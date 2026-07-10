Weltdrogentag 2026: Drei Wahrheiten, denen sich die internationale Drogenpolitik endlich stellen muss

Jedes Jahr am 26. Juni erinnert der Weltdrogentag an den weltweiten Kampf gegen Drogenmissbrauch und illegalen Handel. Doch während Regierungen ihre Entschlossenheit im Kampf gegen Drogen betonen, fällt die Bilanz ernüchternd aus. Der aktuelle World Drug Report der Vereinten Nationen zeigt steigende Konsumentenzahlen, neue Rekordwerte beim illegalen Handel und einen Schwarzmarkt, der sich immer schneller anpasst. Vielleicht ist es an der Zeit, am Weltdrogentag nicht nur über Drogen zu sprechen – sondern über die Drogenpolitik selbst.

1. Repression allein hat das Drogenproblem nicht gelöst

Der aktuelle World Drug Report 2026 der Vereinten Nationen zeichnet ein widersprüchliches Bild. Weltweit konsumierten 2024 rund 331 Millionen Menschen illegale Drogen, darunter 256 Millionen Cannabis – mehr als jede andere verbotene Substanz. Gleichzeitig erreichten Beschlagnahmungen in vielen Bereichen historische Höchststände.

Mit anderen Worten: Noch nie wurde weltweit so intensiv gegen den Drogenhandel vorgegangen – und dennoch wächst der Markt weiter.

Die Vereinten Nationen selbst sprechen inzwischen weniger von einem „Krieg gegen Drogen“ als von der Notwendigkeit evidenzbasierter, innovativer und solidarischer Lösungen. Neben Strafverfolgung werden ausdrücklich Prävention, Behandlung und Schadensminderung als zentrale Bausteine genannt.

Bemerkenswert ist dabei ein Blick zurück auf die UNGASS-Sondersitzung der UN-Generalversammlung von 2016. Bereits damals verabschiedeten die Mitgliedstaaten ein Grundsatzpapier, das Gesundheit, Menschenrechte und verhältnismäßige Maßnahmen stärker in den Mittelpunkt rückte. Der Gedanke war eindeutig: Drogenkonsum ist nicht ausschließlich ein Strafrechtsproblem, sondern auch eine gesundheitspolitische Herausforderung.

Zehn Jahre später stellt sich die Frage, wie konsequent diese Erkenntnisse tatsächlich umgesetzt wurden.

2. Wo der Drogenkrieg Menschenrechte verletzt

Besonders drastisch zeigt sich die Kehrseite repressiver Drogenpolitik dort, wo Drogendelikte weiterhin mit der Todesstrafe geahndet werden.

Nach Angaben von Amnesty International entfiel 2025 nahezu die Hälfte aller weltweit dokumentierten Hinrichtungen auf Drogendelikte. Besonders betroffen sind Länder wie Iran, Saudi-Arabien, Singapur, Kuwait und China. Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese Praxis seit Jahren als klaren Verstoß gegen internationales Recht, da die Todesstrafe nach den internationalen Menschenrechtsstandards nur für „schwerste Verbrechen“ vorgesehen ist. Drogendelikte erfüllen diese Voraussetzung nach Auffassung zahlreicher Völkerrechtler nicht.

Auch auf den Philippinen arbeitet der Internationale Strafgerichtshof die blutige Bilanz des sogenannten „War on Drugs“ auf. Gegen den früheren Präsidenten Rodrigo Duterte läuft bereits ein Verfahren in Den Haag. Inzwischen wurde auch gegen den ehemaligen Polizeichef Ronald Dela Rosa ein Haftbefehl wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit erlassen. Hintergrund sind tausende mutmaßliche außergerichtliche Tötungen im staatlichen Anti-Drogen-Kampf.

Der Weltdrogentag erinnert damit auch an eine unbequeme Wahrheit: Drogenpolitik ist immer auch Menschenrechtspolitik.

3. Die Cannabisfrage ist längst Teil einer größeren Debatte

Gerade die Diskussion um Cannabis zeigt, wie stark sich die internationale Drogenpolitik verändert.

Während immer mehr Staaten Cannabis regulieren oder zumindest entkriminalisieren, bleibt die internationale Drogenarchitektur vielfach den Denkmustern der 1960er-Jahre verpflichtet.

Besonders kontrovers wird derzeit die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation diskutiert, das Kokablatt weiterhin unter den strengen Kontrollmechanismen des Einheitsabkommens von 1961 zu belassen. Zwar erkennt die WHO ausdrücklich an, dass der traditionelle Gebrauch von Kokablättern keine bedeutenden Gesundheitsrisiken erkennen lässt, empfiehlt jedoch weiterhin die internationale Kontrolle der Pflanze. Bolivien und Kolumbien hatten zuvor eine Neubewertung gefordert und auf die kulturelle Bedeutung der Kokapflanze für indigene Gemeinschaften hingewiesen.

Diese Debatte macht deutlich, dass es längst nicht mehr nur um Cannabis oder Kokain geht. Es geht um die grundsätzliche Frage, ob internationale Drogenpolitik stärker an wissenschaftlichen Erkenntnissen, kulturellen Realitäten und Menschenrechten ausgerichtet werden sollte.

Der Weltdrogentag braucht neue Fragen

Der Weltdrogentag wurde 1987 ins Leben gerufen, um den internationalen Kampf gegen Drogenmissbrauch zu stärken.

Fast vier Jahrzehnte später könnte seine wichtigste Aufgabe eine andere sein.

Nicht die Frage, wie härter bestraft werden kann, sondern welche Maßnahmen tatsächlich Leben retten, Gesundheit schützen und organisierte Kriminalität wirksam zurückdrängen, sollte im Mittelpunkt stehen.

Der aktuelle World Drug Report liefert dafür reichlich Stoff zum Nachdenken.

Und vielleicht besteht der eigentliche Fortschritt darin, nicht länger ausschließlich den Erfolg der Drogenbekämpfung zu messen – sondern den Erfolg einer Drogenpolitik, die sich an Menschenrechten, wissenschaftlicher Evidenz und öffentlicher Gesundheit orientiert.

Hinweis: Für diesen Beitrag wurden neben dem World Drug Report 2026 auch Hintergrundinformationen und Einschätzungen von Michael Kleim (Schildower Kreis) berücksichtigt.

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