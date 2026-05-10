Germinator Seedbooster: Mehr Erfolg bei der Keimung älterer Cannabissamen





Wissenschaftlich entwickelte Unterstützung für die Keimphase

Der Germinator Seedbooster unterstützt die Keimung — besonders bei älteren

Hanf-/Cannabissamen aber auch bei älteren Chilisamen etc — indem er altersbedingte

Einschränkungen wie Membranabbau, reduzierte Enzymaktivität, oxidative Belastung,

verlangsamte Wasseraufnahme und geringere Energieverfügbarkeit gezielt adressiert.

Die Formulierung kombiniert pflanzenaktive Stoffe wie GA3, Auxin/IAA, Zeatin, Thiamin,

Ascorbinsäure, Glycin, Huminsäure, Glycerin sowie Konservierungsmittel. Gemeinsam bedienen

diese vier zentrale Wirkmechanismen:

hormonelle Signalgebung

Aktivierung hydrolytischer Enzyme zur Reservestoffmobilisierung

antioxidativer Stressschutz

verbesserte Nährstoffaufnahme

GA3 regt Enzyme wie Amylase an, wodurch gespeicherte Reserven schneller in verfügbare Energie

umgewandelt werden. Auxin fördert Zellteilung und Wurzelstreckung, während Zeatin die

hormonelle Balance moduliert. Ascorbat und Thiamin vermindern oxidative Schäden, Glycin

stabilisiert den Stoffwechsel und Huminsäuren fördern frühe Wurzelverzweigung sowie eine

effizientere Nährstoffaufnahme.

Schnellere und gleichmäßigere Keimung

Praxisbeobachtungen und Versuchsergebnisse — unter anderem bei Wild-Chili-Samen — zeigen

deutlich schnellere und gleichmäßigere Keimprozesse. Während unbehandelte Samen häufig erst

nach vier bis fünf Wochen keimen, zeigten behandelte Samen teilweise bereits nach rund zwei

Wochen sichtbare Ergebnisse.

Natürlich gilt auch hier: Stark geschädigtes oder bereits abgestorbenes Saatgut kann selbst durch

einen hochwertigen Booster nicht wiederbelebt werden.

Vorteile speziell für ältere Cannabissamen

Gerade ältere oder lange gelagerte Cannabissamen profitieren von der optimierten Formulierung.

Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

höhere Keimraten

synchronere Keimung

schnellere Entwicklung

kräftigere Primärwurzeln

geringere Ausfallraten schwacher Keimlinge

bessere allgemeine Startvitalität

Kurz gesagt: Der Germinator Seedbooster hilft dabei, viele physiologische Alterungsprozesse

auszugleichen und erhöht die Chancen, auch ältere Samen erfolgreich zum Keimen zu bringen.

Interessant für Sammler, Breeder und ambitionierte Grower

Besonders bei seltenen Genetiken, limitierten Strains oder älteren Seedbeständen kann der

Germinator Seedbooster einen entscheidenden Unterschied machen. Wertvolle Samen müssen nicht

vorschnell abgeschrieben werden, sondern erhalten bessere Voraussetzungen für einen erfolgreichen

Start.

Dabei setzt das Produkt nicht auf unrealistische Versprechen, sondern auf nachvollziehbare

pflanzenphysiologische Prozesse und gezielte Unterstützung der natürlichen Keimung. Die einfache

Anwendung macht den Booster sowohl für erfahrene Züchter als auch für Einsteiger interessant.

Wer die Erfolgsquote bei empfindlichem oder älterem Saatgut maximieren möchte, erhält mit dem

Germinator Seedbooster eine moderne Lösung, die wissenschaftlichen Ansatz und praktische

Anwendung sinnvoll miteinander verbindet.

Wo kann man den Germinator kaufen?

Der Germinator Seedbooster ist direkt im Cannapot Seedshop erhältlich. Dort finden Interessierte

weitere Informationen zum Produkt sowie Anwendungshinweise rund um die erfolgreiche Keimung

von Cannabis-Samen.