Über 400 Cannabis-Anbauvereinigungen genehmigt – Warum die Legalisierung je nach Bundesland völlig unterschiedlich aussieht

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413 genehmigte Cannabis-Anbauvereinigungen, 864 gestellte Anträge und ein Flickenteppich bei der Umsetzung des Cannabisgesetzes: Gut ein Jahr nach Inkrafttreten des Konsumcannabisgesetzes (KCanG) zeigt sich, dass Deutschland zwar Fortschritte bei der Zulassung von Cannabis Social Clubs macht, die Umsetzung jedoch von Bundesland zu Bundesland erheblich variiert.

Während einige Länder den Aufbau legaler Anbauvereinigungen aktiv begleiten und Genehmigungen zügig bearbeiten, setzen andere auf eine besonders restriktive Auslegung der gesetzlichen Vorgaben. Für Gründer, Mitglieder und Patienten entsteht dadurch ein höchst unterschiedliches Bild der Legalisierung.

Über 400 Vereine haben bereits eine Genehmigung

Nach aktuellen Erhebungen wurden bundesweit inzwischen 413 Cannabis-Anbauvereinigungen offiziell zugelassen. Gleichzeitig liegen den Behörden 864 Anträge vor. Damit wurde bislang weniger als die Hälfte aller eingereichten Anträge abschließend positiv beschieden.

Diese Zahlen zeigen zweierlei: Das Interesse an Cannabis Social Clubs ist ungebrochen hoch, gleichzeitig benötigen viele Genehmigungsverfahren deutlich mehr Zeit als ursprünglich erwartet.

Niedersachsen gehört zu den Vorreitern

Besonders positiv fällt Niedersachsen auf. Dort arbeiten Behörden und Vereine vergleichsweise konstruktiv zusammen. Die Zahl genehmigter Anbauvereinigungen wächst kontinuierlich und erste Clubs befinden sich bereits mitten in ihrer zweiten oder sogar dritten Anbaurunde.

Auch Hamburg, Brandenburg und einige weitere Bundesländer kommen bei der Genehmigung zügig voran und veröffentlichen mittlerweile teilweise sogar Übersichten genehmigter Vereine. Diese Transparenz erleichtert Interessenten die Orientierung und stärkt gleichzeitig das Vertrauen in die Umsetzung des Gesetzes.

Bayern bleibt das Sorgenkind

Ganz anders präsentiert sich die Situation im Freistaat Bayern. Dort verfolgt die Staatsregierung seit Beginn der Legalisierung eine besonders restriktive Linie. Bereits vor Inkrafttreten des KCanG kündigte Gesundheitsministerin Judith Gerlach an, sämtliche rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Auswirkungen des Gesetzes möglichst gering zu halten.

Die Folge sind vergleichsweise wenige Genehmigungen und zahlreiche Vereine, die sich mit umfangreichen Auflagen oder langwierigen Verfahren konfrontiert sehen. Zusätzlich erschweren baurechtliche Fragen vielerorts die tatsächliche Aufnahme des Anbaus.

Nicht ohne Grund unterstützt der Deutsche Hanfverband inzwischen mehrere Verfahren, die eine gerichtliche Klärung der Genehmigungspraxis herbeiführen sollen.

Genehmigt heißt noch lange nicht betriebsbereit

Selbst dort, wo bereits Genehmigungen vorliegen, beginnt die eigentliche Arbeit häufig erst.

Geeignete Immobilien müssen gefunden werden. Sicherheitskonzepte sind umzusetzen. Klimatisierte Anbauräume müssen eingerichtet und dokumentiert werden. Erst danach beginnt die mehrmonatige Kultivierung der Pflanzen.

Zwischen Genehmigung und erster legaler Cannabis-Abgabe liegen deshalb häufig sechs Monate oder mehr.

Viele Mitglieder warten daher trotz bestehender Clubmitgliedschaft weiterhin auf ihre erste legale Ernte.

Der Föderalismus wird zur Bewährungsprobe

Das Cannabisgesetz ist ein Bundesgesetz – seine Umsetzung liegt jedoch größtenteils bei den Ländern. Genau hier entstehen die größten Unterschiede.

Während einige Landesbehörden das Gesetz pragmatisch anwenden und gemeinsam mit Vereinen nach Lösungen suchen, interpretieren andere Behörden einzelne Vorschriften besonders streng. Dadurch entwickelt sich die Legalisierung zunehmend zu einem föderalen Experiment mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen.

Für Verbraucher bedeutet dies, dass der Zugang zu legalem Cannabis heute oftmals stärker vom Wohnort abhängt als vom eigentlichen Bundesgesetz.

Fazit

Die Zahl von inzwischen über 400 genehmigten Cannabis-Anbauvereinigungen zeigt deutlich, dass die erste Säule der Legalisierung funktioniert. Gleichzeitig offenbaren die sehr unterschiedlichen Genehmigungszahlen und Verwaltungsverfahren der Bundesländer, dass Deutschland von einer einheitlichen Umsetzung noch weit entfernt ist.

Ob die Cannabis Social Clubs ihr eigentliches Ziel – die legale Versorgung erwachsener Konsumenten und die nachhaltige Zurückdrängung des Schwarzmarktes – erreichen können, wird deshalb nicht allein vom Cannabisgesetz abhängen. Entscheidend wird sein, wie die Bundesländer das Gesetz in der Praxis anwenden.

Die kommenden Monate dürften zeigen, welche Modelle sich bewähren – und welche politischen Blockaden letztlich vor Gericht enden.

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