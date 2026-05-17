USA stufen Cannabis auf „Schedule III“ herab – Was bedeutet das für Deutschland und Europa?

Die Entscheidung gilt bereits jetzt als historischer Wendepunkt der internationalen Cannabispolitik: Die USA wollen Cannabis künftig nicht mehr als harte Droge der höchsten Gefahrenklasse einstufen, sondern auf „Schedule III“ herabsetzen.

Damit würde Cannabis erstmals offiziell als Substanz mit medizinischem Nutzen anerkannt werden.

Was bedeutet „Schedule III“ überhaupt?

Bislang war Cannabis in den USA unter „Schedule I“ gelistet – gemeinsam mit Stoffen wie Heroin.

hohes Missbrauchspotenzial

kein anerkannter medizinischer Nutzen

starke Einschränkungen für Forschung und Verschreibung

Mit der geplanten Herabstufung auf „Schedule III“ würde Cannabis künftig offiziell als medizinisch nutzbare Substanz gelten.

Milliardenmarkt reagiert euphorisch

An den internationalen Finanzmärkten sorgte die Nachricht sofort für Bewegung. Cannabis-Aktien legten deutlich zu, Investoren sprechen bereits von einer möglichen neuen Wachstumsphase der Branche.

Was bedeutet das für Deutschland?

Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren bereits zum wichtigsten medizinischen Cannabismarkt Europas entwickelt.

Die US-Entscheidung erhöht nun den Druck auf europäische Regierungen, ihre eigene Cannabispolitik weiterzuentwickeln.

Europa steht vor einer Richtungsentscheidung

Die Herabstufung in den USA könnte die weltweite Debatte nachhaltig verändern.

Deutschland spielt dabei weiterhin eine Schlüsselrolle innerhalb Europas.

Kritiker warnen vor Kommerzialisierung

Nicht alle bewerten die Entwicklung positiv. Kritiker befürchten, dass die Cannabisindustrie zunehmend von großen Konzernen dominiert werden könnte.

Die internationale Cannabispolitik verändert sich

Fest steht jedoch schon jetzt: Die globale Cannabispolitik befindet sich in einem historischen Umbruch.

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