Agential Cannabis 2026: Asiens medizinischer Cannabismarkt geht in die nächste Phase

Mit der Agential Cannabis 2026 nimmt eines der wichtigsten Branchenevents im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) weiter konkrete Formen an. Am 23. und 24. September 2026 trifft sich die internationale Fachwelt im Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) in Thailand, um die Zukunft des medizinischen Cannabismarktes aktiv mitzugestalten. Die Veranstaltung kombiniert eine hochkarätige Konferenz mit einer gezielt kuratierten B2B-Expo entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Genetik und Anbau bis hin zu Extraktion, Qualitätssicherung und internationalem Marktzugang.

Vom Potenzial zur Produktion

Der APAC-Raum befindet sich derzeit in einer entscheidenden Transformationsphase. Während in den vergangenen Jahren vor allem regulatorische Grundlagen geschaffen wurden, rückt nun die industrielle Umsetzung in den Fokus. GMP-Standards werden zunehmend implementiert, Lieferketten professionalisiert und erste nennenswerte Exportvolumina in Märkte wie Australien, Europa und Japan aufgebaut.

Für Produzenten und Verarbeiter bedeutet das: Es geht längst nicht mehr nur um Visionen, sondern um Skalierung, Prozesssicherheit und konstante Qualität. Genau hier setzt die Agential Cannabis 2026 an – als Plattform für diejenigen Akteure, die bereits heute im industriellen Maßstab arbeiten oder kurz davorstehen.

Thailand als strategischer Knotenpunkt

Eine besondere Rolle nimmt dabei Thailand ein. Nachdem das Land Mitte 2025 seine Gesetzgebung wieder stärker auf ein medizinisches Modell ausgerichtet hat, entwickelt es sich zunehmend zum stabilen Ankerpunkt für die Region. Die Zahlen sprechen für sich: Innerhalb weniger Monate ist die Anzahl der GACP-zertifizierten Farmen von rund 150 auf fast 220 gestiegen.

Gleichzeitig wurden bislang 38 Lizenzen für die Cannabisextraktion sowie vier Exportlizenzen vergeben – mit Australien als wichtigstem Abnehmer. Diese Dynamik zeigt deutlich: Die Branche bewegt sich vom regulatorischen Rahmen hin zu funktionierenden, internationalen Lieferstrukturen.

Austranna als Headline Sponsor

Mit Austranna konnte ein bedeutender Player als Headline Sponsor gewonnen werden. Das australische Unternehmen betreibt eine hochmoderne Anbau- und Produktionsanlage in Queensland, deren erste kommerzielle Ernte noch für dieses Jahr geplant ist. Die Anlage ist auf eine Fläche von zunächst einem Hektar ausgelegt, mit Erweiterungspotenzial auf fünf Hektar.

CEO Bryan Ebstyne wird im Rahmen der Konferenz Einblicke in Themen wie Automatisierung, Robotik und GMP-konforme Produktion in kontrollierten Anbausystemen geben. Darüber hinaus beteiligt er sich an mehreren Panels, in denen praxisnahe Erfahrungen aus dem Aufbau industrieller Produktionsstrukturen diskutiert werden.

Ebstyne betont die Bedeutung des Zeitpunkts: Die Region befinde sich an einem Wendepunkt, an dem durchdachte Anlagenplanung, stabile Genetik und verlässliche Produktionsmethoden entscheidend für den langfristigen Erfolg seien. Die Veranstaltung biete eine wertvolle Gelegenheit, Wissen auszutauschen und gemeinsam Standards zu definieren.

Praxisnahe Inhalte und internationale Expertise

Das Konferenzprogramm ist entlang von sechs zentralen Themenfeldern aufgebaut: Märkte, Produktion, Genetik, Künstliche Intelligenz und Technologie, Regulierung sowie therapeutische Anwendungen. Rund 50 Speaker werden erwartet, darunter Betreiber großer Indoor-Anlagen aus Kanada, Australien, Thailand, den Niederlanden, Südafrika und Neuseeland.

Ergänzt wird das Programm durch internationale Einkäufer, US-amerikanische Genetik-Experten, Wissenschaftler, Mediziner sowie Vertreter von Branchenverbänden aus Europa und Großbritannien. Auch Sprecher aus der thailändischen Regierung sollen in Kürze bestätigt werden.

Unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem von der European Medicinal Cannabis Association (EUMCA) sowie der britischen Cannabis Trades Association (CTA), was die wachsende internationale Vernetzung des APAC-Marktes unterstreicht.

Fokus auf Geschäft und Vernetzung

Neben der Konferenz bildet die Fachmesse das zweite zentrale Element der Veranstaltung. Hier treffen Produzenten, Zulieferer und Käufer aus der gesamten Wertschöpfungskette aufeinander. Zu den bereits bestätigten Ausstellern zählen unter anderem HY-GEN Nutrients aus Australien, TNR Bioscience aus Thailand sowie Umami Seed Co. aus den USA.

Ein besonderes Highlight ist der „Thai Farm Pavilion“, der direkten Zugang zu GACP-zertifizierten Betrieben und lokalen Produzenten bietet – ein klarer Vorteil für internationale Einkäufer, die konkrete Geschäftsbeziehungen aufbauen möchten.

Abgerundet wird das Event durch Networking-Formate wie eine exklusive VIP Welcome Reception am ersten Veranstaltungstag sowie eine After-Party zum Abschluss.

Plattform für den nächsten Entwicklungsschritt

Die Organisatoren verfolgen eine klare Zielsetzung: Die Agential Cannabis 2026 soll nicht nur Wissen vermitteln, sondern aktiv Geschäftsabschlüsse ermöglichen. Im Zentrum stehen dabei die Akteure, die den Markt tatsächlich bewegen – Produzenten, Käufer und Betreiber, die im großen Maßstab arbeiten.

Mit der zunehmenden Professionalisierung und Internationalisierung des medizinischen Cannabismarktes in APAC dürfte die Veranstaltung eine Schlüsselrolle dabei spielen, die nächste Entwicklungsstufe einzuleiten.

Die Anmeldung ist bereits geöffnet, mit vergünstigten „Super Early Bird“-Tickets bis zum 30. April. Weitere Programminhalte und Ankündigungen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Eventdetails im Überblick:

Veranstaltung: Agential Cannabis 2026

Agential Cannabis 2026 Datum: 23.–24. September 2026

23.–24. September 2026 Ort: BITEC, Bangkok, Thailand

BITEC, Bangkok, Thailand Website: agentialcannabis.com

Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen zeigt sich: Der globale Cannabismarkt wird zunehmend multipolar – und der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich dabei zu einem der spannendsten Wachstumstreiber.