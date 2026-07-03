Wie Richard Nixon Cannabis zur Staatsfrage machte – und warum die DEA dieses Erbe heute aufarbeitet

Schedule III Cannabis erklärt

Washington D.C. – Die laufende Anhörung der US-Drogenbehörde DEA zur möglichen Neueinstufung von Cannabis ist weit mehr als ein bürokratisches Verfahren. Sie stellt eine politische Entscheidung infrage, die vor über fünf Jahrzehnten getroffen wurde – unter Präsident Richard Nixon.

Damals wurde Cannabis als gefährliche Droge ohne anerkannten medizinischen Nutzen eingestuft. Heute diskutieren Wissenschaftler, Mediziner und Behörden darüber, ob genau diese Einschätzung überhaupt jemals wissenschaftlich begründet war.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1970.

Ein neues Drogengesetz für Amerika

Mit dem Controlled Substances Act (CSA) schuf die Nixon-Regierung ein einheitliches Bundesgesetz für den Umgang mit kontrollierten Substanzen.

Das Gesetz führte fünf Kategorien – die sogenannten Schedules – ein. Je nach medizinischem Nutzen und Missbrauchspotenzial wurden Medikamente und Drogen einer dieser Gruppen zugeordnet.

Cannabis landete zunächst in Schedule I, der strengsten Kategorie. Dort befinden sich Substanzen, denen nach damaliger Definition ein hoher Missbrauch und kein anerkannter medizinischer Nutzen zugeschrieben wurde.

Was heute kaum noch bekannt ist:

Diese Einstufung war ursprünglich gar nicht als endgültige Entscheidung gedacht.

Nixon wollte wissenschaftliche Klarheit

Der US-Kongress verlangte, die Bewertung von Cannabis wissenschaftlich überprüfen zu lassen.

Richard Nixon setzte daraufhin die National Commission on Marihuana and Drug Abuse ein. Vorsitzender wurde der republikanische Politiker und ehemalige Gouverneur von Pennsylvania Raymond P. Shafer.

Niemand konnte der Kommission Sympathien für die Hippiebewegung oder die Legalisierungsbewegung vorwerfen. Im Gegenteil: Sie galt als konservativ und politisch eher auf Nixons Linie.

Gerade deshalb sorgte ihr Abschlussbericht für großes Aufsehen.

Die Shafer-Kommission überraschte das Weiße Haus

Nach zwei Jahren Forschung, Anhörungen und wissenschaftlicher Auswertung veröffentlichte die Kommission 1972 ihren Bericht.

Das Fazit fiel deutlich anders aus als erwartet.

Die Experten kamen zu dem Ergebnis, dass Cannabis deutlich weniger gefährlich sei als bislang angenommen und empfahlen unter anderem:

die Entkriminalisierung des Besitzes kleiner Mengen,

eine differenziertere Bewertung der Droge,

eine Abkehr von der strafrechtlichen Verfolgung einfacher Konsumenten.

Mit anderen Worten:

Die von Richard Nixon selbst eingesetzte Expertenkommission empfahl genau das Gegenteil der Politik, die seine Regierung verfolgte.

Der Bericht verschwand in der Schublade

Nixon ignorierte die Empfehlungen.

Historische Dokumente und Tonbandaufnahmen aus dem Weißen Haus zeigen, dass der Präsident bereits früh entschieden hatte, keine Lockerung der Cannabispolitik zuzulassen.

Statt wissenschaftlicher Erkenntnisse dominierten politische Überlegungen.

Cannabis war Anfang der 1970er Jahre eng mit der Studentenbewegung, den Protesten gegen den Vietnamkrieg und der Hippiekultur verbunden – Gruppen, die Nixon als politische Gegner betrachtete.

Der Bericht der Shafer-Kommission spielte in der praktischen Politik keine Rolle mehr.

Cannabis blieb in Schedule I.

Der Beginn des „War on Drugs“

1971 erklärte Richard Nixon den berühmten „War on Drugs“.

