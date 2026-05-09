Cannabisregulierung in der Schweiz: Nachbessern statt verschleppen

Die Debatte um die Cannabisregulierung in der Schweiz geht in die nächste Runde. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) hat den Entwurf zur parlamentarischen Initiative Siegenthaler (20.473) Anfang Mai zur Überarbeitung an die zuständige Subkommission zurückverwiesen. Für die Interessengemeinschaft Hanf Schweiz ist dieser Schritt zwar nachvollziehbar – doch eines sei ebenso klar: Weitere Verzögerungen würden vor allem dem Schwarzmarkt in die Hände spielen.

Regulierung bleibt überfällig

Seit Jahren diskutiert die Schweiz über eine zeitgemäße Cannabisregulierung. Während in Deutschland seit 2024 Besitz und Eigenanbau teilweise legalisiert wurden und vielerorts neue Erfahrungen mit legalen Modellen gesammelt werden, bleibt die Schweiz weiterhin in einer Übergangsphase zwischen Pilotprojekten und Verbotspolitik hängen.

Die SGK-N begründet die Rückweisung mit zahlreichen Änderungswünschen aus der Vernehmlassung. Die Vorlage solle überarbeitet werden, um mehrheitsfähig und praktikabel zu werden. Genau hier setzt die Kritik der IG Hanf Schweiz an: Nachbesserungen seien legitim – ein politischer Stillstand jedoch nicht.

Denn jeder Monat ohne klare Regulierung bedeutet in der Praxis, dass Cannabis weiterhin überwiegend über den illegalen Markt gehandelt wird. Dort gibt es weder Qualitätskontrollen noch funktionierenden Jugendschutz oder nachvollziehbare Produktionsstandards. Konsumentinnen und Konsumenten bleiben auf sich allein gestellt, während organisierte Schwarzmarktstrukturen profitieren.

Pilotversuche liefern längst wertvolle Erkenntnisse

Besonders kritisch sieht die Branche die Situation der laufenden Cannabis-Pilotversuche. In mehreren Schweizer Städten wird derzeit wissenschaftlich untersucht, wie regulierte Abgabemodelle funktionieren können. Die Projekte liefern wichtige Daten zu Konsumverhalten, Gesundheitsschutz, Prävention und Marktmechanismen.

Aus Sicht der IG Hanf Schweiz wäre es fatal, diese Strukturen ohne Anschlusslösung auslaufen zu lassen. Nicht nur wertvolle Forschungsergebnisse stünden auf dem Spiel, sondern auch bereits aufgebaute Vertriebs- und Kontrollsysteme. Zudem wurden erhebliche Investitionen von Unternehmen, Gemeinden und Forschungseinrichtungen getätigt.

Die Forderung ist daher eindeutig: Die Politik müsse eine verbindliche Übergangslösung schaffen, damit die Pilotversuche nahtlos in ein reguliertes System überführt werden können.

Schwarzmarktbekämpfung braucht reale Alternativen

Ein zentrales Argument der Schweizer Cannabisbranche erinnert stark an die aktuellen Diskussionen in Deutschland: Regulierung funktioniert nur dann, wenn legale Angebote attraktiv, erreichbar und praktikabel gestaltet werden.

Zu hohe bürokratische Hürden, zu geringe Verfügbarkeit oder politische Verzögerungen stärken am Ende genau jene illegalen Strukturen, die man eigentlich bekämpfen will. Ein legales System müsse deshalb nicht nur gesundheitspolitisch sinnvoll, sondern auch alltagstauglich sein.

Renato Auer von der IG Hanf Schweiz bringt es auf den Punkt: Die Rückweisung des Gesetzesentwurfs sei kein Neustart, sondern ein Auftrag zur Verbesserung. Entscheidend sei nun ein klarer Zeitplan und eine praktikable Umsetzung, die den Schwarzmarkt tatsächlich zurückdrängen könne.

Die Schweiz steht an einem Wendepunkt

Die Diskussion zeigt einmal mehr, dass sich die europäische Cannabispolitik zunehmend verändert. Während frühere Debatten oft ideologisch geprägt waren, stehen heute praktische Fragen im Mittelpunkt: Wie schützt man Jugendliche wirksam? Wie kontrolliert man Qualität? Wie verdrängt man den illegalen Markt? Und wie schafft man ein funktionierendes legales Angebot?

Die Schweiz besitzt mit ihren Pilotprojekten inzwischen eine solide empirische Grundlage, um genau diese Fragen zu beantworten. Nun wird entscheidend sein, ob die Politik daraus konkrete Konsequenzen zieht – oder ob die Regulierung erneut auf die lange Bank geschoben wird.

Denn eines zeigt die Entwicklung in ganz Europa deutlich: Der Schwarzmarkt wartet nicht auf parlamentarische Prozesse.