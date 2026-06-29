Historischer Tag für die Cannabisbranche: DEA-Anhörung zur Neueinstufung von Cannabis beginnt

Washington D.C. – Heute richtet sich der Blick der internationalen Cannabisbranche auf die US-Hauptstadt. Die amerikanische Drogenbehörde DEA (Drug Enforcement Administration) beginnt am 29. Juni die lang erwartete Anhörung zur geplanten Neueinstufung von Cannabis. Bis zum 15. Juli sollen Sachverständige, Behördenvertreter und Interessengruppen ihre Positionen darlegen. Auch wenn heute noch keine endgültige Entscheidung fällt, könnte das Verfahren die größte Veränderung der US-Cannabispolitik seit mehr als 50 Jahren einleiten.

Vom verbotenen Rauschmittel zum anerkannten Arzneistoff?

Cannabis ist auf Bundesebene in den USA bislang überwiegend als Schedule-I-Substanz eingestuft – in derselben Kategorie wie Heroin oder LSD. Diese Einstufung besagt, dass der Stoff keinen anerkannten medizinischen Nutzen besitzt und ein hohes Missbrauchspotenzial aufweist.

Genau diese Einschätzung steht nun auf dem Prüfstand. Bereits das US-Gesundheitsministerium (HHS) hatte empfohlen, Cannabis in Schedule III einzuordnen. Damit würde erstmals offiziell anerkannt, dass Cannabis einen medizinischen Nutzen besitzt und ein geringeres Missbrauchspotenzial aufweist als bisher angenommen. Die heutige Anhörung ist der nächste formale Schritt in diesem Verfahren.

Warum die Anhörung so wichtig ist

Anders als viele Schlagzeilen vermuten lassen, geht es nicht um eine bundesweite Legalisierung von Cannabis. Auch eine Einstufung in Schedule III würde Cannabis weiterhin dem Betäubungsmittelrecht unterstellen.

Die Auswirkungen wären dennoch enorm:

deutlich einfachere wissenschaftliche Forschung,

bessere Rahmenbedingungen für medizinische Anwendungen,

steuerliche Entlastungen für viele Cannabisunternehmen,

mehr Rechtssicherheit für Investoren und Banken,

weitere Normalisierung von Cannabis als Arzneimittel.

Gerade der Wegfall bestimmter steuerlicher Nachteile nach § 280E des US-Steuerrechts gilt als einer der wichtigsten wirtschaftlichen Effekte einer Neueinstufung. Viele börsennotierte Cannabisunternehmen beobachten das Verfahren deshalb äußerst genau.

Anhörung statt Sofortentscheidung

Die DEA hat für das Verfahren zahlreiche Beteiligte zugelassen. Neben Wissenschaftlern und Fachverbänden werden auch Gegner einer Lockerung angehört. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem mehrere Bundesstaaten, medizinische Experten sowie Organisationen, die sich gegen eine Liberalisierung einsetzen.

Während der Anhörung werden wissenschaftliche Erkenntnisse, medizinische Bewertungen und rechtliche Argumente gesammelt. Erst anschließend erstellt der zuständige Verwaltungsrichter eine Empfehlung, auf deren Grundlage die DEA später ihre endgültige Entscheidung treffen wird.

Ein Ergebnis ist deshalb nicht in den kommenden Tagen, sondern erst nach Abschluss des gesamten Verwaltungsverfahrens zu erwarten.

Auswirkungen auf Europa

Auch wenn die Entscheidung ausschließlich das US-Bundesrecht betrifft, dürften die Folgen weit über Amerika hinausreichen.

Die Vereinigten Staaten bleiben einer der wichtigsten Kapitalmärkte für Cannabisunternehmen. Eine Neueinstufung könnte:

internationale Investitionen erleichtern,

die Forschung beschleunigen,

neue Kooperationen mit europäischen Unternehmen fördern,

den Druck auf andere Staaten erhöhen, ihre Cannabispolitik wissenschaftlich neu zu bewerten.

Für deutsche Unternehmen, Produzenten von Medizinalcannabis und internationale Investoren wäre dies ein wichtiges Signal. Deutschland gilt inzwischen als größter europäischer Cannabismarkt – Entwicklungen in den USA werden deshalb auch hier aufmerksam verfolgt.

Ein Signal mit globaler Bedeutung

Ob die Anhörung letztlich tatsächlich zu einer vollständigen Neueinstufung führt, bleibt offen. Fest steht jedoch: Allein die Tatsache, dass die DEA heute offiziell über den medizinischen Nutzen von Cannabis verhandelt, wäre noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar gewesen.

Die kommenden Wochen könnten damit zu den bedeutendsten in der modernen Geschichte der internationalen Cannabispolitik werden.

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