KONOPEX Expo 2026: Willkommen in der neuen grünen Freiheit 🌱🇨🇿

Es ist offiziell: Cannabis ist in Tschechien angekommen – legal, geregelt und voller Möglichkeiten.

Und genau das feiert die KONOPEX Expo 2026 mit Pauken, Bässen, Fachwissen und ordentlich guter Vibes. Vom 24. bis 26. April 2026 wird der Trojhalí-Karolina-Komplex im Herzen von Ostrava zum Treffpunkt für alle, die Cannabis nicht nur konsumieren, sondern verstehen, gestalten und weiterdenken wollen.

Die neunte Ausgabe der KONOPEX steht ganz im Zeichen einer neuen Ära: Seit Anfang 2026 sind Anbau und Verarbeitung von Cannabis legal. Was lange erkämpft wurde, ist nun Realität – und schafft Raum für Innovation, Qualität, Austausch und eine starke Branche, die auf Know-how aus Anbau, Verarbeitung und Therapie baut.

Messe, Festival & Community – alles an einem Ort

Über 130 führende tschechische und internationale Aussteller zeigen auf der KONOPEX, was die Hanfbranche aktuell bewegt: neue Sorten, modernes Equipment, innovative Verarbeitungsmethoden, Kosmetik, Lebensmittel, Medizinprodukte und jede Menge smarte Lösungen für Profis und Enthusiasten.

Dazu gibt’s:

attraktive Messerabatte

Produktproben & Verkostungen

Gewinnspiele und Tombola

kulinarische Specials

ein buntes Musik- und Rahmenprogramm

Kurz gesagt: Fachmesse trifft Festival-Feeling.

Wissen satt: Vorträge, Workshops & Medical Zone 🎓💨

Wer tiefer eintauchen will, kommt voll auf seine Kosten. An drei Tagen präsentieren rund 40 Expert:innen etwa 30 Fachvorträge – von medizinischer Anwendung über Selbstmedikation, Anbau, Züchtung und Extraktion bis hin zu Gesetzgebung, Legalisierung, Technologie und industrieller Nutzung von Hanf.

Direkt neben dem Vortragsbereich wartet die Medical & Vapo Zone: Hier könnt ihr verschiedene Vaporizer testen und euch persönlich mit Fachleuten zu Cannabistherapie und Vaporisierung austauschen – praxisnah, entspannt und ohne Berührungsängste.

Die Workshops sind ein echtes Highlight:

Hanfsalbe selbst herstellen

Pflanzen vermehren

Hanfbeton mischen

Extraktionsmethoden live erleben

Zuschauen, anfassen, verstehen – genau so soll Lernen aussehen.

Seeds, Setzlinge, Gadgets & Hightech 🪴🔬

Natürlich dürfen auch Samen, Jungpflanzen, Grow-Equipment und Verarbeitungstechnik nicht fehlen. Dazu kommen handgeblasenes Glas, Rauchutensilien, 420- & 710-Gadgets und Zubehör für lösungsmittelfreie oder solventbasierte Extraktion.

Besonders spannend:

Ein Live-Washroom, in dem Wasserextraktion gezeigt wird, sowie die Möglichkeit, Wasseranalysen durchführen oder den Wirkstoffgehalt eurer Blüten und Produkte messen zu lassen. Nerd-Level: hoch. Erkenntnisgewinn: garantiert.

Mehr als nur Cannabis: Die Pflanze der Zukunft 🌍

Drei Tage lang dreht sich alles um eine der vielseitigsten Pflanzen unseres Planeten. Hanf überzeugt nicht nur medizinisch, sondern auch in Bauwesen, Textil- und Papierindustrie, Automobilbau, Ernährung, Kosmetik und Tierpflege.

Kein Wunder, dass Hanf als „Pflanze der Zukunft“ gilt: nachhaltig, effizient, innovativ – und längst in der Hausapotheke vieler Generationen angekommen.

Legalisierung feiern – und weiterdenken 🚀

Die neue Gesetzeslage in Tschechien ist kein perfektes System, aber ein riesiger Schritt nach vorn. Erwachsene ab 21 dürfen:

🟢 bis zu 3 Pflanzen anbauen

🟢 25 g außerhalb der Wohnung und 100 g zu Hause besitzen

Ja, die Grenzen sind diskutabel – aber sie markieren das Ende der Kriminalisierung einer Pflanze, die ohnehin überall wuchs. Die KONOPEX feiert genau diesen Moment und blickt nach vorn: Social Clubs, regulierter Markt, grünere Zukunft.

Gut zu wissen ✅

🎟 Freier Eintritt für:

Personen ab 65 Jahren

Menschen mit ZTP- oder ZTP/P-Ausweis (inkl. Begleitperson)

Kinder unter 13 Jahren (in Begleitung)

Tickets gibt’s auch direkt vor Ort (Bar & Karte).

🐶🐷🐵 Haustiere müssen leider draußen bleiben – außer ihr habt eine sehr kreative Tarnung … 😄🤫

Bereit für die neue Cannabis-Ära?

Dann sehen wir uns auf der KONOPEX Expo 2026 – dort, wo Legalisierung, Wissen, Community und gute Laune zusammenkommen 🌿✨