Schedule III ist keine Legalisierung – was die geplante Neueinstufung von Cannabis wirklich bedeutet

Seit die US-Drogenbehörde DEA ihre Anhörung zur möglichen Neueinstufung von Cannabis begonnen hat, überschlagen sich weltweit die Schlagzeilen. Von einer „historischen Legalisierung“ ist ebenso die Rede wie von einem „Ende des Cannabisverbots“. Doch genau genommen trifft beides nicht zu.

Die geplante Umstufung von Schedule I nach Schedule III wäre zweifellos eine der bedeutendsten Veränderungen der amerikanischen Cannabispolitik seit Jahrzehnten – eine vollständige Legalisierung wäre sie jedoch nicht. Was also steckt wirklich hinter dem Begriff „Schedule III“?

Das amerikanische System der „Schedules“

In den USA werden kontrollierte Substanzen nach dem Controlled Substances Act (CSA) in fünf verschiedene Kategorien eingeteilt. Diese sogenannten „Schedules“ sollen das Missbrauchspotenzial und den medizinischen Nutzen eines Stoffes bewerten.

Cannabis befindet sich bislang in Schedule I – gemeinsam mit Stoffen wie Heroin oder LSD. Die offizielle Begründung lautet, dass diese Substanzen keinen anerkannten medizinischen Nutzen besitzen und gleichzeitig ein hohes Missbrauchspotenzial aufweisen.

Genau diese Einschätzung wird inzwischen von zahlreichen Wissenschaftlern, Medizinern und sogar staatlichen Behörden infrage gestellt.

Warum Schedule I heute kaum noch haltbar erscheint

Die Welt hat sich verändert.

In über 40 US-Bundesstaaten existieren Programme für medizinisches Cannabis. Millionen Patienten erhalten Cannabis auf ärztliche Verordnung. Gleichzeitig wächst die Zahl wissenschaftlicher Studien kontinuierlich.

Auch international hat sich das Bild gewandelt. Deutschland, Kanada, Australien, Israel und zahlreiche weitere Staaten erkennen Cannabis längst als Arzneimittel an.

Vor diesem Hintergrund empfahl das US-Gesundheitsministerium (HHS) bereits 2023, Cannabis künftig in Schedule III einzuordnen. Die DEA prüft diese Empfehlung nun im Rahmen eines offiziellen Verwaltungsverfahrens.

Was Schedule III bedeuten würde

Eine Einstufung in Schedule III hätte mehrere weitreichende Folgen.

Zunächst würde die US-Regierung offiziell anerkennen, dass Cannabis einen medizinischen Nutzen besitzt. Allein dieser Schritt wäre historisch.

Darüber hinaus würden Forschungseinrichtungen deutlich einfacher Zugang zu Cannabis erhalten. Bislang müssen Wissenschaftler zahlreiche Sondergenehmigungen beantragen, die Forschung oft über Jahre verzögern.

Auch wirtschaftlich wäre die Änderung erheblich. US-Cannabisunternehmen leiden bislang unter einer Besonderheit des amerikanischen Steuerrechts: Nach § 280E des Internal Revenue Code dürfen Unternehmen mit Schedule-I-Substanzen viele gewöhnliche Betriebsausgaben steuerlich nicht geltend machen.

Mit einer Einstufung in Schedule III würde diese Belastung für zahlreiche Unternehmen entfallen. Für manche Betriebe könnte dies über Gewinn oder Verlust entscheiden.

Auch Banken und Investoren dürften einer Neueinstufung deutlich positiver gegenüberstehen. Zwar bliebe Cannabis weiterhin reguliert, doch das rechtliche Risiko würde sinken.

Was sich nicht ändern würde

Genau hier entsteht häufig das größte Missverständnis.

Eine Neueinstufung nach Schedule III würde Cannabis nicht legal machen.

Der Freizeitkonsum bliebe weiterhin Sache der einzelnen Bundesstaaten. Bundesrechtlich würde Cannabis auch künftig als kontrollierte Substanz gelten.

Ebenso würden:

keine bundesweiten Cannabisgeschäfte automatisch legal,

keine bundesweite Freigabe für Erwachsene erfolgen,

keine automatische Freigabe für den internationalen Handel entstehen.

Die bestehenden Programme der einzelnen Bundesstaaten würden zwar weiterlaufen, ihre rechtliche Grundlage bliebe jedoch unverändert.

Warum trotzdem alle von einem historischen Schritt sprechen

Obwohl keine Legalisierung erfolgt, hätte die Neueinstufung enorme symbolische Wirkung.

Erstmals würde eine US-Bundesbehörde offiziell eingestehen, dass Cannabis medizinischen Nutzen besitzt. Damit würde eine jahrzehntelange Grundannahme der amerikanischen Drogenpolitik aufgegeben.

Für Wissenschaft, Medizin und Wirtschaft wäre dies ein Paradigmenwechsel.

Auch international dürfte das Signal weit über die Vereinigten Staaten hinausreichen. Zahlreiche Länder orientieren sich bei ihrer Drogenpolitik an den USA. Eine Neubewertung könnte daher Reformdebatten weltweit beschleunigen.

Deutschland profitiert indirekt

Für Deutschland hätte eine Schedule-III-Einstufung zwar keine unmittelbaren rechtlichen Folgen.

Dennoch könnten deutsche Unternehmen profitieren. Internationale Investitionen dürften zunehmen, Forschungspartnerschaften einfacher werden und der globale Markt für Medizinalcannabis weiter wachsen.

Gerade Deutschland gilt inzwischen als größter europäischer Markt für medizinisches Cannabis. Viele internationale Produzenten beobachten deshalb die Entwicklungen in Washington mit großem Interesse.

Mehr als nur eine Zahl

„Schedule III“ klingt zunächst wie eine trockene juristische Einstufung.

Tatsächlich geht es jedoch um weit mehr. Es geht um die offizielle Anerkennung wissenschaftlicher Erkenntnisse, um bessere Bedingungen für Forschung und Patienten sowie um Milliardeninvestitionen in eine Branche, die weltweit immer stärker wächst.

Die DEA entscheidet also nicht über eine Legalisierung.

Sie entscheidet darüber, ob die amerikanische Bundespolitik endlich den wissenschaftlichen Stand des Jahres 2026 anerkennt.

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