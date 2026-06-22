Musterklage gegen Bayern: DHV und CSC Inntal ziehen vor Gericht

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Bayerns restriktiver Kurs gegenüber Cannabis-Anbauvereinigungen steht erneut auf dem Prüfstand. Der Deutsche Hanfverband (DHV) und der Cannabis Social Club (CSC) Inntal wollen gerichtlich klären lassen, ob die Staatsregierung den legalen Eigenanbau durch bürokratische Hürden faktisch verhindert.

Mit einer am 3. Juni 2026 eingereichten Klage setzt der CSC Inntal ein deutliches Zeichen gegen die bayerische Cannabis-Politik. Unterstützt und finanziert wird das Verfahren vom Deutschen Hanfverband (DHV), der darin einen Musterprozess mit bundesweiter Bedeutung sieht. Ziel ist es, die umstrittene baurechtliche Behandlung von Cannabis-Anbauvereinigungen im Freistaat gerichtlich überprüfen zu lassen.

Genehmigt – aber trotzdem kein Anbau möglich

Der Fall verdeutlicht ein Problem, das viele Cannabis Social Clubs (CSC) in Bayern betrifft. Zwar erhielt der CSC Inntal bereits im April 2025 eine offizielle Genehmigung als Anbauvereinigung. Doch der tatsächliche Anbau von Cannabis bleibt bis heute unmöglich.

Grund dafür ist die Auffassung der bayerischen Behörden, wonach CSCs ausschließlich in sogenannten Sondergebieten nach § 11 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) betrieben werden dürfen. Solche Gebiete existieren in Bayern praktisch nicht. Selbst Clubs, die sämtliche Anforderungen des Cannabisgesetzes erfüllen, erhalten daher keine baurechtliche Freigabe für ihre Anbauflächen.

Aus Sicht des DHV handelt es sich dabei um eine gezielte Strategie, um die Umsetzung des Bundesgesetzes zu behindern.

Politischer Widerstand gegen das Cannabisgesetz

Die harte Linie der Bayerischen Staatsregierung kommt nicht überraschend. Bereits vor Inkrafttreten des Cannabisgesetzes hatte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) angekündigt, alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen zu wollen, um die Legalisierungsreform der damaligen Ampel-Koalition einzuschränken.

Während andere Bundesländer bei der baurechtlichen Einordnung von Anbauvereinigungen pragmatische Lösungen gefunden haben und CSCs beispielsweise mit Gartenbaubetrieben vergleichen, verfolgt Bayern einen deutlich restriktiveren Ansatz. Kritiker sehen darin den Versuch, geltendes Bundesrecht durch landesrechtliche Auslegung auszuhebeln.

Musterprozess mit Signalwirkung

Der CSC Inntal gehört zu den Vereinen, die sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt haben. Die behördliche Erlaubnis liegt vor, geeignete Räumlichkeiten wurden gesucht und die umfangreichen Anforderungen des Cannabisgesetzes umgesetzt. Dennoch bleibt der Verein handlungsunfähig.

Genau an diesem Punkt setzt die Klage an. Der DHV betrachtet das Verfahren als grundsätzliche Auseinandersetzung über die Frage, ob Bundesländer durch baurechtliche Vorgaben den legalen gemeinschaftlichen Cannabisanbau faktisch verhindern dürfen.

Vertreten wird der CSC Inntal durch den Rechtsanwalt Dominik Kraft, der die Klageschrift beim zuständigen Gericht eingereicht hat.

Legaler Anbau statt Schwarzmarkt

Für die Cannabis-Community in Bayern könnte das Verfahren weitreichende Folgen haben. Sollte das Gericht die Position des CSC Inntal bestätigen, könnten zahlreiche bereits genehmigte Anbauvereinigungen endlich mit ihrer Arbeit beginnen. Damit würde ein zentrales Ziel des Cannabisgesetzes gestärkt: der Aufbau legaler und staatlich kontrollierter Bezugsquellen als Alternative zum Schwarzmarkt.

Der Ausgang der Klage dürfte daher weit über die Grenzen des Inntals hinaus Beachtung finden. Für viele bayerische Cannabis Social Clubs könnte sie zum entscheidenden Präzedenzfall werden.

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