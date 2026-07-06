Fünf Jahre legal – und trotzdem kein Cannabis-Shop: Was Virginia Deutschland voraus hat

Richmond (Virginia). Manchmal zeigt ein Blick über den Atlantik mehr über die eigene Politik als jede Bundestagsdebatte. Der US-Bundesstaat Virginia liefert derzeit ein Lehrstück darüber, dass zwischen einer Legalisierung auf dem Papier und einem funktionierenden legalen Cannabismarkt Welten liegen können.

Bereits 2021 legalisierte Virginia den Besitz und den Eigenanbau von Cannabis für Erwachsene. Wer damals glaubte, damit sei automatisch auch der legale Verkauf geregelt, irrte. Tatsächlich mussten Konsumenten weitere fünf Jahre warten, bis sich die Politik auf einen regulierten Markt einigen konnte.

Nun steht fest: Ab 1. Juli 2027 dürfen bis zu 350 lizenzierte Cannabisgeschäfte eröffnen.

Die Geschichte dahinter lohnt auch für Deutschland einen genaueren Blick.

Besitz legal – kaufen verboten

Die Situation in Virginia wirkte auf viele Verbraucher jahrelang paradox.

Erwachsene durften Cannabis besitzen.

Sie durften Cannabis zu Hause anbauen.

Sie durften Cannabis sogar verschenken.

Nur eines war praktisch unmöglich:

Cannabis legal kaufen.

Das Ergebnis ließ sich leicht vorhersagen.

Der Schwarzmarkt blieb aktiv und deckte weiterhin einen großen Teil der Nachfrage.

Genau dieses Phänomen beobachten Ökonomen immer wieder: Eine Legalisierung des Besitzes allein schafft noch keinen legalen Markt.

Warum dauerte das so lange?

Der Grund lag weniger in der Cannabispolitik als in der allgemeinen politischen Lage.

Mehrere Regierungswechsel und wechselnde Mehrheiten im Parlament führten dazu, dass bereits ausgearbeitete Gesetze mehrfach verändert oder komplett gestoppt wurden.

Hinzu kamen Diskussionen über:

Anzahl der Lizenzen,

Besteuerung,

Jugendschutz,

soziale Gerechtigkeit,

Beteiligung kleiner Unternehmen,

Umgang mit bisherigen CBD- und Hanfbetrieben.

Erst jetzt konnte ein Kompromiss gefunden werden.

Ein Modell mit Signalwirkung

Virginia nimmt innerhalb der USA eine besondere Rolle ein.

Während viele frühe Legalisierungen aus eher liberal geprägten Bundesstaaten wie Colorado, Kalifornien oder Oregon kamen, gehört Virginia traditionell eher zum konservativen Süden der Vereinigten Staaten.

Gerade deshalb wird die Entwicklung landesweit aufmerksam verfolgt.

Sollte der neue Markt erfolgreich starten, dürfte der politische Druck auf andere südliche Bundesstaaten steigen.

Deutschland kennt ähnliche Probleme

Auch in Deutschland zeigt sich, dass Legalisierung nicht automatisch Versorgung bedeutet.

Mit dem Cannabisgesetz wurden Besitz und Eigenanbau teilweise legalisiert.

Hinzu kamen Cannabis-Anbauvereinigungen als dritter Versorgungsweg.

Doch zwischen Gesetz und Realität liegen häufig Monate oder sogar Jahre.

Viele Vereine warten noch immer auf Genehmigungen.

Andere suchen geeignete Immobilien oder kämpfen mit umfangreichen Dokumentationspflichten.

Für viele Konsumenten bleibt der legale Zugang deshalb weiterhin schwierig.

Der Schwarzmarkt wartet nicht

Sowohl in Virginia als auch in Deutschland zeigt sich dieselbe wirtschaftliche Grundregel:

Wo legale Angebote fehlen, bleibt der illegale Markt bestehen.

Kriminelle Strukturen verschwinden nicht automatisch durch ein neues Gesetz.

Sie verlieren erst dann an Bedeutung, wenn Verbraucher eine legale, sichere und bezahlbare Alternative erhalten.

Genau deshalb betrachten viele Experten funktionierende Vertriebsstrukturen als ebenso wichtig wie die eigentliche Legalisierung.

Mehr als nur Steuereinnahmen

Der neue Markt in Virginia soll nicht nur neue Arbeitsplätze schaffen.

Die Regierung rechnet bereits im ersten Jahr mit erheblichen Steuereinnahmen.

Gleichzeitig sollen Qualitätskontrollen, Verbraucherschutz und Produktsicherheit verbessert werden.

Legale Verkaufsstellen ermöglichen außerdem eine bessere Alterskontrolle als der Schwarzmarkt.

Diese Argumente spielen inzwischen auch in vielen europäischen Reformdebatten eine immer größere Rolle.

Deutschland kann von Virginia lernen

Natürlich unterscheiden sich beide Systeme erheblich.

Deutschland setzt derzeit vor allem auf Eigenanbau, Medizinalcannabis und Cannabis Social Clubs.

Virginia verfolgt künftig ein klassisches Lizenzmodell mit Fachgeschäften.

Trotzdem verbindet beide Länder dieselbe Herausforderung:

Ein Gesetz allein verändert noch keinen Markt.

Erst wenn Genehmigungen erteilt, Unternehmen gegründet, Lieferketten aufgebaut und Produkte tatsächlich verfügbar sind, beginnt die eigentliche Legalisierung.

Ein Blick in die Zukunft

Virginia zeigt eindrucksvoll, dass Geduld manchmal ebenso wichtig ist wie politische Entscheidungen.

Zwischen dem ersten Legalisierungsgesetz und dem ersten legalen Cannabis-Shop liegen sechs Jahre.

Für Deutschland ist das eine interessante Erkenntnis.

Auch hier befindet sich der legale Markt noch im Aufbau.

Die Zahl der genehmigten Cannabis Social Clubs wächst kontinuierlich, Medizinalcannabis entwickelt sich dynamisch und die politischen Diskussionen gehen weiter.

Vielleicht lautet die wichtigste Lehre aus Virginia deshalb:

Legalisierung ist kein Schalter, den man umlegt. Sie ist ein Prozess.

Und manchmal dauert dieser Prozess deutlich länger, als Politiker und Verbraucher zunächst erwarten.

Kommentar des Hanf Journals

Wer die Legalisierung ausschließlich daran misst, ob ein Gesetz verabschiedet wurde, greift zu kurz.

Die eigentliche Bewährungsprobe beginnt erst danach.

Virginia liefert dafür derzeit eines der spannendsten Beispiele weltweit – und Deutschland täte gut daran, genau hinzuschauen.

Denn die Frage lautet längst nicht mehr ob Cannabis legal wird.

Sondern wie gut ein legaler Markt anschließend tatsächlich funktioniert.

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