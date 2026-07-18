DEA setzt nächste Frist – Warum die Entscheidung über Schedule III noch auf sich warten lässt

Nach den Anhörungen beginnt jetzt die juristische Feinarbeit

Wer auf eine schnelle Entscheidung der US-Drogenbehörde DEA gehofft hatte, wird sich weiter gedulden müssen. Nach Abschluss der Anhörungen zur geplanten Neueinstufung von Cannabis hat der zuständige Verwaltungsrichter den 17. August als Frist für die Einreichung der abschließenden Schriftsätze festgelegt. Erst danach wird eine Empfehlung für die Drug Enforcement Administration (DEA) vorbereitet.

Für die Cannabisbranche bedeutet das: Die Spannung bleibt – und die Unsicherheit ebenfalls.

Ein weiterer Schritt im langwierigen Verfahren

Die Anhörungen zur geplanten Umstufung von Cannabis von Schedule I nach Schedule III gelten als eines der bedeutendsten regulatorischen Verfahren der vergangenen Jahrzehnte.

Vertreter von Behörden, Wissenschaft, Industrie und Interessenverbänden hatten in den vergangenen Monaten Gelegenheit, ihre Positionen darzulegen. Nun beginnt die juristische Auswertung dieser Stellungnahmen.

Bis zum 17. August können die beteiligten Parteien ihre abschließenden Argumente schriftlich einreichen. Erst anschließend wird der Verwaltungsrichter eine Empfehlung formulieren, die an die DEA übermittelt wird.

Warum die Frist so wichtig ist

Die nun gesetzte Frist bedeutet keineswegs, dass am 18. August automatisch eine Entscheidung fällt.

Vielmehr beginnt danach die eigentliche Bewertung des umfangreichen Verfahrens.

Dabei werden unter anderem folgende Fragen geprüft:

Sind alle rechtlichen Anforderungen erfüllt?

Wurden die wissenschaftlichen Erkenntnisse ausreichend berücksichtigt?

Entspricht die geplante Neueinstufung den gesetzlichen Vorgaben des Controlled Substances Act?

Erst wenn diese Prüfung abgeschlossen ist, kann die DEA ihre endgültige Entscheidung treffen.

Schedule III bleibt das zentrale Ziel

Im Mittelpunkt steht weiterhin die mögliche Einstufung von Cannabis in Schedule III.

Eine solche Änderung hätte weitreichende Folgen.

Vor allem Cannabisunternehmen hoffen auf das Ende der steuerlichen Benachteiligung durch den berüchtigten Paragraphen 280E des US-Steuerrechts. Dieser verhindert bislang, dass viele Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht werden können.

Für zahlreiche Unternehmen würde eine Neueinstufung daher eine erhebliche wirtschaftliche Entlastung bedeuten.

Auch Forschung und Medizin könnten profitieren

Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen sehen Wissenschaftler vor allem Vorteile für die medizinische Forschung.

Die derzeitige Schedule-I-Einstufung erschwert klinische Studien erheblich. Eine Herabstufung könnte Forschungsprojekte beschleunigen und die Entwicklung neuer cannabisbasierter Arzneimittel erleichtern.

Auch Patientenverbände verfolgen das Verfahren daher mit großem Interesse.

Die Börse bleibt aufmerksam

Kaum ein regulatorisches Verfahren beeinflusst die nordamerikanische Cannabisbranche derzeit so stark wie die Schedule-III-Debatte.

Bereits kleinere Zwischenmeldungen führten in den vergangenen Monaten mehrfach zu deutlichen Kursbewegungen bei Cannabisaktien.

Unternehmen wie Tilray, Curaleaf, Green Thumb Industries oder Trulieve beobachten den Fortgang des Verfahrens deshalb äußerst genau.

Investoren rechnen damit, dass eine positive Entscheidung den gesamten Sektor nachhaltig stärken könnte.

Geduld bleibt gefragt

Trotz der neuen Frist bleibt offen, wann tatsächlich eine endgültige Entscheidung veröffentlicht wird.

Juristische Verfahren dieser Größenordnung benötigen häufig mehrere Monate. Hinzu kommt, dass mögliche Klagen den Prozess zusätzlich verzögern könnten.

Branchenexperten gehen deshalb davon aus, dass auch nach Ablauf der Frist noch Geduld erforderlich sein wird.

Internationale Bedeutung

Die Entscheidung der DEA wird weit über die Vereinigten Staaten hinaus Beachtung finden.

Die USA gelten als einer der wichtigsten Cannabismärkte der Welt. Veränderungen im Bundesrecht beeinflussen Investitionen, Unternehmensbewertungen und Forschungsaktivitäten weltweit.

Auch deutsche Unternehmen, Investoren und Patienten verfolgen das Verfahren daher aufmerksam.

Fazit

Mit der neuen Frist bis zum 17. August ist ein weiterer Meilenstein im Schedule-III-Verfahren erreicht – mehr jedoch noch nicht.

Die eigentliche Entscheidung steht weiterhin aus. Bis dahin bleibt Cannabis auf Bundesebene in den USA offiziell eine Schedule-I-Substanz.

Für die Branche bedeutet das: Hoffen, abwarten und aufmerksam beobachten.

Sollte die DEA der Empfehlung letztlich folgen und Cannabis tatsächlich in Schedule III einstufen, wäre dies eine der bedeutendsten regulatorischen Veränderungen der amerikanischen Cannabispolitik seit über fünfzig Jahren.

📌 Hanf Journal – Einordnung

Warum ist diese Frist wichtig?

Die Entscheidung verschiebt sich zwar weiter nach hinten, doch genau das ist bei großen Verwaltungsverfahren üblich. Für Unternehmen bedeutet die neue Frist vor allem Planungssicherheit: Sie wissen nun, wann der nächste offizielle Verfahrensschritt ansteht. Für Investoren und Patienten bleibt das Verfahren eines der wichtigsten politischen Themen des Jahres.

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