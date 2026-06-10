Mehr als 400 Cannabis-Anbauvereine genehmigt

– Versorgungslücke wird zum neuen Problem der Legalisierung

Gut zwei Jahre nach der politischen Entscheidung für eine kontrollierte Cannabis-Legalisierung und mehr als ein Jahr nach Inkrafttreten des Cannabisgesetzes (KCanG) zeigt sich ein neues Bild in Deutschland: Die Zahl der genehmigten Cannabis-Anbauvereinigungen steigt kontinuierlich an, doch die tatsächliche Versorgung der Mitglieder bleibt vielerorts hinter den Erwartungen zurück.

Aktuellen Erhebungen zufolge wurden bundesweit inzwischen mehr als 400 Cannabis-Anbauvereinigungen offiziell zugelassen. Damit ist die erste Säule der Legalisierung grundsätzlich auf dem Weg. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass eine Genehmigung allein noch keinen funktionierenden Cannabis-Club bedeutet.

Viele Vereine noch in der Aufbauphase

Zwischen der behördlichen Zulassung und der ersten legalen Cannabis-Abgabe liegen oft mehrere Monate. Nach der Genehmigung müssen geeignete Anbauflächen eingerichtet, Sicherheitskonzepte umgesetzt, technische Infrastruktur aufgebaut und die ersten Pflanzen kultiviert werden. Erst nach Abschluss eines vollständigen Anbauzyklus kann Cannabis an Mitglieder ausgegeben werden.

Deshalb befindet sich ein großer Teil der zugelassenen Vereine weiterhin in der Aufbau- oder Anbauphase. Die Folge: Obwohl immer mehr Clubs eine Lizenz besitzen, können bislang nur vergleichsweise wenige ihre Mitglieder tatsächlich versorgen.

Erwartungen der Mitglieder steigen

Für viele Konsumenten war die Legalisierung eng mit der Hoffnung verbunden, zeitnah legal Cannabis über einen Cannabis Social Club beziehen zu können. Die Realität sieht jedoch oft anders aus. Mitglieder warten teilweise mehrere Monate auf die erste Ernte ihres Vereins.

Dadurch entsteht eine Versorgungslücke, die von Branchenvertretern zunehmend kritisch bewertet wird. Während der legale Markt erst langsam wächst, bleibt der Schwarzmarkt vielerorts weiterhin die einzige kurzfristig verfügbare Bezugsquelle.

Große Unterschiede zwischen den Bundesländern

Hinzu kommen erhebliche Unterschiede bei der Umsetzung des Cannabisgesetzes. Einige Bundesländer haben bereits zahlreiche Anbauvereinigungen genehmigt und begleiten die Verfahren vergleichsweise pragmatisch. Andere Länder arbeiten deutlich langsamer oder stellen höhere Anforderungen an Antragsteller.

Besonders kritisch wird weiterhin die Situation in Bayern betrachtet. Dort wurden bislang deutlich weniger Genehmigungen erteilt als in vielen anderen Bundesländern. Für Gründer und Mitglieder bedeutet dies zusätzliche Unsicherheit und längere Wartezeiten.

Bürokratie bleibt ein zentrales Thema

Sowohl Vereine als auch Landesbehörden berichten von einem hohen Verwaltungsaufwand. Dokumentationspflichten, Sicherheitsvorgaben, Kontrollen und Berichtspflichten binden erhebliche Ressourcen. Mehrere Bundesländer haben deshalb bereits Anpassungen am bestehenden Regelwerk angeregt.

Branchenverbände argumentieren, dass die ursprünglichen Ziele des Gesetzes – die Eindämmung des Schwarzmarktes und die Schaffung sicherer legaler Bezugswege – nur erreicht werden können, wenn genehmigte Vereine ihre Arbeit auch wirtschaftlich und organisatorisch praktikabel aufnehmen können.

Die nächste Bewährungsprobe der Legalisierung

Die Debatte hat sich damit verschoben. Während in den vergangenen Monaten vor allem die Zahl der Genehmigungen im Fokus stand, rückt nun die tatsächliche Versorgung der Mitglieder in den Mittelpunkt.

Die entscheidende Frage lautet nicht mehr, wie viele Cannabis-Clubs zugelassen werden, sondern wie schnell diese Vereine in der Lage sind, ihre Mitglieder zuverlässig mit legal angebautem Cannabis zu versorgen. Von der Antwort auf diese Frage wird maßgeblich abhängen, ob die erste Säule der deutschen Cannabis-Legalisierung langfristig als Erfolg bewertet werden kann.

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