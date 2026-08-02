Verwaltungsgericht Gera stoppt Thüringer Cannabis-Auflage – wichtiger Erfolg für alle Anbauvereinigungen

foto: Dennis /Cannabis Social Club Erfurt e.V.

Das Verwaltungsgericht Gera hat eine umstrittene Auflage des Thüringer Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen Raum vorläufig außer Vollzug gesetzt. Nach der Einschätzung des Gerichts ist die Regelung „offensichtlich rechtswidrig“. Der Beschluss betrifft zunächst den Jenaer CSC JTown, könnte aber weit über Thüringen hinaus Bedeutung für Cannabis-Anbauvereinigungen entfalten.

Die Pressemitteilung zu dem Beschluss wurde vom Cannabis Social Club Erfurt e.V. verbreitet. Der Verein begleitet die Auseinandersetzung um die Thüringer Auflagen seit Längerem kritisch und setzt sich öffentlich für rechtssichere, praktikable und zugleich verantwortungsvolle Rahmenbedingungen für Anbauvereinigungen ein. Der Club betont auf seiner Website ausdrücklich die Bedeutung von Verbraucherschutz, Jugendschutz, Laboruntersuchungen und einer professionellen Zusammenarbeit mit den Behörden.

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Seit März 2026 sorgt ein Änderungsbescheid des Thüringer Landesamts für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, kurz TLLLR, bei den genehmigten Anbauvereinigungen des Bundeslandes für erheblichen Unmut. Das Amt verpflichtete die Vereine unter anderem dazu, jede Cannabischarge vor der Weitergabe auf eigene Kosten umfassend im Labor untersuchen und anschließend durch eine nicht näher definierte „fachkundige Person“ freigeben zu lassen.

Gegen diese Auflagen ging der CSC JTown Jena e.V. gerichtlich vor. Mit Beschluss vom 28. Juli 2026 hat das Verwaltungsgericht Gera dem Verein im Eilverfahren nun vorläufig Recht gegeben. Das Aktenzeichen lautet 3 E 873/26 Ge.

Nach Angaben der beteiligten Vereine kommt die zuständige Kammer zu dem Ergebnis, dass der Änderungsbescheid vom 13. März 2026 hinsichtlich der neu gefassten Nebenbestimmung „offensichtlich rechtswidrig“ sei.

Noch kein endgültiges Urteil – aber ein starkes Signal

Bei der Entscheidung handelt es sich nicht um ein abschließendes Urteil im Hauptsacheverfahren. Das Gericht hat zunächst den sofortigen Vollzug der Auflage aufgehoben. Der JTown e.V. muss die beanstandeten Vorgaben daher bis zu einer weiteren Entscheidung vorerst nicht erfüllen.

Diese juristische Unterscheidung ist wichtig: Das Gericht hat weder Qualitätskontrollen grundsätzlich verworfen noch entschieden, dass Anbauvereinigungen Cannabis ungeprüft weitergeben dürfen. Im Mittelpunkt steht vielmehr die Frage, ob eine Landesbehörde ohne eine hinreichend konkrete gesetzliche Grundlage eigene Untersuchungsparameter, Grenzwerte und Freigabeverfahren festlegen darf.

Genau daran äußert das Verwaltungsgericht erhebliche Zweifel.

Landesamt darf Bundesverordnung nicht ersetzen

Nach der in der Pressemitteilung wiedergegebenen Begründung enthalten die vom TLLLR herangezogenen Vorschriften des Konsumcannabisgesetzes keine eigenständige Ermächtigung für eine Landesbehörde, verbindliche Untersuchungsparameter und Grenzwerte festzulegen.

Das Gericht verweist dabei insbesondere auf Paragraf 17 Absatz 4 KCanG. Dieser sieht vor, dass Höchstgehalte für bestimmte Stoffe durch eine Rechtsverordnung auf Bundesebene geregelt werden können. Zuständig wäre eine demokratisch legitimierte Normsetzung unter Beteiligung der zuständigen Bundesministerien und des Bundesrates.

Die Thüringer Behörde kann diese bislang fehlende Bundesregelung nach vorläufiger Einschätzung des Gerichts nicht einfach durch eigene Vorgaben ersetzen.

Das ist der Kern des Beschlusses – und der Grund, weshalb die Entscheidung für Anbauvereinigungen in ganz Deutschland relevant sein könnte.

Unklare „fachkundige Person“

Zusätzlich beanstandete das Gericht offenbar die mangelnde Bestimmtheit der Auflage. So blieb unter anderem offen, welche Ausbildung, Erfahrung oder Qualifikation die verlangte „fachkundige Person“ besitzen müsste.

Auch der Maßstab für ihre Entscheidung war nicht eindeutig festgelegt. Stattdessen verwies der Bescheid auf ein behördliches Hinweisblatt, dessen Inhalte das Landesamt selbst verändern konnte.

Nach Darstellung der Pressemitteilung sah das Gericht darin funktional eine offene Ermächtigung, mit der die Behörde den belastenden Kern der Auflage nach eigenem Ermessen neu definieren könnte – ohne jedes Mal einen neuen Bescheid mit entsprechender Rechtsschutzmöglichkeit erlassen zu müssen.

Für einen Verein wäre damit kaum zuverlässig absehbar, welche Anforderungen morgen gelten und welche Kosten künftig entstehen.

Warum der Beschluss alle Anbauvereinigungen betrifft

Der Fall stammt aus Thüringen, berührt aber eine bundesweite Grundfrage: Wie dürfen Landesbehörden Regelungslücken des KCanG ausfüllen?

