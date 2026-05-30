1,5 Tonnen Cannabis beschlagnahmt: Zum Glück muss trotzdem niemand verzichten

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Es gibt Nachrichten, bei denen man sich fragt, ob sie aus der Drogenpolitik stammen oder aus der Abteilung unfreiwillige Satire. Das Zollfahndungsamt Hannover hat seine Bilanz für 2025 vorgelegt und meldet eine Rekordmenge an beschlagnahmten Drogen. Fast zwei Tonnen kamen zusammen. Davon waren allein 1,5 Tonnen Cannabis.

Eine stattliche Menge. Rein rechnerisch genug, um sehr viele Menschen sehr lange nicht nüchtern werden zu lassen. Oder, aus Sicht der Behördenkommunikation: ein großer Schlag gegen die organisierte Kriminalität.

Man darf beides gleichzeitig denken.

Denn natürlich ist es gut, wenn professionelle Schmuggelstrukturen auffliegen. Niemand braucht mafiöse Lieferketten, Gewaltökonomien, gestreckte Ware, Steuerbetrug und internationale Bandenlogistik. Wer Cannabis aus illegalen Großhandelsstrukturen zieht, stärkt eben nicht den romantischen Kleingärtner mit Strohhut, sondern häufig sehr unangenehme Geschäftsmodelle.

Aber genau hier beginnt der interessante Teil: Deutschland hat Cannabis teilweise legalisiert. Erwachsene dürfen besitzen, anbauen, konsumieren. Cannabis ist nicht mehr automatisch der Untergang des Abendlandes im Druckverschlussbeutel. Und trotzdem meldet ein deutsches Zollfahndungsamt eine Cannabis-Beschlagnahmung, die gegenüber dem Vorjahr geradezu explodiert ist: von rund 265 Kilogramm auf 1,5 Tonnen.

Das ist kein kleiner Ausschlag in der Statistik. Das ist ein ausgewachsener Elefant im Growzelt.

Der Schwarzmarkt liest offenbar keine Gesetzesbegründungen

Die Botschaft ist unbequem, aber schlicht: Der Schwarzmarkt ist nicht verschwunden, nur weil der Besitz von Cannabis nicht mehr in jedem Fall strafbar ist. Er verschwindet auch nicht durch Pressemitteilungen, erhobene Zeigefinger oder die Hoffnung, dass Konsumenten aus reiner Dankbarkeit plötzlich auf alles verzichten, was nicht aus dem eigenen Küchenschrank-Anbau stammt.

Menschen konsumieren Cannabis. Das war vor dem KCanG so, das ist nach dem KCanG so, und es wird auch am kommenden Wochenende so sein. Die Frage ist also nicht, ob Cannabis existiert. Die Frage ist, wer es liefert.

Und da hat Deutschland ein kleines, aber charmantes Problem: Man hat den Konsum entkriminalisiert, aber legale Versorgungswege nur sehr zögerlich und bürokratisch geöffnet. Eigenanbau ist möglich, aber nicht jeder möchte oder kann sich Pflanzen in die Wohnung stellen. Anbauvereinigungen sollen kommen, arbeiten aber vielerorts unter regulatorischen Bedingungen, bei denen selbst ein mittelmäßiger Faxgerätehersteller aus den Neunzigern vor Rührung weinen würde. Fachgeschäfte? Fehlanzeige. Ein kontrollierter Erwachsenmarkt? Politisch weiterhin eher ein Fantasieprodukt aus der Kategorie „vielleicht nach Prüfung europarechtlicher Möglichkeiten“.

Das Ergebnis ist so überraschend wie Regen in Hannover: Wer legal nicht zuverlässig versorgt wird, bleibt für den illegalen Markt interessant.

Repression kann viel beschlagnahmen, aber wenig ersetzen

Die 1,5 Tonnen Cannabis aus der Hannover-Bilanz sind deshalb ein perfektes Symbol für die halbe deutsche Legalisierung. Einerseits ist Cannabis gesellschaftlich längst normalisiert. Andererseits behandelt der Staat große Teile der Versorgung weiterhin so, als könne man Nachfrage durch Abwesenheit von Angeboten wegmeditieren.

