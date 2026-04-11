Ein Jahr legale Praxis: Berliner Anbauverein zieht positive Bilanz

Ein Jahr nach der Vergabe seiner Anbaulizenz zieht der Berliner Cannabis-Anbauverein Gourmet Greens Royal eine erste, durchaus selbstbewusste Bilanz – und liefert damit ein weiteres Praxisbeispiel für die Umsetzung des Konsumcannabisgesetzes (KCanG). Was politisch lange umstritten war, scheint im Vereinsalltag zunehmend greifbar zu werden: regulierter Zugang, kontrollierter Anbau und transparente Strukturen.

Seit April 2025 ist der Verein offiziell lizenziert und hat nach eigenen Angaben in den vergangenen zwölf Monaten zentrale organisatorische und infrastrukturelle Grundlagen geschaffen. Dazu zählen der Aufbau standardisierter Anbauprozesse, interne Dokumentationssysteme sowie geregelte Abläufe für die Abgabe an Mitglieder. Für viele Beobachter ist genau das der entscheidende Punkt: Die Theorie eines nicht-kommerziellen, gemeinschaftlich organisierten Cannabisanbaus muss sich im Alltag bewähren.

„Regulierte Zugangswege funktionieren dann, wenn sie sauber organisiert, dokumentiert und verantwortungsvoll umgesetzt werden“, erklärt Vorstandsmitglied Alexander Schust. Diese Einschätzung deckt sich mit den Erfahrungen anderer Anbauvereinigungen, die in den letzten Monaten zunehmend aus der Aufbauphase herausgewachsen sind.

Transparenz statt Graumarkt

Ein zentrales Argument der Befürworter legaler Anbauvereine war stets die Schaffung nachvollziehbarer und kontrollierter Strukturen – ein klarer Gegenentwurf zum Schwarzmarkt. Genau hier sieht Gourmet Greens Royal einen ihrer wichtigsten Beiträge: Durch definierte Qualitätsstandards, dokumentierte Produktionsschritte und kontrollierte Abgabeprozesse werde ein Maß an Sicherheit geschaffen, das im illegalen Handel schlicht nicht existiert.

Dabei geht es nicht nur um Wirkstoffgehalte oder Sortenreinheit, sondern auch um Themen wie Hygiene, Rückverfolgbarkeit und verantwortungsvollen Konsum. Gerade im urbanen Raum wie Berlin zeigt sich, wie relevant solche Strukturen sind, wenn Nachfrage und Vielfalt aufeinandertreffen.

Alltagstauglichkeit als Gradmesser

Besonders interessant ist die Einschätzung des Vereins zur praktischen Umsetzbarkeit des KCanG. Nach einem Jahr sieht man sich in der Annahme bestätigt, dass regulierte Versorgung über Vereine nicht nur möglich, sondern auch alltagstauglich ist. Neben dem Anbau selbst wurden laut Verein auch Fortschritte im Bereich Mitgliederbetreuung und Sortimentsentwicklung erzielt – zwei Faktoren, die oft unterschätzt werden, aber entscheidend für die Akzeptanz sind.

Denn: Ein funktionierendes Modell muss mehr leisten als nur legales Cannabis bereitzustellen. Es muss auch organisatorisch tragfähig sein, den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht werden und gleichzeitig die gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten – ein Balanceakt, der in der Praxis Fingerspitzengefühl verlangt.

Signalwirkung über Berlin hinaus

Mit Sitz in Reinickendorf versteht sich Gourmet Greens Royal nicht nur als lokales Projekt, sondern auch als Teil einer größeren Entwicklung. Die gesammelten Erfahrungen sollen in die bundesweite Debatte über die Weiterentwicklung der Regulierung einfließen.

Ein Jahr nach Start der ersten lizenzierten Anbauvereine in Deutschland wird damit deutlicher: Die Realität ist differenzierter als die politischen Schlagzeilen. Zwischen bürokratischen Hürden, organisatorischem Aufwand und wachsender Routine entsteht Schritt für Schritt ein System, das – zumindest aus Sicht der Beteiligten – funktioniert.

Ob sich dieses Modell langfristig etabliert und weiterentwickelt, wird maßgeblich davon abhängen, wie Politik, Behörden und Vereine gemeinsam auf die ersten praktischen Erfahrungen reagieren. Die Bilanz aus Berlin liefert dafür zumindest eine klare Botschaft: Der legale Eigenanbau im Kollektiv ist keine Utopie mehr, sondern gelebte Praxis.