Noch mehr Hanf für Cem Özdemir

Cems zweite Hanfpflanze kommt von Tibor Harrach

Nachdem Cem Özdemir sich in einer medienwirksamen Aktion vor wenigen Wochen neben einer Hanfpflanze gezeigt hatte, hat der Vorsitzende im Rahmen des Berliner Landesparteitags von Bündnis90/Die Grünen jetzt Gesellschaft für die alleinstehende Dame bekommen. Tibor Harrach, Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik, überreichte Herrn Özdemir eine kleine Pflanze der Gattung Cannabis Sativa. Der Vorsitzende hatte sich zuvor in seiner Rede für die Legalisierung von Cannabis stark gemacht.

Leider handelte es sich bei der Hanfpflanze um ein sehr gequältes Exemplar, die statt dicker Blüten viele gelbe Blätter vorzuweisen hatte. Klar, der Sinn der Mission mit der medialen Präsenz der Aktion erfüllt, aber um so erfolgreich wie möglich zu sein zu sein, sollte man eben auch auf die Details achten.

Schön wäre, wenn Cem Özdemir seinen Worten auch Taten folgen ließe. Dazu hätte er ganz konkret am Freitag, den 17. Oktober, die Gelegenheit. Denn Ende der Woche veranstaltet die Zukunftswerkstatt der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg einen Workshop zu dem geplanten Coffeeshop-Modellprojekt, an dem Herr Özdemir aus folgenden Gründen teilnehmen sollte:

– Er ist von der derzeitigen Situation und den Plänen als Anwohner auch direkt betroffen.

– Er growt (ja, auch wer nur eine Pflanze hat ist eben Ǵrower).

– Er setzt sich öffentlich für die Legalisierung ein und sollte alleine aus Gründen der Glaubwürdigkeit an deren Ausgestaltung vor der eigenen Haustür teilnehmen.

Wer sich die Zeit nimmt, Botschafter des Bieres zu sein, könnte sich auch mal einen Abend dem Hanf widmen. Wir sehen uns Freitag.