsdiener noch als vertrauenswürdiger, vorbildlicher und unkonventioneller Ermittler. 1977 begann Eirik Jensen seine Karriere bei der Polizei in Oslo. Später wurde er Fahnder im Rauschgiftdezernat. In den Neunzigerjahren leitete er in der Hauptstadt Spezialeinsätze und Sonderkommissionen im Kampf gegen kriminelle Rockerbanden und die organisierte Kriminalität. Dank seines großflächig gewobenen Spitzelnetzwerkes glänzte Jensen mit einer außergewöhnlich hohen Erfolgsquote. Unter anderem konnte der „Superbulle“ einen Einbruch in ein Schloss der norwegischen Königsfamilie aufklären, bei dem wertvolle Antiquitäten entwendet wurden. Die Königsfamilie bedankte sich bei Jensen persönlich mit einem Brief.

Doch die Verdienste und das Lob aus dem Hause Glücksburg wurden vom Bezirksgericht in Oslo nicht in die Waagschale geworfen. Jensens Handeln sei ein schwerer Anschlag auf das Vertrauen in die Polizei und den Rechtsstaat, sagte der Richter. Der 60-jährige Polizeibeamte habe gewusst, dass einer seiner Informanten große Mengen an Haschisch schmuggelte, doch unternommen habe er dagegen nichts. Er sei in die kriminellen Machenschaften involviert gewesen und habe sich am größten Rauschgiftverbrechen der norwegischen Rechtsgeschichte mitschuldig gemacht, zitierte die Zeitung „Aftenposten“ aus dem Gerichtsprotokoll. Zudem sei Jensen der schweren Korruption überführt, da er seine leitende Stellung ausgenutzt und für seine Dienste Geld und Geschenke entgegengenommen habe.

Möglich wurde die Verurteilung – wie sollte es anders sein – durch Verrat. Zwar hatte die Polizei bei den Ermittlungen gegen das Duo Hunderte Kurznachrichten analysiert, die die beiden Cannabis-Grossisten ausgetauscht hatten, aber das allein hätte nicht gereicht, um den abtrünnigen Polizisten für 21 Jahre hinter schwedische Gardinen zu bringen.

Letzten Zweifel an der Schuld Jensens räumte der mitangeklagte Kompagnon aus. Detailliert plauderte der eigentliche Haupttäter das aus, was die Strafkammer hören wollte. Für diesen Verrat gab es ordentlich Rabatt. Nun kann sich der Verräter darauf freuen, nur freundliche 15 Jahre einzusitzen.