Amnesia Bilbo Auto: Der selbstblühende Haze-Klassiker aus dem Baskenland

Amnesia Bilbo Auto verbindet das klassische Haze-Profil der Amnesia-Linie mit einem selbstblühenden Lebenszyklus. Die feminisierte Autoflowering-Sorte von Genehtik steht diese Woche im Mittelpunkt unserer Reihe „Seed der Woche“.

Die spanische Seedbank Genehtik ist eng mit den Cannabisgenetiken des Baskenlandes verbunden. Bei Amnesia Bilbo Auto trifft diese Herkunft auf eine automatische Linie: Die Pflanze leitet ihre Blüte unabhängig von der Tageslänge selbst ein. Damit richtet sich die Sorte an Menschen, die eine kompaktere und zeitlich besser planbare Variante des bekannten Amnesia-Profils suchen.

Haze und Lakritz im Aromaprofil

Genehtik beschreibt das Aroma als klassisches Haze mit einem Hauch Lakritz. Damit bleibt Amnesia Bilbo Auto geschmacklich in der würzigen, intensiven Haze-Familie, ergänzt diese aber um eine eigenständige süßlich-herbe Note. Solche Angaben sind allgemeine Sortenbeschreibungen. Das tatsächliche Aroma kann je nach Phänotyp, Anbaubedingungen, Erntezeitpunkt und Lagerung unterschiedlich ausfallen.

Technische Sortendaten im Überblick

Merkmal Herstellerangabe Breeder Genehtik Seeds Typ Feminisiert, autoflowering Ausprägung Sativa-geprägt Erntereife etwa 65 Tage nach dem Pflanzen Indoor-Ertrag 550–650 g/m² Outdoor-Ertrag 140–220 g pro Pflanze Aroma klassisches Haze mit einem Hauch Lakritz THC-Angabe 12–16 % CBD-Angabe 0,2–0,5 %

Die Zeitangaben zu Autoflowering-Sorten werden von Herstellern nicht immer einheitlich berechnet. Genehtik nennt für Amnesia Bilbo Auto ungefähr 65 Tage nach dem Pflanzen; abhängig von Bedingungen und Zählweise kann die gesamte Entwicklung auch länger dauern.

Eine automatische Amnesia aus dem Baskenland

Amnesia gehört zu den bekanntesten Namen der europäischen Cannabiskultur. Genehtik überträgt die charakteristische Haze-Ausrichtung hier auf eine selbstblühende Genetik. Nach Herstellerangaben entwickelt die Pflanze harzige Blüten von guter Größe und kann für eine Autoflowering-Sorte eine kräftige Ausprägung erreichen.

Wie bei jeder Sortenbeschreibung gilt: Angaben zu Wirkung, Ertrag und Entwicklungszeit sind keine Garantie. Phänotyp, Umgebung, Pflege und individuelle Wahrnehmung können das Ergebnis erheblich beeinflussen.

Amnesia Bilbo Auto ist der Seed der Woche

In dieser Woche ist Amnesia Bilbo Auto bei der Königlich Bayrischen Samenbank in allen angebotenen Packungsgrößen um 20 Prozent reduziert:

Packungsgröße Regulärer Preis Aktionspreis 1 Samen 9,00 Euro 7,20 Euro 5 Samen 40,00 Euro 32,00 Euro 25 Samen 150,00 Euro 120,00 Euro

Die Aktion gilt bis Sonntag und solange der Vorrat reicht.

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Bitte beachtet beim Erwerb von Cannabissamen und beim Umgang damit die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.