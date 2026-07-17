DEA vor der Entscheidung – Was nach den Anhörungen jetzt passiert

Die Zukunft von Cannabis auf Bundesebene rückt näher

Nach monatelangen Verzögerungen und intensiven Debatten ist ein wichtiger Meilenstein erreicht: Die Anhörungen zur geplanten Neueinstufung von Cannabis auf Bundesebene in den USA sind abgeschlossen. Damit endet zwar noch nicht das Verfahren, doch erstmals seit Jahrzehnten rückt eine grundlegende Veränderung der amerikanischen Cannabispolitik in greifbare Nähe.

Für Patienten, Unternehmen, Investoren und Wissenschaftler beginnt nun eine entscheidende Phase.

Worum geht es überhaupt?

Bis heute gilt Cannabis nach US-Bundesrecht als Schedule-I-Substanz des Controlled Substances Act – derselben Kategorie, in der sich unter anderem Heroin befindet.

Diese Einstufung bedeutet nach Auffassung der Bundesregierung:

kein anerkannter medizinischer Nutzen,

hohes Missbrauchspotenzial,

strengste Forschungsauflagen.

Diese Bewertung steht allerdings seit Jahren im Widerspruch zur Realität.

Inzwischen erlauben zahlreiche US-Bundesstaaten medizinisches Cannabis oder sogar den Freizeitgebrauch. Gleichzeitig wächst die wissenschaftliche Evidenz für therapeutische Anwendungen stetig.

Warum Schedule III so wichtig wäre

Die Bundesregierung prüft deshalb eine Neueinstufung in Schedule III.

Cannabis wäre damit weiterhin kontrolliert, würde aber deutlich anders behandelt als bisher.

Vor allem drei Bereiche könnten erheblich profitieren:

Forschung

Universitäten und Forschungseinrichtungen hätten deutlich einfachere Möglichkeiten, klinische Studien durchzuführen.

Viele Wissenschaftler sehen darin einen entscheidenden Schritt, um die medizinischen Potenziale von Cannabis besser zu erforschen.

Patienten

Auch wenn sich für Patienten nicht sofort alles verändert, könnte eine Neueinstufung langfristig zu einer größeren Produktvielfalt und einer besseren Versorgung beitragen.

Neue Arzneimittel würden einfacher entwickelt und zugelassen werden können.

Unternehmen

Besonders groß sind die Erwartungen der Cannabisbranche.

Der wichtigste Punkt betrifft das amerikanische Steuerrecht.

Der berühmte Paragraph 280E

Bislang dürfen Cannabisunternehmen aufgrund ihrer bundesrechtlichen Einstufung zahlreiche normale Betriebsausgaben steuerlich nicht geltend machen.

Grund dafür ist der berüchtigte Paragraph 280E des US-Steuerrechts.

Viele Unternehmen zahlen dadurch eine Steuerlast, die in anderen Branchen kaum vorstellbar wäre.

Mit einer Einstufung in Schedule III würde diese Regelung für legale Cannabisunternehmen voraussichtlich entfallen.

Für viele Betriebe wäre das wirtschaftlich ein Befreiungsschlag.

Warum die Börse genau hinschaut

Kaum ein politisches Verfahren wird derzeit von Investoren so aufmerksam verfolgt.

Cannabis-Aktien reagieren regelmäßig auf neue Informationen aus Washington.

Eine erfolgreiche Neueinstufung könnte:

Gewinne vieler Unternehmen deutlich erhöhen,

neue Investitionen anziehen,

Übernahmen beschleunigen,

den Zugang zu Kapital erleichtern.

Gerade große Konzerne wie Tilray, Curaleaf, Green Thumb Industries oder Trulieve dürften erheblich profitieren.

Aber entschieden ist noch nichts

Mit dem Ende der Anhörungen beginnt nun die juristische Auswertung.

Die DEA wird sämtliche Stellungnahmen prüfen und anschließend eine Entscheidung vorbereiten.

Wann diese veröffentlicht wird, ist derzeit noch offen.

Ebenso bleibt unklar, ob mögliche Klagen den Prozess erneut verzögern könnten.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass politische und juristische Verfahren rund um Cannabis häufig deutlich länger dauern als ursprünglich geplant.

Auswirkungen weit über die USA hinaus

Auch Europa verfolgt die Entwicklung aufmerksam.

Die Vereinigten Staaten gelten als größter legaler Cannabismarkt der Welt.

Verändert sich dort die regulatorische Grundlage, hat das Auswirkungen auf:

internationale Investitionen,

Unternehmensbewertungen,

Forschung,

Arzneimittelentwicklung,

globale Kapitalströme.

Auch deutsche Unternehmen beobachten das Verfahren daher mit großem Interesse.

Fazit

Mit dem Abschluss der DEA-Anhörungen ist ein wichtiger Zwischenschritt erreicht.

Ob Cannabis tatsächlich in Schedule III eingestuft wird, entscheidet sich erst in den kommenden Monaten.

Sollte die Neueinstufung erfolgen, wäre dies eine der bedeutendsten Reformen der amerikanischen Cannabispolitik seit Einführung des Controlled Substances Act im Jahr 1970.

Für Patienten, Unternehmen und Investoren wäre dies weit mehr als eine symbolische Entscheidung.

Es könnte den Beginn einer neuen Phase markieren, in der Cannabis auf Bundesebene erstmals nicht mehr ausschließlich als Strafverfolgungsproblem, sondern zunehmend als regulierter Wirtschafts- und Gesundheitssektor betrachtet wird.

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