Qualitätssicherung, Verbraucherschutz und die Vermeidung verunreinigter Produkte sind unbestritten wichtige Aufgaben. Anbauvereinigungen benötigen dafür jedoch klare, nachvollziehbare und bundesweit möglichst einheitliche Vorgaben.

Werden stattdessen von einzelnen Behörden zusätzliche Grenzwerte, Laborpflichten oder Freigabeverfahren ohne eindeutige Rechtsgrundlage eingeführt, entsteht ein regulatorischer Flickenteppich. Vereine in unterschiedlichen Bundesländern müssten dann bei identischer gesetzlicher Grundlage völlig verschiedene Anforderungen erfüllen.

Der Beschluss aus Gera setzt hier ein deutliches vorläufiges Signal: Auch sinnvolle Ziele rechtfertigen keine beliebigen Auflagen. Behörden müssen sich innerhalb der Kompetenzen bewegen, die ihnen der Gesetzgeber tatsächlich übertragen hat.

Hohe Kosten für junge Vereine

Umfangreiche Laboranalysen jeder einzelnen Charge können erhebliche Kosten verursachen. Für ehrenamtlich organisierte und nicht gewinnorientierte Anbauvereinigungen kann das schnell zu einer wirtschaftlichen Belastung werden.

Hinzu kommen Dokumentationspflichten, Kontrollen, Sicherheitsauflagen und lange Genehmigungsverfahren. Wenn zusätzliche Anforderungen später von Gerichten aufgehoben werden, haben die Vereine möglicherweise bereits erhebliche finanzielle und organisatorische Schäden erlitten.

Nach Angaben der Pressemitteilung laufen wegen derselben Problematik vier weitere Verfahren für andere Thüringer Anbauvereinigungen an zwei Gerichten. Die fünf betroffenen Vereine werden von der Berliner Rechtsanwaltskanzlei Leonhardt vertreten.

Rechtsanwalt Benjamin Ferri sieht die Rechtsauffassung der Vereine durch den Beschluss bestätigt. Das Landesamt sei nun aufgefordert, seine bisherige Position zu überdenken und die beanstandeten Nebenbestimmungen zügig aufzuheben.

JTown verbindet Qualität mit Rechtssicherheit

Der erfolgreiche Eilantrag wurde vom CSC JTown Jena e.V. angestrengt. Der Verein betont auf seiner eigenen Website, dass er auf transparenten und qualitätsorientierten Anbau setzt und interne, externe sowie behördliche Qualitätskontrollen grundsätzlich begrüßt. Der Rechtsstreit richtet sich somit nicht gegen Produktsicherheit, sondern gegen rechtlich unklare und nach Ansicht des Vereins unverhältnismäßige Vorgaben.

👉 Direkt zum CSC JTown Jena e.V.: www.csc-jtown.de

Der Club hatte seine Anbauerlaubnis nach eigenen Angaben bereits am 25. November 2024 erhalten und engagiert sich neben dem gemeinschaftlichen Anbau auch in den Bereichen Prävention und Aufklärung.

CSC Erfurt macht den Erfolg öffentlich

Dass der Beschluss nun auch außerhalb der unmittelbar beteiligten Verfahren bekannt wird, ist maßgeblich dem Cannabis Social Club Erfurt e.V. zu verdanken. Die vom Verein verbreitete Pressemitteilung dokumentiert nicht nur die zentralen Aussagen des Gerichts, sondern stellt den Fall in den größeren Zusammenhang der Thüringer Genehmigungs- und Kontrollpraxis.

Dabei positioniert sich der CSC Erfurt nicht gegen Qualitätskontrollen. Im Gegenteil: Der Verein beschreibt sich selbst als professionell organisierte Anbauvereinigung, die regelmäßige Laboruntersuchungen, kontrollierte Qualität sowie Jugend- und Verbraucherschutz ausdrücklich unterstützt. Der Konflikt richtet sich damit nicht gegen sichere Produkte, sondern gegen Auflagen, die nach der vorläufigen Einschätzung des Gerichts rechtlich nicht hinreichend bestimmt und möglicherweise nicht von einer gesetzlichen Grundlage gedeckt sind.

Der CSC Erfurt gehört zu den früh aktiven Vereinen des Bundeslandes und gibt nach eigenen Angaben seit Februar 2025 Cannabis an seine Mitglieder ab. Mit seiner Öffentlichkeitsarbeit leistet der Verein einen wichtigen Beitrag dazu, dass die rechtlichen Probleme der Anbauvereinigungen nicht hinter verschlossenen Türen bleiben.

👉 Mehr über den Verein: Cannabis Social Club Erfurt e.V.

Ein Erfolg mit möglicher Signalwirkung

Der Beschluss ist noch nicht das Ende des Rechtsstreits. Die Entscheidung in der Hauptsache steht aus, und auch die parallelen Verfahren können zu weiteren rechtlichen Bewertungen führen.

Dennoch ist der Eilbeschluss ein wichtiger Erfolg. Er zeigt, dass Anbauvereinigungen behördliche Vorgaben nicht widerspruchslos hinnehmen müssen und dass auch im neuen Cannabisrecht die allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsätze gelten: Belastende Auflagen müssen verständlich, bestimmt, verhältnismäßig und von einer gesetzlichen Grundlage gedeckt sein.

Für alle deutschen Anbauvereinigungen ist das eine ermutigende Nachricht. Qualität und Sicherheit bleiben unverzichtbar – aber die Regeln dafür dürfen nicht von jeder Behörde eigenständig neu erfunden werden.

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