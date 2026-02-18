Die Cannarakete zündet nächste Stufe

Wenn zwei Schwergewichte aus den weltweit größten Medizinalcannabis-Märkten gemeinsame Sache machen, darf man durchaus von einer neuen Stufe im internationalen Cannabis-Game sprechen. Die Berliner Sanity Group, eines der führenden Medizinalcannabis-Unternehmen Deutschlands, wird Teil einer strategischen Transaktion mit dem kanadischen Branchenriesen Organigram Global Inc. – und setzt damit zum nächsten großen Wachstumsschub an.

250 Millionen Euro Bewertung – mit klarer Mission

Im Zuge der Vereinbarung wird die Sanity Group mit bis zu 250 Millionen Euro bewertet. 130 Millionen Euro fließen upfront, weitere bis zu 120 Millionen Euro sind an definierte Performance-Ziele bis Ende März 2027 geknüpft. Ein Deal mit Signalwirkung – nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern für den gesamten europäischen Cannabismarkt.

Ziel der Partnerschaft: internationales Wachstum, Diversifizierung des Produktportfolios und eine nachhaltige Verbesserung der Versorgung von Cannabis-Patientinnen und -Patienten in Europa.

Organigram, börsennotiert mit Sitz in Toronto, bringt umfassende Expertise in qualitätsgesicherter Kultivierung, Verarbeitung und innovativer Produktentwicklung ein. Die Sanity Group steuert ihre regulatorische, pharmazeutische und operative Kompetenz sowie ihr starkes Netzwerk entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei. Zwei sich ergänzende Geschäftsmodelle – eine integrierte Wachstumsstrategie.

Fokus bleibt: Patient:innen, Pharmazie, Forschung

Für Gründer und CEO Finn Hänsel ist klar: Der pharmazeutische Fokus der Sanity Group bleibt unangetastet. „Wir wollen die Versorgung von Patientinnen und Patienten in Europa nicht nur sichern, sondern langfristig stärken“, so Hänsel. Der Schwerpunkt auf der Distribution von Medizinalcannabis über Apotheken sowie auf wissenschaftlicher Forschung und Innovation bleibe bestehen.

Auch strukturell soll zunächst Ruhe bewahrt werden. Weder am operativen Tagesgeschäft noch an der Unternehmensstruktur sind kurzfristige Änderungen geplant. CFO Seyit Kaya betont: „Unser Fokus liegt auf einer durchdachten Integration und nachhaltiger Wertschöpfung – nicht auf schnellen strukturellen Veränderungen.“

Forschung & Entwicklung als Wachstumstreiber

Ein zentrales Element der Zusammenarbeit ist der Ausbau von Forschung und Entwicklung. Geplant sind klinische Studien zu cannabinoidbasierten Arzneimitteln sowie die Entwicklung innovativer Darreichungsformen. Ziel: wissenschaftlich fundierte Produktinnovationen für den europäischen Medizinalcannabis-Markt.

Mit Max Narr entsenden die Sanity-Gesellschafter zudem einen erfahrenen Strategen in das Board von Organigram Global. Narr war maßgeblich an der Transaktion beteiligt und soll künftig die europäische Perspektive auf Konzernebene stärken.

Vom Berliner Start-up zum europäischen Schwergewicht

Gegründet 2018 in Berlin, hat sich die Sanity Group in wenigen Jahren vom ambitionierten Start-up zu einem der bekanntesten Cannabis-Unternehmen Europas entwickelt. Das Umsatzwachstum spricht für sich: von 9 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 60 Millionen Euro in 2025. Damit sicherte sich das Unternehmen die zweitgrößte Marktposition in Deutschland.

Neben einem diversifizierten Marken- und Produktportfolio verfügt die Sanity Group über tiefgehende regulatorische Expertise – ein entscheidender Vorteil in einem hochkomplexen Markt. Hinzu kommt Erfahrung im Bereich Adult-Use-Forschung: Als einziges deutsches Unternehmen ist Sanity an einem wissenschaftlichen Pilotprojekt zur legalen Abgabe von Genusscannabis in der Schweiz beteiligt und betreibt dort Europas erste legale Cannabis-Fachgeschäfte im Rahmen dieses Projekts.

Organigram: Kanadischer Marktführer mit globalen Ambitionen

Organigram zählt zu den führenden spezialisierten Cannabisproduzenten weltweit. Mit Anbau-, Verarbeitungs- und Logistikstandorten in mehreren kanadischen Provinzen hat sich das Unternehmen eine starke Position in einem der reifsten Cannabismärkte der Welt erarbeitet.

Gemeinsam mit der Sanity Group soll nun der europäische Markt systematisch erschlossen werden – zunächst in medizinischen Kernmärkten wie Deutschland, Polen, Großbritannien und der Schweiz. Perspektivisch könnten auch neu entstehende Adult-Use-Märkte eine Rolle spielen.

Organigram-CEO James Yamanaka spricht von einem „transformativen Schritt“ auf dem Weg zum globalen Marktführer. Durch die Partnerschaft werde die kommerzielle Präsenz in Europa unmittelbar ausgebaut und die Wettbewerbsposition in den größten legalen Cannabismärkten der Welt deutlich gestärkt.

Europäische Plattform mit globaler Schlagkraft

Künftig wird die Sanity Group als europäische Plattform innerhalb des Organigram-Kosmos fungieren – mit lokalem Management und bewährten Strukturen. Die Kombination aus kanadischer Produktions- und Innovationskraft und deutscher Markt- und Regulierungsexpertise schafft ein starkes Fundament für langfristiges Wachstum.

Die Cannarakete hat also gezündet – und sie fliegt nicht nur Richtung Europa, sondern mit globalem Anspruch. Für Patientinnen und Patienten, für Innovation – und für einen Markt, der sich immer stärker professionalisiert.

