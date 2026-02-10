Kiffen & Karriere – Wie offen darf ich im Job mit Cannabis umgehen?

Zwischen Legalisierung, Stigma und Führerschein – Was Berufstätige jetzt wissen müssen

Seit dem 1. April 2024 ist der Besitz von Cannabis in Deutschland legal, der Eigenanbau von bis zu drei Pflanzen erlaubt – ein Meilenstein für viele Konsument:innen. Doch mit der neuen Freiheit kommen auch neue Fragen. Vor allem für Berufstätige: Darf ich offen dazu stehen, dass ich konsumiere? Muss ich meinem Arbeitgeber etwas mitteilen? Und was passiert, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit in eine Verkehrskontrolle gerate? Zwischen Recht, Realität und Reststigma – ein Überblick.

Offen konsumieren – geht das auch im Arbeitsalltag?

Anders als Alkohol bleibt Cannabis in der Arbeitswelt ein sensibles Thema. Zwar ist der private Konsum grundsätzlich erlaubt, doch am Arbeitsplatz gelten weiterhin strikte Regeln. Das bedeutet: Wer bekifft zur Arbeit erscheint, riskiert genauso arbeitsrechtliche Konsequenzen wie jemand, der betrunken im Büro sitzt.

„Arbeitgeber haben ein berechtigtes Interesse daran, dass ihre Angestellten leistungsfähig und aufmerksam sind – insbesondere in sicherheitsrelevanten Berufen“, erklärt Arbeitsrechtlerin Dr. Jana Keller. „Der Konsum an sich ist privat, aber eine Beeinträchtigung während der Arbeitszeit kann zur Abmahnung oder Kündigung führen.“

Muss ich meinen Arbeitgeber über Konsum informieren?

In den meisten Fällen: nein. Solange keine gesundheitlichen Risiken für andere bestehen oder der Job unter Einfluss nicht ausgeübt werden darf – wie etwa bei Busfahrer:innen, Chirurg:innen oder Piloten – besteht keine Informationspflicht.

Allerdings: Wer regelmäßig Drogentests unterliegt oder in einem besonders regulierten Bereich arbeitet, muss sich auf strengere Vorgaben einstellen. Hier können THC-Nachweise im Blut, auch wenn außerhalb der Arbeitszeit konsumiert wurde, zu Problemen führen.

Cannabis im Blut – ein Problem für den Führerschein, nicht für die Karriere?

Ein großes ungelöstes Problem bleibt die Führerscheinfrage. Noch immer gilt ein Grenzwert von 1,0 ng/ml THC im Blutserum – ein Wert, der selbst Tage nach dem letzten Konsum überschritten sein kann. Wer mit dem Auto zur Arbeit fährt, läuft also Gefahr, den Lappen zu verlieren, selbst wenn der Konsum am Wochenende stattgefunden hat.

Für Pendler:innen ist das nicht nur nervig, sondern auch existenzbedrohend. Denn: Wer seinen Führerschein verliert, verliert nicht selten auch seinen Job – gerade im Außendienst oder bei langen Arbeitswegen. Die Forderung nach realitätsnäheren Grenzwerten und einem differenzierteren Umgang mit aktiver und passiver Fahruntüchtigkeit wird deshalb auch von Fachverbänden laut vertreten.

Karriereknick durch Stigmatisierung?

Auch wenn Cannabis legal ist – gesellschaftlich ist die Pflanze noch lange nicht vollständig akzeptiert. Viele Arbeitnehmer:innen berichten davon, ihr Konsumverhalten lieber für sich zu behalten, aus Angst vor Schubladendenken und Vorverurteilung.

Personalberaterin Selina B. kennt dieses Problem aus ihrer Praxis: „Ob jemand Cannabis konsumiert, ist für die Eignung im Job meist irrelevant. Trotzdem gibt es Branchen, in denen sich das Image hartnäckig hält: etwa in Banken, im juristischen Bereich oder im öffentlichen Dienst.“ Das führe dazu, dass viele Menschen sich im Bewerbungsgespräch oder auf Social Media weiterhin zurückhalten.

Fazit:

Die Legalisierung hat vieles verändert – aber noch nicht alles. Wer berufstätig ist, sollte sich bewusst machen: Die private Freiheit hört am Arbeitsplatz nicht auf, aber sie unterliegt Grenzen. Und solange der Führerschein in der Schwebe bleibt und das gesellschaftliche Klima schwankt, bleibt Kiffen & Karriere ein Balanceakt. Vielleicht nicht mehr auf dem Drahtseil – aber noch lange nicht auf festem Boden.

Infobox: Was gilt für Arbeitnehmer:innen?

✅ Privater Konsum: Legal, keine Informationspflicht

⛔ Konsum am Arbeitsplatz: Verboten, kann zur Kündigung führen

🔍 THC im Blut: Führerschein in Gefahr, besonders bei Verkehrskontrollen

💼 Offenheit im Job: Möglich, aber mit Fingerspitzengefühl

⚖️ Arbeitsrechtlich: Gleichstellung mit Alkohol – aber kein Freifahrtschein

ACHTUNG WERBUNG! – dieser Artikel wurde von der Königlich Bayerischen Samenbank finanziert. Danke den Sponsoren.