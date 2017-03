Natürliches Marihuana bleibt bei den Klasse-1-Substanzen.

Obwohl Marihuana in acht Bundesstaaten zu Genusszwecken und in dreißig Bundesstaaten der USA für den medizinischen Einsatz auf bestehenden Gesetzesgrundlagen genutzt wird, werden die Pflanzenprodukte weiterhin von der Drug Enforcement Administration landesweit auf einer Gefahrenstufe mit Heroin gleichgestellt. Pharmazeutische Produkte, die sich die natürlichen Wirkstoffe der Hanfpflanze zunutze machen, kommen da weit besser weg. Nun wurde die Cannabislösung Syndros von der DEA auf Klasse 2 eingestuft, nachdem der Hersteller Insys zwei Jahre Wartezeit in Kauf genommen hatte.

Syndros wird von nun an als Tinktur oral verwendet werden können und Krebspatienten bei einer Chemotherapie etwas Linderung gegen das häufige Erbrechen und ihr Unwohlsein bieten. Während dieser „Fortschritt“ hierzulande vielleicht noch zustimmendes Kopfnicken bei weniger informierten Medizinern hervorrufen könnte, die die Vorteile der natürlichen Cannabismedizin gegenüber pharmazeutischem Dronabinol bezweifeln, wird in den USA glücklicherweise bereits genau das Gegenteil verstanden.

Der Hersteller Insys nutzte für Syndros weder natürliche Gewinnungsmethoden noch liegt ihm das Interesse der Patienten am Herzen. Aus Dronabinol weiterentwickelt und ohne tieferes Verständnis über Cannabinoide und Terpene produziert, würde das künstliche Mittel nicht die Wirkung bieten können, die das im Einsatz befindliche Naturprodukt bereits nebenwirkungsfrei zeige, erklären Fachleute wie Kevin Gallagher von der Cannabis Business Alliance aufgrund der neusten DEA-Einstufung aktuell. Da Beobachtungen in den USA auch für die Verwendung von unterschiedlich potenten Cannabisknospen sprechen, hat Insys Produkt Syndros nur einen Zweck, der sich bereits mehrfach in dem vergangenen Verhalten des Pharmakonzerns offenbarte: Wer durch finanzielle Spenden in Höhe von 500.000 $ Dollar gegen die Legalisierungsvorhaben in Arizona auffällig wurde und weiterhin tödliche Medikamente à la Fentanyl sogar durch Bestechungsmethoden verstärkt vertreiben möchte, handelt wohl kaum im Sinne des Patientenwohls. Einzig das Generieren von Geld stünde bei Insys im Vordergrund, weshalb das einfache Ziehen von medizinischen Cannabisgewächsen in den eigenen vier Wänden diesem Ziel äußerst kontraproduktiv entgegenwirkt, ist sich Tom Angell – Gründer von Marijuana Majority – sehr sicher.

Große Klasse, DEA!