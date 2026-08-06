35 Generalstaatsanwälte kämpfen für das US-Hanfverbot

In den USA spitzt sich der Streit um die Zukunft des legalen Hanfmarktes weiter zu. Eine parteiübergreifende Gruppe von 35 Generalstaatsanwälten fordert den Kongress auf, die geplante Verschärfung der bundesweiten Hanfregeln wie vorgesehen in Kraft treten zu lassen. Sollte das Gesetz umgesetzt werden, könnten große Teile des heutigen Marktes für THC-haltige Hanfprodukte bereits ab November 2026 verschwinden.

US-Hanfverbot 2026: Worum geht es?

Im Mittelpunkt der Debatte steht eine geplante Neudefinition von legalem Hanf auf Bundesebene. Nach den vorgesehenen Änderungen würden fertige Hanfprodukte künftig nur noch äußerst geringe Mengen Gesamt-THC enthalten dürfen. Für viele heute frei verkäufliche Produkte – darunter zahlreiche THC-Getränke sowie Delta-8- und ähnliche Hanfprodukte – hätte das faktisch das Aus bedeutet.

Befürworter argumentieren, dass mit der Reform eine Gesetzeslücke geschlossen werden soll, die nach dem Farm Bill von 2018 entstanden sei. Nach ihrer Auffassung gelangen bislang zu viele berauschende Hanfprodukte ohne einheitliche Sicherheitsstandards und Alterskontrollen auf den Markt.

35 Generalstaatsanwälte erhöhen den politischen Druck

Mit ihrem gemeinsamen Schreiben erhöhen nun 35 Generalstaatsanwälte aus verschiedenen Bundesstaaten den Druck auf den US-Kongress. Sie sprechen sich gegen eine weitere Verschiebung der geplanten Regelung aus und fordern, den ursprünglich vorgesehenen Zeitplan einzuhalten.

Aus Sicht der Behörden stehen vor allem der Jugend- und Verbraucherschutz im Vordergrund. Kritisiert werden insbesondere leicht verfügbare Produkte mit berauschender Wirkung, deren Vermarktung nach Ansicht der Unterzeichner bislang nur unzureichend kontrolliert werde.

Wirtschaft fordert Regulierung statt Verbot

Auf der anderen Seite wächst der Widerstand aus der Wirtschaft.

Hersteller von Hanfprodukten, Getränkeunternehmen, Einzelhändler und Branchenverbände warnen davor, dass ein pauschales Verbot erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen könnte. Sie verweisen auf tausende Arbeitsplätze sowie einen Milliardenmarkt, der sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat.

Statt eines Verbots fordern viele Unternehmen eine bundesweit einheitliche Regulierung mit:

verbindlichen Altersgrenzen,

Qualitäts- und Laborkontrollen,

klaren Kennzeichnungspflichten,

Werbebeschränkungen,

Produktsicherheitsstandards.

Auch der amerikanische Einzelhandel spricht sich zunehmend für diesen Weg aus und verweist darauf, dass verantwortungsvoll regulierte Produkte wirksamer kontrolliert werden könnten als ein erneuter Schwarzmarkt.

Mehr als nur eine Hanffrage

Die aktuelle Debatte zeigt, dass es längst nicht mehr ausschließlich um Cannabis geht.

Sie berührt grundsätzliche Fragen:

Wie werden neue Cannabis- und Hanfprodukte reguliert?

Welche Rolle spielt der Verbraucherschutz?

Wie lassen sich Innovation und Sicherheit miteinander verbinden?

Ist Regulierung wirksamer als Verbote?

Diese Fragen beschäftigen inzwischen nicht nur die USA. Auch in Europa wird intensiv darüber diskutiert, wie mit neuen THC-Produkten, Hanfgetränken und anderen innovativen Erzeugnissen umgegangen werden soll.

Bedeutung für Deutschland

Für deutsche Leser ist die Entwicklung vor allem deshalb interessant, weil die USA häufig als Vorreiter neuer Markttrends gelten.

Sollte der amerikanische Kongress das US-Hanfverbot 2026 tatsächlich beschließen, könnte dies auch internationale Hersteller und Investoren beeinflussen. Gleichzeitig dürfte die Diskussion darüber, ob Regulierung oder Verbote der bessere Weg sind, auch die europäische Cannabispolitik weiter begleiten.

Fazit

Der Streit um das US-Hanfverbot 2026 entwickelt sich zu einer der wichtigsten cannabispolitischen Auseinandersetzungen des Jahres.

Während 35 Generalstaatsanwälte auf eine schnelle Verschärfung drängen, setzen Wirtschaft und Handel auf einen regulierten Markt statt eines weitreichenden Verbots.

Welche Seite sich am Ende durchsetzt, dürfte weit über die Vereinigten Staaten hinaus Signalwirkung für die Zukunft des legalen Hanfmarktes haben.

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