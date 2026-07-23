Kritikal Bilbo: Die süße Cannabislegende aus Bilbao

Es gibt Cannabissorten, die für kurze Zeit Aufmerksamkeit erzeugen – und es gibt Genetiken, die über Jahrzehnte hinweg ihren Ruf aufbauen. Kritikal Bilbo von Genehtik Seeds gehört eindeutig zur zweiten Gruppe. Die feminisierte Sorte ist eng mit der Geschichte der baskischen Samenbank verbunden und gilt heute als deren genetisches Aushängeschild.

Für unsere neue Reihe „Seed der Woche“ werfen wir einen genaueren Blick auf Herkunft, Eigenschaften und Besonderheiten dieser traditionsreichen Genetik. Gleichzeitig ist Kritikal Bilbo für kurze Zeit bei der Königlich Bayrischen Samenbank um 20 Prozent reduziert erhältlich.

Vom besonderen Klon zur baskischen Legende

Die Geschichte der Kritikal Bilbo beginnt rund um die Jahrtausendwende im Baskenland. Grundlage ist eine Linie mit afghanischen und Skunk-Wurzeln, aus der ein besonderer Critical-Bilbo-Klon selektiert wurde.

Dieser Klon fiel durch seine vergleichsweise kurze Blütezeit, seine üppige Blütenbildung und sein intensives Aroma auf. Genehtik entwickelte und stabilisierte daraus die heute bekannte feminisierte Kritikal Bilbo. Nach Angaben der Samenbank ist die Sorte so eng mit der eigenen Geschichte verbunden, dass sie inzwischen als Aushängeschild des Unternehmens gilt. Sie gewann früh Cannabis-Cups und machte sich weit über Bilbao hinaus einen Namen. Genehtik beschreibt diese Verbindung ausführlich in seiner Unternehmensgeschichte.

Der Name ist dabei Programm: „Bilbo“ ist die baskische Bezeichnung für Bilbao – jene Stadt, in deren Umfeld die Genetik ihren besonderen Ruf entwickelte.

Süß, fruchtig und ausgesprochen intensiv

Das vielleicht bekannteste Merkmal der Kritikal Bilbo ist ihr ausgeprägtes Aromaprofil. Genehtik beschreibt es als intensiv, fruchtig und süß. Auch der Geruch der Blüten soll deutlich hervortreten.

Die Pflanzen werden als schnell wachsend und mittelhoch beschrieben. Während der Blüte entwickeln sie schwere, harzreiche Blüten mit vergleichsweise wenig Blattmasse. Als Blütezeit werden im Innenbereich ungefähr 45 bis 55 Tage genannt. Im Freien liegt das Erntefenster auf der nördlichen Halbkugel im September.

Die Herstellerangaben nennen eine überwiegend indica-geprägte Wirkung. Solche Angaben bleiben allerdings stets allgemeine Sortenbeschreibungen: Das tatsächliche Erleben kann je nach Phänotyp, Anbaubedingungen, Erntezeitpunkt und individueller Wahrnehmung unterschiedlich ausfallen.

Technische Sortendaten im Überblick

Merkmal Herstellerangabe Breeder Genehtik Seeds Typ Feminisiert Genetische Wurzeln Afghani und Skunk Ausprägung Indica-geprägt Blütezeit innen etwa 45–55 Tage Ernte außen September Aroma süß, fruchtig und intensiv Pflanzenform mittelhoch und schnell wachsend Blüten schwer, harzreich, wenig Blattmasse THC-Angabe 18–25 % CBD-Angabe 0,18–0,40 %

Die technischen Daten stammen aus der aktuellen Produktbeschreibung der Königlich Bayrischen Samenbank.

Eine Genetik mit historischem Gewicht

Kritikal Bilbo ist nicht allein aufgrund ihrer Anbaumerkmale interessant. Die Sorte steht zugleich für eine bestimmte Phase europäischer Cannabiskultur: für private Selektion, den Austausch besonderer Klone und die Entstehung eigenständiger regionaler Zuchtlinien.

Genehtik entstand vor mehr als 20 Jahren im Baskenland. Das Unternehmen führt seine eigene Entwicklung ausdrücklich auf die Arbeit mit Critical beziehungsweise Kritikal Bilbo zurück. Damit ist die Sorte mehr als ein beliebiges Produkt im Katalog – sie gehört zur Identität der Samenbank.

Gerade dieser historische Hintergrund unterscheidet Kritikal Bilbo von zahlreichen modernen Kreuzungen, die in schneller Folge auf den Markt kommen. Hier handelt es sich um eine Genetik, deren Name bereits lange vor dem heutigen Boom der europäischen Cannabisbranche bekannt war.

Kritikal Bilbo ist der Seed der Woche

In dieser Woche ist die feminisierte Kritikal Bilbo bei der Königlich Bayrischen Samenbank in allen angebotenen Packungsgrößen um 20 Prozent reduziert:

Packungsgröße Regulärer Preis Aktionspreis 1 Samen 9,00 Euro 7,20 Euro 5 Samen 40,00 Euro 32,00 Euro 25 Samen 150,00 Euro 120,00 Euro

Die Aktion gilt bis Sonntag und solange der Vorrat reicht.

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Bitte beachtet beim Erwerb von Cannabissamen und beim Umgang damit die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.