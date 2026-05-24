Deutschland importiert über 50 Tonnen Medizinalcannabis – Boom oder Warnsignal?

Deutschland bleibt der Motor des europäischen Medizinalcannabis-Marktes. Im ersten Quartal 2026 wurden mehr als 50 Tonnen medizinisches Cannabis nach Deutschland importiert. Die Zahlen zeigen: Der Markt wächst weiter auf hohem Niveau. Gleichzeitig dürfte die politische Debatte über Telemedizin, Privatrezepte, Versandapotheken und Importabhängigkeit erneut Fahrt aufnehmen.

Der deutsche Markt für Medizinalcannabis bleibt einer der dynamischsten weltweit. Nach aktuellen Auswertungen von BfArM-Daten wurden im ersten Quartal 2026 insgesamt 50.539 Kilogramm medizinische Cannabisblüten nach Deutschland importiert. Das entspricht mehr als 50 Tonnen in nur drei Monaten. Zwar lag die Menge rund 15 Prozent unter dem vorherigen Quartal, im Jahresvergleich bedeutet sie aber weiterhin ein deutliches Plus. StratCann berichtet von einem Anstieg um etwa 34 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025.

Besonders auffällig ist die starke Rolle Kanadas. Laut den vorliegenden Auswertungen lieferten kanadische Produzenten im ersten Quartal 2026 rund 26.753 Kilogramm und damit etwa 53 Prozent der gesamten deutschen Importmenge. Portugal folgte mit rund 10.342 Kilogramm, Dänemark mit etwa 3.338 Kilogramm. Damit bleibt Kanada der wichtigste Lieferant für den deutschen Medizinalcannabis-Markt.

Diese Zahlen sind mehr als eine Branchenmeldung. Sie zeigen, wie stark sich der deutsche Markt seit der Cannabisreform verändert hat. Mit dem Inkrafttreten des Cannabisgesetzes wurde Medizinalcannabis aus dem Betäubungsmittelrecht herausgelöst und in ein eigenes Medizinal-Cannabisgesetz überführt. Seitdem hat sich der Zugang für viele Patientinnen und Patienten spürbar verändert. Rezepte, Telemedizin und Versandstrukturen haben den Markt beschleunigt.

Gleichzeitig wächst damit auch der politische Druck. Kritiker warnen vor einer zu schnellen Kommerzialisierung medizinischer Verschreibungen. Immer wieder geht es um die Frage, ob manche Anbieter Medizinalcannabis zu offensiv bewerben oder ob die ärztliche Kontrolle bei Online-Verschreibungen ausreicht. Auf der anderen Seite argumentieren Patienten, Ärzte und Branchenvertreter, dass der erleichterte Zugang längst überfällig war. Viele Menschen, die früher Schwierigkeiten hatten, eine Therapie zu erhalten, kommen heute überhaupt erst legal an medizinisches Cannabis.

Auch wirtschaftlich ist die Entwicklung bemerkenswert. Deutschland ist längst nicht mehr nur ein europäischer Absatzmarkt, sondern die zentrale Drehscheibe für medizinisches Cannabis in Europa. Internationale Produzenten richten ihre Strategien auf Deutschland aus, europäische Lieferländer bauen Kapazitäten auf, und Apotheken verzeichnen eine stark gestiegene Nachfrage. Frühere Auswertungen bezifferten die deutschen Importe für das Jahr 2025 bereits auf über 201 Tonnen medizinisches Cannabis.

Die Kehrseite des Booms ist die Importabhängigkeit. Wenn mehr als 50 Tonnen in einem Quartal aus dem Ausland kommen, stellt sich die Frage, welche Rolle heimische Produktion künftig spielen soll. Deutschland verfügt zwar über regulierte Anbaukapazitäten, doch der Bedarf wird bislang vor allem durch internationale Lieferketten gedeckt. Kanada, Portugal, Dänemark und andere Länder profitieren davon, während deutsche Produzenten und europäische Anbieter um Marktanteile kämpfen.

Für Patienten kann ein großer Importmarkt Vorteile haben: mehr Auswahl, mehr Sorten, bessere Verfügbarkeit und potenziell stabilere Preise. Für Politik und Behörden bedeutet er aber auch mehr Kontrollaufwand. Qualität, EU-GMP-Standards, Lieferketten, ärztliche Verschreibungspraxis und Apothekenabgabe bleiben zentrale Themen.

Die Entwicklung lässt sich daher in zwei Richtungen lesen. Einerseits zeigen die Importzahlen, dass der medizinische Bedarf real ist und der Markt endlich aus der jahrzehntelangen Unterversorgung herauswächst. Andererseits könnte genau diese Dynamik neue Regulierungsdebatten auslösen. Je stärker der Markt wächst, desto wahrscheinlicher wird politischer Gegenwind.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, warum Deutschland so viel Medizinalcannabis importiert. Die eigentliche Frage lautet: Ist das der Beweis für einen funktionierenden Patientenzugang – oder der Auslöser für die nächste Einschränkungsdebatte?

Für die Cannabisbranche steht viel auf dem Spiel. Deutschland ist aktuell der wichtigste Medizinalcannabis-Markt Europas. Ob dieser Markt liberal, patientenorientiert und vielfältig bleibt, wird entscheidend davon abhängen, wie Politik, Behörden, Ärzte und Anbieter mit dem Boom umgehen.