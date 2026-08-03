Spanien verschärft Tabakgesetz – Cannabis Social Clubs blicken mit Sorge nach Madrid

Spanien gilt seit vielen Jahren als eines der bekanntesten Länder Europas für Cannabis Social Clubs. Nun könnte ausgerechnet eine Reform des Tabakgesetzes erhebliche Auswirkungen auf die Clubkultur haben. Zwar richtet sich der Gesetzentwurf offiziell gegen das Rauchen und den Konsum nikotinhaltiger Produkte, doch auch Cannabisvereine beobachten die Entwicklung mit wachsender Aufmerksamkeit.

Die spanische Regierung hat eine umfassende Überarbeitung des Tabakgesetzes auf den Weg gebracht. Ziel ist es, den Nichtraucherschutz auszuweiten und den Konsum von Tabak sowie vergleichbaren Rauchprodukten an weiteren Orten einzuschränken. Neben klassischen Zigaretten sollen künftig auch E-Zigaretten und andere inhalierbare Produkte stärker reguliert werden.

Auswirkungen auf Cannabis Social Clubs

Für die spanischen Cannabis Social Clubs könnte die Reform weitreichende Folgen haben. Branchenvertreter befürchten, dass die bislang genutzten Ausnahmeregelungen für private Vereinsräume künftig eingeschränkt oder sogar vollständig entfallen könnten.

Noch handelt es sich um einen Gesetzentwurf, der das parlamentarische Verfahren durchlaufen muss. Dennoch beobachten viele Clubs die Entwicklung aufmerksam, denn Spanien besitzt eine der traditionsreichsten Cannabis-Club-Kulturen Europas.

Während Deutschland erst seit der Teillegalisierung den Aufbau von Anbauvereinigungen erlebt, existieren in Spanien bereits seit vielen Jahren private Vereine, die ihren Mitgliedern gemeinschaftlichen Cannabiskonsum ermöglichen.

Nichtraucherschutz oder indirekte Cannabis-Regulierung?

Offiziell richtet sich die Gesetzesreform nicht gegen Cannabis Social Clubs. Dennoch zeigt der Entwurf, wie allgemeine Gesundheits- oder Tabakgesetze indirekt erhebliche Auswirkungen auf die Cannabisszene haben können.

Sollten die geplanten Rauchverbote auch auf Vereinsräume ausgeweitet werden, müssten zahlreiche Clubs ihre bisherigen Konzepte überdenken. Ob und in welchem Umfang dies tatsächlich geschieht, wird sich erst nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zeigen.

Auch für Deutschland interessant

Die Entwicklung dürfte auch in Deutschland aufmerksam verfolgt werden. Seit Inkrafttreten des Konsumcannabisgesetzes entstehen bundesweit immer mehr Cannabis-Anbauvereinigungen. Zwar unterscheiden sich die deutschen Vereine rechtlich deutlich von den spanischen Cannabis Social Clubs, dennoch zeigt der Blick nach Spanien, wie stark gesetzliche Änderungen außerhalb des eigentlichen Cannabisrechts Auswirkungen auf die gesamte Clublandschaft haben können.

Gerade deshalb lohnt sich ein Blick über die Landesgrenzen: Erfahrungen anderer europäischer Staaten können wichtige Hinweise darauf geben, welche Herausforderungen Cannabisvereine künftig erwarten könnten.

Europa bleibt ein regulatorisches Labor

Die Diskussion in Spanien verdeutlicht einmal mehr, dass sich die europäische Cannabispolitik weiterhin im Wandel befindet. Während einige Staaten ihre Regulierung schrittweise öffnen, verschärfen andere gleichzeitig einzelne Bereiche des Gesundheits- und Nichtraucherschutzes.

Für Cannabisvereine bedeutet das vor allem eines: Rechtliche Rahmenbedingungen können sich nicht nur durch spezielle Cannabisgesetze verändern, sondern ebenso durch allgemeine Gesundheits- oder Verbraucherschutzregelungen.

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