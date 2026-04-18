Grand Opening in Braunschweig: CSC „4 Strains“ will Vollversorgung erreichen

In Braunschweig tut sich etwas: Der Cannabis Social Club „4 Strains Social Club e. V.“ lädt am 25. April 2026 zum offiziellen Grand Opening seiner Abgabestelle ein. Zwischen 11 und 17 Uhr sollen Mitglieder, Interessierte und Presse einen Einblick in die Vereinsarbeit bekommen – ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Geschichte legaler Cannabisversorgung in Deutschland.

Seit der Teillegalisierung 2024 und der Einführung von CSCs zeigt sich zunehmend, welche Konzepte in der Praxis funktionieren. „4 Strains“ setzt dabei klar auf Qualität statt schnellen Ausbau. Die ersten Ernten wurden bewusst klein gehalten, um Prozesse zu testen und den Indoor-Anbau zu optimieren. Jetzt, rund ein halbes Jahr nach Start der Abgabe im Oktober 2025, steht der nächste Schritt an: Mit der kommenden Ernte soll erstmals eine vollständige Versorgung aller Mitglieder möglich werden.

Technisch scheint der Club bereits gut aufgestellt. Eigenen Angaben zufolge kommen im Grow weitgehend automatisierte Systeme zum Einsatz – ein Ansatz, der in der modernen Indoor-Kultur längst Standard ist. LED-Technologie, kontrollierte Klimaführung und strukturierte Abläufe sorgen für gleichbleibende Bedingungen und damit für konstante Qualität. Genau hier sieht der Verein auch seinen entscheidenden Vorteil.

Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt sich offenbar auch am Zulauf: Laut Club treten mittlerweile sogar Interessierte aus umliegenden Städten bei – trotz vorhandener Alternativen vor Ort. Ein Indiz dafür, dass sich im CSC-Modell erste Qualitätsunterschiede herauskristallisieren.

Das Grand Opening soll nun nicht nur Einblicke bieten, sondern auch ein Signal setzen: Weg vom Provisorium, hin zu stabilen Strukturen. Wer sich ein Bild machen will, bekommt dazu Gelegenheit – inklusive Gesprächen mit den Verantwortlichen und Einblicken in die Abläufe der Abgabestelle.

Parallel dazu bietet der Club bereits am 21. April einen Pressetermin im Indoor-Grow an – ein seltener Blick hinter die Kulissen eines Bereichs, der aus Sicherheitsgründen sonst meist im Verborgenen bleibt.

Braunschweig entwickelt sich damit einmal mehr zu einem interessanten Standort in der neuen Cannabis-Landschaft Deutschlands. Und „4 Strains“ zeigt exemplarisch, wohin die Reise gehen könnte: Professionalisierung, Qualitätsfokus – und der Anspruch, mehr zu sein als nur ein legaler Versorger.