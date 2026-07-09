UNO-Bericht 2026: Trotz Rekord-Beschlagnahmungen konsumieren weltweit 256 Millionen Menschen Cannabis

Die Vereinten Nationen ziehen in ihrem aktuellen World Drug Report 2026 eine Bilanz, die Befürworter der weltweiten Prohibition nachdenklich stimmen dürfte: Noch nie wurden so große Mengen Cannabis beschlagnahmt – und dennoch konsumieren heute mehr Menschen Cannabis als je zuvor. Für die IG Hanf Schweiz ist das ein weiterer Beleg dafür, dass Verbote den Schwarzmarkt stärken, anstatt ihn zu verdrängen.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Nach Angaben des United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) konsumierten im Jahr 2024 weltweit rund 256 Millionen Menschen Cannabis. Damit ist Cannabis weiterhin die mit Abstand am häufigsten konsumierte illegale Substanz der Welt. Besonders bemerkenswert: Gegenüber 2014 entspricht dies einem Anstieg von rund 40 Prozent.

Gleichzeitig verzeichnet der UNO-Bericht historische Höchststände bei den internationalen Cannabis-Beschlagnahmungen. Eigentlich müsste man erwarten, dass ein intensiveres Vorgehen gegen den illegalen Handel das Angebot verknappt und den Konsum reduziert. Genau das ist jedoch nicht eingetreten.

Mehr Strafverfolgung – aber kein Rückgang des Konsums

Der aktuelle Bericht zeigt ein Muster, das sich seit Jahren beobachten lässt: Trotz erheblicher Ressourcen für Polizei, Zoll und Justiz bleibt Cannabis weltweit problemlos verfügbar.

Für die IG Hanf Schweiz ist dies der eigentliche Kern der Debatte. Jahrzehntelange Strafverfolgung hätten weder Angebot noch Nachfrage entscheidend beeinflusst. Stattdessen sei ein milliardenschwerer Schwarzmarkt entstanden, der von organisierter Kriminalität kontrolliert werde und sich jeder staatlichen Qualitätskontrolle entziehe.

Hinzu kommt ein wachsendes Gesundheitsrisiko. Die Europäische Drogenagentur (EUDA) warnte Ende 2025 erstmals ausdrücklich vor hochpotenten sowie mit Pestiziden belasteten Cannabisprodukten, die aus Nordamerika nach Europa gelangen. Für Konsumenten ist oftmals weder nachvollziehbar, woher die Produkte stammen, noch welche Inhaltsstoffe tatsächlich enthalten sind.

Auch die Schweiz kennt das Problem

Die Entwicklung lässt sich nicht nur auf globaler Ebene beobachten.

Auch in der Schweiz berichten Strafverfolgungsbehörden regelmäßig über groß angelegte Cannabisplantagen und umfangreiche Sicherstellungen. Allein im Kanton Zürich wurden jüngst rund eine Tonne Cannabis sichergestellt, hinzu kamen hunderte Kilogramm am Flughafen Zürich sowie zahlreiche Indoor-Plantagen in verschiedenen Kantonen.

Solche Erfolge zeigen zwar die Leistungsfähigkeit der Ermittlungsbehörden – sie machen gleichzeitig aber deutlich, wie groß der illegale Markt weiterhin ist.

Studien aus dem Kanton Waadt weisen zudem darauf hin, dass Cannabis vom Schwarzmarkt häufig deutlich höhere THC-Gehalte aufweist und teilweise mit unerwünschten Stoffen verunreinigt ist. Verbraucher können Qualität und Zusammensetzung kaum überprüfen.

Regulierung statt Symbolpolitik?

Für die IG Hanf Schweiz führt diese Entwicklung zu einer klaren Schlussfolgerung: Ein regulierter Cannabismarkt könne Gesundheits- und Jugendschutz besser gewährleisten als ein vollständiges Verbot.

Die bereits laufenden Schweizer Pilotprojekte liefern nach Ansicht der Interessengemeinschaft erste positive Hinweise. Teilnehmer erhalten kontrollierte Produkte mit transparenter Deklaration, werden wissenschaftlich begleitet und haben weniger Kontakt zum illegalen Markt.

Ein reguliertes System könne zudem verbindliche Qualitätsstandards festlegen, Verunreinigungen ausschließen, Alterskontrollen durchsetzen und Präventionsangebote gezielt finanzieren – Instrumente, die auf dem Schwarzmarkt naturgemäß fehlen.

Politische Entscheidung steht noch aus

In der Schweizer Politik wird derzeit über die zukünftige Ausgestaltung eines regulierten Cannabismarktes beraten. Die parlamentarische Initiative 20.473 verfolgt das Ziel, den Jugend- und Gesundheitsschutz stärker in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig den illegalen Handel zurückzudrängen.

Die zuständige Gesundheitskommission des Nationalrates (SGK-N) hat den Gesetzesentwurf im Mai 2026 zur Überarbeitung an eine Subkommission zurückverwiesen. Die IG Hanf Schweiz begrüßt diesen Schritt grundsätzlich, fordert jedoch einen verbindlichen Zeitplan und eine rasche Fortsetzung der Beratungen.

Der weltweite Trend spricht eine deutliche Sprache

Die Diskussion beschränkt sich längst nicht mehr auf die Schweiz. Immer mehr Staaten verabschieden sich schrittweise von einer ausschließlich repressiven Drogenpolitik und setzen stattdessen auf Regulierung, Qualitätskontrolle und Prävention.

Der aktuelle UNO-Bericht zeigt eindrucksvoll, dass steigende Beschlagnahmungszahlen allein den Cannabiskonsum nicht verhindern. Ob dies zwangsläufig für eine umfassende Legalisierung spricht, bleibt politisch umstritten. Fest steht jedoch: Die bisherigen Strategien haben den weltweiten Schwarzmarkt bislang nicht nachhaltig zurückdrängen können.

Die Frage lautet daher immer weniger, ob sich die Cannabispolitik verändern wird – sondern vielmehr, wie diese Veränderung künftig ausgestaltet werden soll.

Quelle: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report 2026 sowie Pressemitteilung der IG Hanf Schweiz.

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