Vom Cannabis-Boom zur Rezept-Bremse: Warum Europa die Telemedizin neu sortiert

Online-Sprechstunde, E-Rezept, Versandapotheke: Für viele Cannabispatient:innen wurde medizinische Versorgung in Europa erstmals unkompliziert erreichbar. Gerade in Deutschland hat die Kombination aus CanG, Entstigmatisierung und digitalem Zugang den Markt massiv beschleunigt. Doch genau dieser Erfolg ruft nun die Politik auf den Plan. Was als moderne Versorgung begann, steht plötzlich unter Verdacht: zu einfach, zu schnell, zu wenig kontrolliert.

Auf der Cannabis Europa London 2026, die am 26. und 27. Mai 2026 im Barbican Centre stattfindet, wird dieser Konflikt prominent verhandelt. Die Konferenz beschreibt sich als Treffpunkt von Politik, Kapital und legaler Cannabiswirtschaft — und 2026 steht die Frage im Raum, ob Europas Medizinalcannabis-Markt weiter digital wächst oder politisch wieder eingebremst wird.

Ein zentrales Thema lautet: „The End of E-Prescriptions? Europe’s Telehealth Crossroads“. Schon der Titel zeigt, worum es geht. Telemedizin hat Europas Cannabisversorgung beschleunigt, aber Regulierer in Deutschland und anderen Ländern wollen Online-Verschreibungen und Versandwege stärker begrenzen. Der Cannabis Industry Council verweist ausdrücklich darauf, dass Deutschland und weitere Märkte gegen Online-Prescribing und Mail-Order-Sales vorgehen, während Polen bereits einen restriktiveren Kurs eingeschlagen hat.

Deutschland steht im Zentrum

Deutschland ist in dieser Debatte der entscheidende Markt. Seit medizinisches Cannabis nicht mehr dem Betäubungsmittelrecht unterliegt, ist der Zugang einfacher geworden. Gleichzeitig wuchs das Angebot digitaler Plattformen, die Patient:innen per Online-Fragebogen, Videosprechstunde oder digitaler Anamnese mit Ärzt:innen und Apotheken verbinden. Für viele Erkrankte bedeutete das weniger Wartezeit, weniger Stigma und bessere Verfügbarkeit.

Doch das Bundesgesundheitsministerium will gegensteuern. Ein Entwurf zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes sieht vor, dass Cannabisblüten künftig nur noch nach persönlichem Arzt-Patienten-Kontakt verschrieben werden können. Außerdem soll der Versandhandel mit Cannabisblüten eingeschränkt beziehungsweise untersagt werden. Juristische Analysen von Hogan Lovells und Taylor Wessing beschreiben diese geplanten Änderungen als deutliche Verschärfung gegenüber dem aktuellen digitalen Zugang.

Die Begründung ist bekannt: Missbrauch verhindern, Scheinkonsultationen stoppen, medizinische Qualität sichern. Das klingt vernünftig. Aber die politische Frage ist, ob man dafür die Telemedizin pauschal zurückdrehen muss — oder ob man sie besser regulieren könnte. Denn der Unterschied zwischen unseriöser Massenverschreibung und echter digitaler Versorgung liegt nicht im Bildschirm, sondern in Standards: ärztliche Verantwortung, nachvollziehbare Dokumentation, sichere Identitätsprüfung, Laborqualität, Apothekenkontrolle und transparente Dosierung.

Polen zeigt, was passieren kann

Der Blick nach Polen ist dabei besonders lehrreich. Dort wurde der telemedizinische Zugang zu Medizinalcannabis im November 2024 stark eingeschränkt. Laut Business of Cannabis fielen die Verschreibungen nach den Beschränkungen innerhalb von zwei Monaten um 54 Prozent. Gleichzeitig erholte sich der Markt später wieder: Bis Dezember 2025 lagen die Volumina demnach sogar wieder über dem Niveau vor dem Einbruch.

Das ist der entscheidende Punkt: Die Nachfrage verschwindet nicht, nur weil der digitale Zugang erschwert wird. Patient:innen suchen weiter Versorgung. Anbieter passen sich an. Märkte verlagern sich. Manche kehren in klassische Praxen zurück, andere landen bei weniger transparenten Wegen. Polen zeigt damit nicht nur, dass Regulierung wirkt — sondern auch, dass harte Eingriffe häufig erst einmal Versorgungslücken erzeugen.

Prohibition Partners beschreibt den polnischen Fall als besonders datenreiches Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Markt stark auf Telemedizin aufbaut und dann plötzlich regulatorisch ausgebremst wird: Die Abgabemengen halbieren sich in kurzer Zeit, der Markt stabilisiert sich später aber wieder.

Europas Cannabisfrage ist auch eine Digitalisierungsfrage

Medizinalcannabis ist hier nur der sichtbarste Konflikt. Eigentlich geht es um eine größere Frage: Gilt digitale Medizin auch dann, wenn das verschriebene Arzneimittel politisch sensibel ist? Oder wird Cannabis erneut zur Sonderware erklärt, bei der Misstrauen wichtiger ist als Versorgung?

Gerade für chronisch kranke Menschen, Schmerzpatient:innen, Menschen mit Schlafstörungen, neurologischen Erkrankungen oder psychischen Belastungen kann ein digitaler Zugang entscheidend sein. Nicht jede Patientin und jeder Patient lebt in einer Großstadt mit cannabisoffenen Ärzt:innen. Nicht jede Praxis kennt sich aus. Nicht jede Person möchte im Wartezimmer erklären, warum sie Cannabis als Medizin braucht.

Telemedizin kann diese Lücke schließen. Sie kann aber auch missbraucht werden. Genau deshalb wäre eine kluge Regulierung nötig — keine Rückkehr zur Versorgung per Zufall.

Der Fehler wäre die falsche Bremse

Natürlich braucht der Markt Kontrolle. Niemandem ist geholfen, wenn medizinisches Cannabis zu einer reinen Bestellware mit Rezeptanhang wird. Aber ein pauschaler Angriff auf Online-Rezepte und Versandapotheken trifft nicht nur problematische Anbieter. Er trifft auch Patient:innen, die endlich einen funktionierenden Zugang gefunden haben.

Die eigentliche Aufgabe wäre daher nicht, Telemedizin bei Cannabis wieder abzuwürgen. Die Aufgabe wäre, sie erwachsen zu machen. Dazu gehören klare Anforderungen an ärztliche Gespräche, verpflichtende Dokumentation, Plausibilitätsprüfungen, Alters- und Identitätskontrollen, transparente Produktinformationen, Apothekenstandards und ein konsequentes Vorgehen gegen Anbieter, die Medizin nur als Verkaufsmaske nutzen.

Europa steht damit an einem Scheideweg. Wird Medizinalcannabis wie ein modernes Arzneimittel behandelt, das auch digital verschrieben und versendet werden kann? Oder bleibt Cannabis ein Sonderfall, bei dem alte Vorbehalte jede Innovation überlagern?

Kommentar-Fazit

Der digitale Cannabiszugang ist nicht das Problem. Das Problem ist ein Markt, der schneller gewachsen ist als die politische Fähigkeit, ihn sauber zu regulieren. Deutschland sollte aus Polen lernen: Wer den Zugang abrupt erschwert, reduziert nicht automatisch den Bedarf. Er verschiebt ihn nur.

Statt Rezept-Bremse braucht Europa eine Qualitäts-Offensive. Gute Telemedizin ist kein Schlupfloch. Sie ist Teil moderner Versorgung — auch bei Cannabis.

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