Rekordertrag aus dem Labor: F1-Hybrid-Cannabis knackt die 1,8-kg-Marke pro Quadratmeter

1,8 Kilogramm Cannabis pro Quadratmeter – und das in nur 69 Tagen ab Samen. Was lange nach Marketingversprechen klang, wurde nun unter kontrollierten Bedingungen wissenschaftlich bestätigt. Eine aktuelle Indoor-Studie von CRIC Labs in Montréal, durchgeführt in Kooperation mit Royal Queen Seeds (RQS), setzt neue Maßstäbe für Ertrag, Gleichmäßigkeit und Reproduzierbarkeit im modernen Cannabisanbau.

Im Zentrum des Versuchs standen zwei sogenannte echte F1-Hybrid-Cannabissorten: Orion F1 und Medusa F1. Angebaut wurde unter streng definierten Indoor-Parametern in der Forschungseinrichtung von CRIC – mit einer Pflanzdichte von 5,4 Pflanzen pro Quadratmeter und einem komplett durchgetakteten Zyklus von 69 Tagen, inklusive verkürzter Vegetationsphase und synchronisierter Blüte.

Gleichmäßigkeit als Ertragsmotor

Das Ergebnis: Rund 1.800 Gramm pro Quadratmeter – aber fast noch bemerkenswerter war die extreme Uniformität des Bestands. Die Pflanzen entwickelten eine gleichmäßige Kronenstruktur über die gesamte Anbaufläche hinweg. Laut den Forschenden reduzierte dies den Bedarf an individuellen Anpassungen bei Licht und Bewässerung erheblich.

Ein homogener Canopy bedeutet in der Praxis:

✔ gleichmäßige Lichtverteilung

✔ stabilere Umweltparameter

✔ weniger Stress für die Pflanzen

✔ besser planbare Erträge

Kurz gesagt: weniger Feintuning, mehr Kontrolle.

Kein Rekord nur für Großanlagen

Besonders spannend ist die Einschätzung von Simon Charette, der das Projekt betreute. Er stellt klar, dass diese Ergebnisse nicht ausschließlich großen kommerziellen Anlagen vorbehalten sind:

„Auch im kleinen Maßstab – mit einem Grower, der seine Pflanzen und ihre Umgebung versteht – halte ich das für absolut erreichbar.“

Damit unterstreicht die Studie eine zentrale These moderner Züchtung: Stabile, uniforme Genetik erhöht die Wahrscheinlichkeit hoher Performance, selbst außerhalb hochautomatisierter Großbetriebe.

Warum echte F1-Hybride immer relevanter werden

RQS sieht die Ergebnisse als Bestätigung dafür, warum True F1-Hybride im Indoor-Anbau zunehmend an Bedeutung gewinnen. Sie kombinieren:

hohe Wachstumsgeschwindigkeit

genetische Stabilität

gleichmäßige Pflanzenstruktur

robuste Performance über verschiedene Anbaustile hinweg

Für Grower bedeutet das: mehr Wiederholbarkeit von Run zu Run, weniger Ausreißer im Bestand und insgesamt eine effizientere Nutzung von Raum, Zeit und Energie.

Nächster Schritt: photoperiodische F1-Hybride

Passend zur CRIC-Studie hat RQS zudem neue photoperiodische F1-Hybrid-Sorten vorgestellt. Diese folgen demselben True-F1-Ansatz, bieten aber mehr Flexibilität bei Vegetationsdauer und Trainingstechniken – ohne dabei auf die Vorteile der gleichmäßigen Struktur und planbaren Performance zu verzichten.

Weitere Details und Datensätze aus dem CRIC-Versuch sind laut RQS auf Anfrage verfügbar. Klar ist schon jetzt: F1-Hybrid-Genetik könnte sich als einer der entscheidenden Hebel für die nächste Effizienzstufe im Indoor-Cannabisanbau erweisen.