Das funktioniert ungefähr so gut wie alkoholfreies Bier gegen Oktoberfest.

Natürlich kann der Zoll Container, Lieferungen, Fahrzeuge und Lagerhallen aus dem Verkehr ziehen. Natürlich können Ermittler Bandenstrukturen aufdecken. Natürlich ist Strafverfolgung dort sinnvoll, wo organisierte Kriminalität agiert. Aber wer glaubt, dass Beschlagnahmungen allein den Cannabismarkt austrocknen, verwechselt Erfolgsmeldungen mit Strukturpolitik.

Eine beschlagnahmte Tonne ist nicht automatisch eine verhinderte Tonne Nachfrage. Sie ist erst einmal eine Tonne weniger Angebot aus einer bestimmten Quelle. Die Nachfrage bleibt. Und solange sie bleibt, sucht sie sich neue Wege. Der Markt hasst Vakuum. Konsumenten übrigens auch.

Niemand muss auf Cannabis verzichten — das ist ja gerade der Punkt

Die alte Verbotslogik ging immer davon aus, dass Konsum irgendwie verschwindet, wenn man ihn ungemütlich genug macht. Jahrzehnte später wissen wir: Hat nicht geklappt. Cannabis wurde trotzdem konsumiert, angebaut, verkauft, importiert, geteilt, gelagert, geraucht, verdampft und verbacken. Nicht immer klug, nicht immer legal, aber konstant.

Die neue deutsche Cannabis-Politik sollte eigentlich intelligenter sein. Sie sollte anerkennen, dass erwachsene Menschen nicht auf Cannabis verzichten müssen, nur weil ein Ministerium noch an einer Verordnung feilt oder eine Kommune sich vor einem Verein fürchtet. Die Realität wartet nicht auf Verwaltungsvollzug.

Wer den Schwarzmarkt schwächen will, muss dafür sorgen, dass Erwachsene legal, kontrolliert, transparent und bezahlbar an Cannabis kommen können. Nicht irgendwann. Nicht nur theoretisch. Nicht nur mit Formularen, Wartezeiten und Rechtsunsicherheit. Sondern praktisch.

Denn jeder legale Grammfluss ist ein Gramm weniger für Strukturen, die keine Jugendschutzkonzepte, keine Laboranalysen, keine Steuererklärung und keine Hausordnung kennen.

Die eigentliche Pointe

Die Hannover-Zahlen lassen sich auf zwei Arten lesen. Die eine lautet: Der Zoll war erfolgreich. Das stimmt.

Die andere lautet: Der illegale Cannabismarkt ist nach wie vor riesig. Das stimmt ebenfalls.

Wer nur die erste Lesart gelten lässt, feiert den Eimer unter dem tropfenden Dach. Wer die zweite ernst nimmt, fragt endlich, warum es überhaupt noch so stark tropft.

Deutschland hat mit dem KCanG einen wichtigen Schritt gemacht. Aber ein Schritt ist kein Ziel. Die Entkriminalisierung von Konsumenten war überfällig. Doch ohne funktionierende legale Bezugswege bleibt der Staat in der merkwürdigen Lage, Cannabis gesellschaftlich zu erlauben, die Versorgung aber weitgehend dem Schwarzmarkt zu überlassen — und sich anschließend über dessen Leistungsfähigkeit zu wundern.

1,5 Tonnen beschlagnahmtes Cannabis sind also nicht nur eine Erfolgsmeldung für den Zoll. Sie sind auch eine höfliche, grüne Erinnerung daran, dass Legalisierung nicht bei der Strafrechtsreform aufhören darf.

Zum Glück muss niemand auf Cannabis verzichten. Schade nur, wenn der Staat nicht dafür sorgt, dass man es endlich vernünftig kaufen kann.

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