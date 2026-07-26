Erste Ernten der Cannabis-Clubs: Deutschlands Legalisierung kommt in der Praxis an

Während die Debatte über das Cannabisgesetz in Politik und Medien anhält, zeigt sich an der Basis ein anderes Bild: Deutschlands Cannabis-Anbauvereinigungen produzieren zunehmend ihre ersten legalen Blüten. Besonders Thüringen liefert nun erstmals konkrete Zahlen – und damit einen seltenen Einblick in die praktische Umsetzung der Teillegalisierung.

Rund zwei Jahre nach Inkrafttreten des Konsumcannabisgesetzes befinden sich viele Cannabis Social Clubs nicht mehr in der Aufbauphase, sondern im regulären Anbau. Nach Schätzungen der Landesvertretung der Cannabis-Anbauvereinigungen wurden in Thüringen bislang zwischen 230 und 250 Kilogramm Cannabis geerntet. Der überwiegende Teil dieser Produktion entstand erst im vergangenen Jahr, nachdem Genehmigungen, Umbauten und technische Infrastruktur abgeschlossen waren.

Vom Papier in die Praxis

Die Zahlen verdeutlichen, dass die Anfangszeit vieler Vereine vor allem von Bürokratie geprägt war. Sicherheitskonzepte, Hygienestandards, behördliche Genehmigungen und der Aufbau geeigneter Anbauanlagen benötigten deutlich mehr Zeit als ursprünglich erwartet.

Erst jetzt erreichen zahlreiche Clubs den Punkt, an dem eine kontinuierliche Versorgung ihrer Mitglieder überhaupt möglich wird. Gleichzeitig betonen Vertreter der Anbauvereinigungen, dass sich stabile Erntemengen erst über einen längeren Zeitraum beurteilen lassen.

Große regionale Unterschiede

Während Thüringen derzeit über sechs genehmigte Anbauvereinigungen verfügt, zeigt sich bundesweit ein sehr unterschiedliches Bild. Einige Bundesländer haben deutlich mehr Genehmigungen erteilt, andere verfolgen einen zurückhaltenderen Kurs. Nach einer bundesweiten Erhebung existieren inzwischen über 400 genehmigte Cannabis-Anbauvereinigungen in Deutschland.

Die regionalen Unterschiede wirken sich unmittelbar darauf aus, wie schnell Mitglieder tatsächlich legal angebautes Cannabis beziehen können.

Clubs kämpfen weiterhin mit Auflagen

Mit der ersten Ernte verschwinden die Herausforderungen allerdings keineswegs. Mehrere Cannabis-Clubs berichten weiterhin über umfangreiche Dokumentationspflichten, regelmäßige Kontrollen sowie unterschiedliche Auslegungen gesetzlicher Vorgaben durch die Behörden. In Thüringen beschäftigen diese Konflikte inzwischen sogar Verwaltungsgerichte.

Viele Vereinsvertreter sehen darin eine Belastung für ehrenamtlich organisierte Strukturen, während die Behörden auf die Einhaltung der gesetzlichen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen verweisen.

Legalisierung erreicht die nächste Phase

Die aktuellen Erntemengen zeigen vor allem eines: Die Cannabis-Legalisierung verlässt zunehmend die theoretische Ebene. Nach Monaten der Planung und Genehmigungsverfahren beginnt sich das neue Modell in der Praxis zu etablieren.

Ob die Cannabis-Anbauvereinigungen langfristig einen spürbaren Beitrag zur Versorgung leisten und den Schwarzmarkt zurückdrängen können, wird sich allerdings erst in den kommenden Jahren belastbar bewerten lassen.

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