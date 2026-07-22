Zurück in die Prohibition? Massachusetts stimmt über das Ende des legalen Cannabismarktes ab

Massachusetts könnte im November 2026 Cannabisgeschichte schreiben – allerdings rückwärts. Die Bürger des US-Bundesstaates sollen darüber abstimmen, ob der regulierte Markt für Cannabis zu Genusszwecken wieder abgeschafft wird. Medizinisches Cannabis und der Besitz kleiner Mengen würden legal bleiben. Für lizenzierte Fachgeschäfte, Produzenten und zahlreiche Beschäftigte könnte die Abstimmung dagegen das Aus bedeuten.

Massachusetts gehörte bislang zu den Vorreitern der amerikanischen Legalisierungsbewegung. Im Jahr 2016 sprach sich eine Mehrheit der Bevölkerung für die Freigabe von Cannabis für Erwachsene aus. Zehn Jahre später soll nun erneut abgestimmt werden – diesmal über einen weitgehenden Rückbau des entstandenen Marktes.

Besitz erlaubt, Verkauf verboten

Die geplante Neuregelung wäre keine vollständige Rückkehr zur klassischen Cannabisprohibition. Erwachsene ab 21 Jahren dürften weiterhin bis zu einer Unze Cannabis besitzen. Das entspricht ungefähr 28 Gramm. Auch das medizinische Cannabisprogramm soll grundsätzlich erhalten bleiben.

Abgeschafft würden jedoch wesentliche Grundlagen des regulierten Marktes. Der Gesetzentwurf sieht vor, die Bestimmungen über den kommerziellen Verkauf, die Produktion und die Besteuerung von Cannabis zu Genusszwecken aufzuheben.

Das Ergebnis wäre eine bemerkenswerte Konstruktion: Cannabis bliebe in begrenzten Mengen legal – doch der legale Zugang über lizenzierte Geschäfte würde weitgehend verschwinden.

Oder etwas kürzer formuliert: Die Nachfrage bleibt, aber die Kasse wird geschlossen.

Gegner der Legalisierung mobilisieren

Hinter dem Vorstoß steht die „Coalition for a Healthy Massachusetts“. Sie begründet ihre Initiative unter anderem mit Sorgen um Jugendliche, psychische Gesundheit und die öffentliche Sicherheit.

Kritiker werfen der Kampagne dagegen vor, mit verkürzten oder irreführenden Darstellungen zu arbeiten. Besonders umstritten ist die Behauptung, der regulierte Cannabismarkt habe zwangsläufig zu einem starken Anstieg des Konsums unter Minderjährigen geführt.

Gesundheitsbehörden des Bundesstaates weisen darauf hin, dass zumindest ein Teil der beobachteten Entwicklung mit zuvor kaum regulierten, aus Hanf gewonnenen THC-Produkten zusammenhängen könnte. Diese Produkte wurden teilweise außerhalb der streng kontrollierten Cannabisfachgeschäfte angeboten.

Die Unterscheidung ist wichtig: Regulierte Verkaufsstellen kontrollieren Ausweise, dokumentieren Warenbewegungen und unterliegen umfangreichen Sicherheitsauflagen. Der Schwarzmarkt tut bekanntlich nichts davon.

Tausende Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

Seit der Legalisierung ist in Massachusetts eine umfangreiche Cannabiswirtschaft entstanden. Sie umfasst Anbaubetriebe, Verarbeitungsunternehmen, Labore, Logistikfirmen und zahlreiche Fachgeschäfte.

Eine Rücknahme der Legalisierung könnte daher Tausende Arbeitsplätze gefährden. Auch Städte und Gemeinden müssten auf erhebliche Steuereinnahmen verzichten. Gleichzeitig würden bereits getätigte Investitionen entwertet und Unternehmen geschlossen, die ihre Lizenzen unter den Regeln des Bundesstaates erworben haben.

Befürworter des bestehenden Systems argumentieren deshalb, dass Massachusetts nicht den Cannabiskonsum abschaffen würde, sondern lediglich dessen legale und kontrollierte Infrastruktur.

Wer keine regulierten Produkte mehr kaufen kann, verzichtet schließlich nicht automatisch auf Cannabis. Er kauft nur wieder dort ein, wo weder Jugendschutz noch Laborprüfung, Steuerpflicht oder Verbraucherschutz eine besondere Rolle spielen.

Der Schwarzmarkt dürfte sich bedanken

Die geplante Regelung zeigt ein grundlegendes Problem jeder nachträglichen Rücknahme der Legalisierung: Ein legaler Markt lässt sich per Gesetz schließen. Eine gesellschaftlich etablierte Nachfrage lässt sich dagegen nicht einfach zurück in die Flasche drücken.

Sollten die lizenzierten Geschäfte verschwinden, stünden Konsumenten erneut vor der Frage, woher sie ihr Cannabis beziehen. Medizinische Patienten könnten weiterhin am staatlichen Programm teilnehmen. Für alle anderen blieben im Wesentlichen private Weitergabe, Eigenversorgung im erlaubten Rahmen oder der illegale Markt.

Damit könnte ausgerechnet eine Initiative, die sich auf Gesundheit und Sicherheit beruft, den unkontrollierten Handel stärken.

Der Schwarzmarkt müsste keine Wahlkampagne führen, keine Unterschriften sammeln und keine Werbeanzeigen bezahlen. Er müsste lediglich warten.

Ein Warnsignal für Deutschland

Die Abstimmung in Massachusetts ist auch für Deutschland relevant. Seit Inkrafttreten des Konsumcannabisgesetzes fordern insbesondere konservative Politiker immer wieder, die Teillegalisierung zurückzunehmen oder erheblich einzuschränken.

Massachusetts zeigt, welche Konsequenzen ein solcher Kurs haben kann. Wenn legale Strukturen erst aufgebaut und später wieder beseitigt werden, verschwindet weder der Konsum noch der Bedarf. Stattdessen verlieren Behörden kontrollierbare Ansprechpartner, Verbraucher verlieren geprüfte Produkte und der Staat verliert Steuereinnahmen beziehungsweise legale wirtschaftliche Aktivität.

Deutschland besitzt bislang ohnehin keinen flächendeckenden regulierten Fachhandel. Die legalen Bezugswege beschränken sich im Wesentlichen auf Eigenanbau, Anbauvereinigungen und den medizinischen Bereich. Eine zusätzliche Einschränkung dieser Möglichkeiten würde den Schwarzmarkt daher kaum beeindrucken.

Massachusetts entscheidet über mehr als Cannabis

Bei der Abstimmung im November geht es nicht nur um die Cannabisregeln eines einzelnen US-Bundesstaates. Sie könnte zum Präzedenzfall für die gesamte amerikanische Legalisierungsbewegung werden.

Sollte die Initiative erfolgreich sein, könnten vergleichbare Kampagnen auch in anderen Bundesstaaten entstehen. Scheitert sie deutlich, wäre das dagegen ein wichtiges Signal: Eine einmal gesellschaftlich akzeptierte und wirtschaftlich etablierte Legalisierung lässt sich politisch nicht beliebig zurückdrehen.

Massachusetts steht damit vor einer einfachen, aber folgenreichen Entscheidung. Die Bevölkerung kann einen regulierten Markt behalten und verbessern – oder sie kann ihn schließen und hoffen, dass der illegale Handel freundlicherweise nicht zurückkehrt.

Die Erfahrung mit Cannabisverboten spricht eher für eine andere Prognose.

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