Mit den Worten:

„America’s public enemy number one is drug abuse.“

begann eine der größten Strafverfolgungskampagnen der amerikanischen Geschichte.

Über Jahrzehnte wurden Millionen Menschen wegen Drogendelikten verhaftet.

Cannabis rückte dabei zunehmend ins Zentrum der Strafverfolgung.

Die politischen Auswirkungen reichen bis heute.

Das spätere Eingeständnis eines Insiders

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt viele Jahre später ein Interview mit John Ehrlichman, einem der engsten Berater Richard Nixons.

Er erklärte rückblickend sinngemäß, die Regierung habe gewusst, dass sie weder die Antikriegsbewegung noch die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung direkt kriminalisieren konnte. Stattdessen habe man deren gesellschaftliches Umfeld mit Drogen in Verbindung gebracht und dadurch verstärkt polizeilich verfolgt.

Historiker diskutieren bis heute über einzelne Aussagen und deren Einordnung.

Unstrittig ist jedoch, dass politische Interessen den Umgang mit Cannabis in dieser Zeit erheblich beeinflussten.

Die Wissenschaft entwickelte sich weiter

Während die Politik an der Einstufung festhielt, machte die Forschung enorme Fortschritte.

1988 wurde der erste Cannabinoid-Rezeptor entdeckt.

In den 1990er Jahren beschrieben Wissenschaftler erstmals das Endocannabinoid-System.

Heute existieren tausende wissenschaftliche Veröffentlichungen über medizinische Anwendungen von Cannabis.

Zahlreiche Länder – darunter Deutschland – erkennen Cannabis längst als Arzneimittel an.

Die wissenschaftliche Entwicklung entfernte sich damit immer weiter von der politischen Bewertung aus der Nixon-Ära.

Warum die DEA heute neu entscheiden muss

Genau deshalb besitzt die laufende DEA-Anhörung eine so große historische Bedeutung.

Das US-Gesundheitsministerium (HHS) hat empfohlen, Cannabis künftig von Schedule I nach Schedule III umzustufen.

Erstmals seit Jahrzehnten prüft damit eine Bundesbehörde offiziell, ob die ursprüngliche Bewertung noch dem heutigen Stand der Wissenschaft entspricht.

Es geht also nicht nur um juristische Details.

Es geht um die Frage, ob eine politische Entscheidung aus dem Jahr 1970 auch im Jahr 2026 noch Bestand haben kann.

Ein halbes Jahrhundert später

Richard Nixon konnte kaum ahnen, dass seine Entscheidung mehr als fünfzig Jahre später erneut auf dem Prüfstand stehen würde.

Die DEA-Anhörung ist deshalb nicht nur ein Verwaltungsverfahren.

Sie ist zugleich eine historische Aufarbeitung einer Zeit, in der Drogenpolitik häufig stärker von gesellschaftlichen Konflikten als von wissenschaftlichen Erkenntnissen geprägt war.

Ob Cannabis künftig tatsächlich in Schedule III eingestuft wird, bleibt abzuwarten.

Fest steht jedoch bereits heute:

Die Debatte hat sich grundlegend verändert.

Wo früher politische Ideologien dominierten, stehen heute medizinische Forschung, klinische Erfahrungen und wissenschaftliche Daten im Mittelpunkt.

Kommentar des Hanf Journals

Geschichte wiederholt sich selten eins zu eins – aber sie wirft lange Schatten.

Die Diskussion um Schedule III zeigt eindrucksvoll, wie schwer sich politische Entscheidungen korrigieren lassen, wenn sie erst einmal Gesetz geworden sind. Dass eine von Richard Nixon eingesetzte Expertenkommission bereits 1972 zu einer deutlich liberaleren Bewertung gelangte, gehört zu den bemerkenswertesten Kapiteln der modernen Drogenpolitik.

Vielleicht liegt gerade darin die eigentliche historische Bedeutung der aktuellen DEA-Anhörung: Sie könnte den Beginn einer späten wissenschaftlichen Korrektur markieren.

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